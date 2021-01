Winterwetter in und um Dresden – Verkehrsbehinderungen und Glätte

Dresden

In Dresden und ganz Sachsen müssen Autofahrer wegen starkem Schneefall und Wind mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Am Donnerstagmorgen meldete die Polizei Glätte und Schneeverwehungen auf der A 4 zwischen dem Kreuz Chemnitz und Dresden-West.

Am Mittwochabend musste die A 4 im Landkreis Mittelsachsen zeitweilig sogar ganz gesperrt werden. Es hatte mehrere Zentimeter Neuschnee in wenigen Minuten gegeben, wodurch mehrere Lkw-Fahrer die Kontrolle über ihre Fahrzeuge verloren, wie die Polizei mitteilte. „Einige Lastwagen drehten sich und standen quer auf der Fahrbahn“, hieß es. An der Anschlussstelle Siebenlehn brach der Verkehr daraufhin komplett zusammen.

Ein querstehender Lkw blockiert am Donnerstagmorgen außerdem die A 17 zwischen Heidenau und Pirna in Richtung Prag. Es staut sich. Zwischen dem Harthetunnel und dem Dreieck Dresden-West ist ebenfalls mit Schneeglätte und Verwehungen zu rechnen.

Im Stadtgebiet staute es sich am Morgen auf der Stuttgarter Straße zwischen Karlsruher und Innsbrucker Straße (B 170). Grund war ebenfalls Glätte. Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) melden leichte Verspätungen.

Bei der Deutschen Bahn ist es nach eigenen Angaben in Sachsen bisher zu keinen wetterbedingten Beeinträchtigungen gekommen.

