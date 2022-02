Dresden

Endlich Winterferien – und jetzt? Wohin mit der ganzen freien Zeit? In der Landeshauptstadt bleibt es in den nächsten Wochen wohl weiterhin zu kalt für das Freibad und zu warm zum Schlittenfahren. Zum Glück haben viele Kultureinrichtungen in Dresden und Umgebung sich für die schulfreie Zeit ein besonderes Programm ausgedacht.

Winterferienangebote in Dresden:

Ein Besuch in Dresdens Museen

Der Klassiker: Ein Besuch im Museum ist bei jedem Wetter möglich. Bekanntlich ist die Auswahl an Museen in der Landeshauptstadt auch nicht gerade klein. Das Stadtmuseum Dresden bietet Kindern beispielsweise an zwei Tagen die Möglichkeit in einem Workshop auf Verbrecherjagd zu gehen. Im Kraszewski Museum hingegen können Kinder am Freitag in der ersten Ferienwoche im Haus des Schriftstellers Märchen lauschen und dabei versuchen wie in alten Zeiten mit Tinte und Feder zu schreiben. Auch die Technischen Sammlungen haben ein Extra-Programm in den Winterferien. So gibt es bei einer Familienentdeckertour am Mittwoch der ersten und zweiten Ferienwoche von der Schreibmaschine bis zum Fotoapparat jede Menge Erfindungen zu bestaunen.

Bei vielen der Angeboten sind die Plätze begrenzt und es ist zuvor meist eine Anmeldung nötig. Alle weiteren Angebote und Infos gibt es auf der Webseite der Dresdner Museen.

Mehr Infos: www.museen-dresden.de

Schlittschuhlaufen in der Joynext Arena

Wer trotz mildem Wetters nicht aufs Schlittschuhfahren verzichten möchte, freut sich sicher über die zusätzlichen Eislaufzeiten in der ehemaligen EnergieVerbund Arena. Somit gibt es täglich mindestens drei Eislaufzeiten zu je zwei Stunden zwischen 10 Uhr und 22 Uhr. Um auf das 333 Meter lange Außenoval zu gelangen, ist aber auch hier eine vorherige Online-Reservierung auf der Webseite der Stadt nötig.

Mehr Infos: www.dresden.de/eislaufen

Reptilien bestaunen im Jugend-Öko-Haus

Eine Königsnatter im Jugend-Öko-Haus Dresden Quelle: Jugend-Öko-Haus Dresden

Ab Beginn der Ferien lernen Besucher des Jugend-Öko-Hauses auf einer Terrarienführung unter dem Motto „Natur erleben am Vormittag“ Schlangen, Eidechsen und Kröten kennen. Wer von Eulen fasziniert ist, erfährt alles über deren Lebensweise und warum sie so geschickte Jäger sind. Außerdem werden heimische Eulenarten anhand von Bildern und Präparaten vorgestellt. Bei „Auf den Spuren der Wölfe“ erkunden die Ferienkinder ihren den Lebensraum der Tiere in der Dresdner Heide, lernen Spannendes über ihr Verhalten, ihre Lebensweise und üben sich im Spurenlesen.

Mehr Infos: jugend-öko-haus.de/ferienprogramm

Trommeln lernen im Heinrich-Schütz-Konservatorium

Das Heinrich-Schütz-Konservatorium gestaltet in den Winterferien einen Trommelkurs für Kinder. Quelle: Foto: Claudia Jacquemin

Rhythmisch, mitreißend und gesellig geht es in den Winterferien in der Aula des Heinrich-Schütz-Konservatorium zu. Dort findet vom 14. bis 17. Februar jeweils von 9 bis 12 Uhr ein Trommelkurs statt. Der Kurs richtet sich an Kinder zwischen sieben und zehn Jahren und gibt ihnen die Gelegenheit verschiedene Perkussionsinstrumente, wie Djembe, Conga und Cajon, kennenzulernen und mit ihren Klängen zu experimentieren.

Mehr Infos: www.hskd.de

Winterferienangebote in der Region:

In 10 Minuten um die Welt im Stadtmuseum Meißen

Die Sandmann-Ausstellung „In 10 Minuten um die Welt“ im Meißner Stadtmuseum erfreut sich bereits seit der Eröffnung Mitte Januar großer Beliebtheit. An den beiden Samstagen in den Ferien bleiben den Ferienkindern und ihren Familien zwei Stunden mehr Zeit, um dem Sandmann einen Besuch abzustatten. Dann hat das Museum nämlich von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Insgesamt präsentiert die Schau mehr als 160 Figuren, Fahrzeuge und weitere originale Requisiten aus sechs Jahrzehnten Sandmann-Produktion, von den frühen Puppen des Sandmann-Erfinders Gerhard Behrendt bis hin zu neueren Figuren der 1990er Jahre.

Mehr Infos: www.stadt-meissen.de/stadtmuseum.html

Spielen auf der Festung Königstein

Der Spieletag ist eines der Highlights im Winterferienprogramm der Festung Königstein. Quelle: Marko Förster

Auch die Festung Königstein hat sich für die Winterferien ein besonderes Programm ausgedacht. Am 13.Februar können Kinder beim „zauberhaften Spieletag“ mit ihren Eltern oder Großeltern alte und neue Brettspiele testen. Außerdem können Besucher bei den täglichen Highlight-Führungen die spannendsten Orte der Festung erkunden.

Mehr Infos: www.festung-koenigstein.de

Familienführungen im Uhrenmuseum Glashütte

Kinder werden bei den Führungen im Uhrenmuseum Glashütte aktiv mit einbezogen. Quelle: René Gaens / Deutsches Uhrenmuseum Glashütte

Das Deutsche Uhrenmuseum Glashütte bietet auch in diesem Jahr wieder mehrere Familienführungen an. Das Angebot richtet sich vor allem an Eltern und Großeltern mit Kindern von sechs bis 16 Jahren. Während der Führung erfahren die kleinen und großen Gäste Wissenswertes zum Thema Zeit sowie zur Glashütter Uhrengeschichte. Insbesondere die Kinder sollen bei den Führungen aktiv in das Programm einbezogen werden. Auch hier ist eine vorherige Anmeldung nötig. Diese kann auf der Internetseite des Uhrenmuseums, telefonisch oder per E-Mail erfolgen.

Mehr Infos: www.uhrenmuseum-glashuette.com

Bilder und Symbole im Dom zu Meißen verstehen

Dom Meißen Quelle: Goetz Bergmann

Neben den sonntäglichen Gottesdiensten können Familien auch bei einigen Führungen in den Winterferien den Meißner Dom von innen bestaunen. Unter dem Motto „Ich sehe was, was du nicht siehst“ können Besucher dort die Bild- und Formsprache der Kathedrale familiengerecht verstehen. Von Montag bis Freitag, jeweils 11 Uhr können sie dabei auch all ihre Fragen zum Thema Kirche und Glauben loswerden.

Mehr Infos: www.dom-zu-meissen.de/start

Von Benjamin Wätzold