Dresden/Sachsen

Weiterhin Schneefall, Temperaturen im Minusbereich: Der Wintereinbruch hat erhebliche Auswirkungen für das öffentliche Leben zum Wochenbeginn. Es bleibt empfindlich kalt. Wir haben zusammengestellt, worauf Sie achten sollten.

Muss mein Kind bei diesem Wetter zur Schule?

Ab Montag sollen in Sachsen nach den Winterferien alle Abschlussklassen - von der Oberschule bis zur Berufsfachschule - wieder unterrichtet werden. Während in Thüringen aufgrund der Wetterlage die Schulen geschlossen bleiben, gibt es für Sachsen keine flächendeckende Schließung. Schüler und Eltern sollten sich über die Homepage der jeweiligen Schule und auch zur örtlichen Verkehrssituation informieren. „Wem es unmöglich ist, in die Schule zu kommen, kann mit einer kulanten Regelung rechnen“, kündigte am Sonntagabend das Kultusministerium in Dresden an. In diesen Fällen sollten sich die Schüler am Morgen bei ihren Schulen abmelden.

Wie wird das Wetter in Sachsen zum Wochenanfang?

Das Schneetief Tristan kehrte in der Nacht zu Montag erneut mit Schneefällen nach Sachsen und Mitteldeutschland zurück. In der Nacht fielen wieder gut 20 Zentimeter Neuschnee. In Dresden liegen damit derzeit rund 40 Zentimeter Schnee, meldete der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagmorgen. Es gibt durch den starken Ostwind weiter heftige Schneeverwehungen von bis zu einem Meter Höhe.

Das verursachte im Berufsverkehr am Montagmorgen Probleme. Auf vielen Straßen ging es nur im Schritttempo vorwärts, denn wo der Winterdienst noch nicht vorbeikam, hatte der stramme Ost-Wind den Schnee teilweise hoch aufgetürmt. Und die Prognose für die Woche? Die ist ziemlich gesichert: „Die Kältepeitsche schlägt zu, Deutschland wird nächste Woche in weiten Teilen Dauerfrost erleben“, sagt Meteorologe Dominik Jung vom Portal wetter.net.

Wie ist die Lage am Montagmorgen im Berufsverkehr?

Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) meldeten am Morgen Verspätungen und Fahrtausfälle aufgrund von Glatteis. Zahlreiche Bahnen konnten nur eingeschränkt fahren oder mussten Umwege nehmen. Einige Züge und Busse fuhren gar nicht.

Auch die Deutsche Bahn hat ihren Fernverkehr im Raum Dresden weitgehend eingestellt. So fahren von Dresden aus bis auf weiteres keine Fernverkehrszüge mehr in Richtung Leipzig. Der Fernverkehr nördlich von Frankfurt, darunter auch in Richtung Leipzig, Dresden und Berlin sei generell eingestellt, heißt es auf der Website der Bahn.

Muss ich zur Arbeit, wenn die Bahnen nicht fahren?

Grundsätzlich trägt der Arbeitnehmer das Wegerisiko. Arbeitnehmer sind dazu verpflichtet, pünktlich zur Arbeit zu kommen - auch bei schlechter Witterung. Darauf weist der DGB Rechtsschutz hin. Weil Arbeitnehmer das sogenannte Wegerisiko tragen, zählen verschneite oder vereiste Straßen oder verspätete Züge nicht als Ausrede, wenn man zur spät zur Arbeit erscheint. Konkret heißt das: Wer nicht rechtzeitig da ist, hat für die Zeit, in der er nicht gearbeitet hat, keinen Anspruch auf Lohn. Die verpassten Stunden müssen Arbeitnehmer laut DGB Rechtsschutz aber auch nicht nachholen. Wer ein Überstundenkonto führt, könne die ausgefallenen Stunden als Minusstunden verbuchen lassen und später nachholen.

Wer muss den Schnee von Fußwegen räumen?

Hauseigentümer müssen grundstückseigene und angrenzende öffentliche Gehwege selbst von Schnee und Eis befreien. Die Räumpflicht kann der Eigentümer auch an den Mieter übertragen. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass sich das im Mietvertrag wiederfindet. Eine Regelung in der Hausordnung reicht nicht aus. Es gibt auch kein Gewohnheitsrecht, nach dem die Bewohner im Erdgeschoss zur Schneebeseitigung verpflichtet sind. In der entsprechenden Satzung der Stadt Dresden heißt es dazu: „Die Landeshauptstadt Dresden überträgt den Anliegern die Verpflichtung zur Durchführung des Winterdienstes.“ Anlieger sind die Eigentümer und Besitzer der durch öffentliche Straßen erschlossenen Grundstücke.

Bis wann muss der Fußweg geräumt sein?

Für die Stadt Dresden gilt, dass nach Ende des Schneefalls die Wege werktags bis 7 Uhr bis 20 Uhr sowie sonn- und feiertags bis 9 Uhr von Schnee geräumt und bei Schnee- und Eisglätte gestreut sein. „Sooft es die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs erfordert, sind diese Maßnahmen tagsüber bis 20.00 Uhr zu wiederholen“, heißt es in der Satzung. Beim Streuen dürfen nur abstumpfende Materialien wie Sand, Granulat oder Splitt verwendet werden. Salz ist verboten.

Wohin mit dem Schnee?

Der Schnee muss in den Vorgarten oder auf den Gehweg am Fahrbahnrand geschoben werden. Vor Rinnsteinen, Gullys oder Ein- und Ausfahrten soll er nicht abgelegt werden. Damit das Tauwasser besser ablaufen kann, sollten die Schneewälle im Abstand von mindestens fünf Metern in einer Schaufelbreite unterbrochen werden. An Fußgängerüberwegen und zur Sicherung von Dienstleistungen und der Versorgung sind in den Schneewällen ebenfalls Zwischenräume zu schaffen. Der Schnee sollte auch nur so hoch angehäuft werden, dass die Sicht an Fußgängerüberwegen, Straßenkreuzungen und Einmündungen nicht behindert ist.

Wasserzähler und Wasserleitungen schützen!

Klirrend kalte Nächte, Eisregen und Schnee. Aufgrund der Wetterprognosen für die kommenden Tage weist die Veolia Wasser Deutschland GmbH darauf hin, dass auch Wasserzähler und freiliegende Wasserleitungen Schutz brauchen. Es ist darauf zu achten, dass Wasserzähler oder Leitungen in leerstehenden Gebäuden, Schuppen oder Garagen sowie Gartenzähler vor der Kälte geschützt werden, um spätere Schäden zu vermeiden.

Kellerfenster und Kellertüren sollten abgedichtet werden und geschlossen bleiben. Gesicherte sowie schützend umwickelte Leitungen halten dem Frost länger stand. Zähler und Leitungen sollten zum Beispiel mit handelsüblichem Isoliermaterial gedämmt werden. Dicht schließende Deckel sind für Wasserzähler in Gruben und Schächten wichtig. Hier hilft auch eine zugeschnittene Platte aus Styropor oder Hartschaum gegen Frostschäden.

Der Veolia-Notdienst ist unter der kostenfreien 24-Stunden-Rufnummer 0800 6756709 erreichbar. Ist der Wasserzähler eingefroren und muss gewechselt werden, trägt der Hauseigentümer die Kosten. Deshalb: Rechtzeitig vorbeugen, um noch größere Schäden zu vermeiden.

Ab wann kann man auf zugefrorenen Seen Eislaufen?

Die Polizei warnt generell davor, Eisflächen zu betreten. Auch wenn noch weitere Frosttage vorhergesagt sind, werde es längere Zeit dauern, bis sich auf Seen tragende Eisflächen entwickeln. Geschlossene Eisdecken auf Seen, Flüssen und Kanälen geben keine Garantie für ein sicheres Betreten. Die Stärke des Eises werde durch viele Faktoren bestimmt, wie beispielsweise Fließgeschwindigkeit, einfließende Abwässer, die Schifffahrt oder Schnee. Auch könnten Strudel vom Gewässergrund wärmeres Wasser nach oben transportieren und dadurch das Eis dünn halten, diese Stellen seien nicht zu erkennen. Die Wasserschutzpolizei rät daher grundsätzlich davon ab, zugefrorene Seen, Flüsse und Kanäle zu betreten.

Darf ich trotz Corona-Regeln zum Rodeln?

Wer sich zum Rodelvergnügen im 15-km-Radius bewegt und die Abstandsregelungen beherzigt, macht nichts falsch. Was nach wie vor nicht erlaubt ist, sind Fahrten in die mitteldeutschen Wintersportgebiete.

Ist Sporttreiben in der Kälte gefährlich?

Die kalte und trockene Luft stellt eine Belastung für die Atemwege dar. Zudem verengen sich Gefäße – das verschlechtert die Durchblutung. Der Sportartikelhändler Sportscheck empfiehlt daher ein ausführliches Aufwärmprogramm drinnen. Ein 15-minütiges Warmlaufen und ausreichende Sportkleidung sind ratsam. Vor allem Kopf, Ohren und Gesicht sollten geschützt werden. Geatmet werden sollte durch die Nase.

Von LVZ/isc