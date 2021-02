Dresden

Während der Winterdienst auf den Straßen Dresdens mit den Schneemassen kämpft, haben auch die Mitarbeiter im Zoo deutlich mehr zu tun als sonst. Ehe sich die Tierpfleger um die Fütterung ihrer Schützlinge kümmern können, müssen sie die Wege zu den Gehegen vom gröbsten Schnee befreien. Die Säuberung der Futterstellen, die sich in den Außengehegen befinden, fällt auch deutlich schwieriger aus, denn vielfach sind sie vereist.

Fegen die Pfleger bei den Huftieren am Ziegenweg den Kot weg, dann ist die Schubkarre mehr mit Schnee als mit Dung gefüllt. Das sorgt für Mehraufwand, den sich die Mitarbeiter im viertältesten Tiergarten Deutschlands auch nicht wünschen. Wie hart Winter sein können, das hat auch noch nicht jeder Mitarbeiter erlebt, denn soviel Schnee wie in diesen Tagen fällt in der Landeshauptstadt selten.

Immerhin müssen jetzt nicht alle Wege zwischen den Tierhäusern und Freigehegen komplett beräumt werden, denn noch immer ist der Zoo wegen der Corona-Beschränkungen für Besucher geschlossen. Viele Tiere zeigen sich auch nicht im Freien, da es für sie zu kalt, zu nass oder zu rutschig ist. Doch überraschenderweise wagen sich auch Exemplare von Arten ins Freie, denen man das nicht unbedingt zutraut.

So sind die beiden Geparden Sjef und Job stundenweise draußen. Die beiden Brüder, die 2018 aus dem Zoo Arnheim in den Niederlanden nach Dresden kamen, sind schon etwas an europäische Winter gewöhnt. Zudem können sie sich auf ihrem Kunstfelsen wärmen. Der beherbergt eine Heizung, die den Schnee auf der Oberseite abtaut und die Pfoten der Raubkatzen wärmt.

Auch die vier Löwen waren am Montag einige Zeit draußen, tobten durch den Schnee, obwohl ihre wildlebenden Artgenossen in warmen Regionen in Afrika und Asien beheimatet sind. Gar keine Probleme mit dem Schnee haben dagegen Schneeleoparden, Takins, Trampeltiere, Steinböcke, die Roten Pandas oder die Vikunjas, die allesamt aus kalten Regionen stammen. Keine Berührungsängste mit Schnee und Eis hätten auch die Humboldt-Pinguine, aber sie bleiben derzeit im Stall, denn wenn ihr Wasserbecken zufriert, dann kann sie der Rotfuchs noch leichter erwischen. Drinnen sind sicherer.

