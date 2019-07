Dresden

Der Festival-Sommer bestimmt derzeit, wo es den „Kaum erwarten“-Sänger Wincent Weiss Tag für Tag hin verschlägt. Auch der 11. August ist im Tourplan fest verankert: Da spielt der Senkrechtstarter von der ostholsteinischen Ostseeküste im Rahmen seiner „Irgendwie anders“-Tour erstmals am Dresdner Elbufer.

Es ist jedoch nicht sein erster Besuch in der Landeshauptstadt. Bereits im August des letzten Jahres spielte er eine Show in der Jungen Garde, nach eigener Aussage „die größte, die wir je unter freiem Himmel gemacht haben“. Auch auf dem Theaterplatz war der Sänger bereits zweimal zu erleben.

Unterstützung holt sich der 26-Jährige in Form der Sängerin Lea mit auf die Bühne. Sie wird das Publikum in Stimmung singen, bevor Weiss die Bühne betritt. Der Einlass beginnt 16.30 Uhr, los geht es 18 Uhr. Karten gibt es ab 49,77 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

In diesem Jahr ist Weiss erstmals für die Goldene Henne nominiert. Der Publikums- und Medienpreis wird in Erinnerung an die 1991 verstorbene Unterhalterin Helga Hahnemann vergeben. Noch bis zum 24. Juli können die Fans für ihren Liebling abstimmen.

Von Daniel Förster