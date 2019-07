Dresden

Die Straßenbahnlinien 1, 2 und 4 können von Mittwoch, 31. Juli, 4 Uhr, bis Mittwoch, 7. August, 3.15 Uhr nicht über die Wilsdruffer Straße fahren. Grund dafür sind Reparaturarbeiten an zwei alten Weichen am Postplatz, teilt die Stadt mit. Die verschlissenen, 14 Jahre alten Weichenzungen werden ausgetauscht, zudem erneuern die Monteure alle Weichenheizungen. Die Kosten von rund 100 000 Euro werden aus dem Budget der Dresdner Verkehrsbetriebe bestritten. Alle drei Bahnlinien werden in der Bauzeit über die Wallstraße und den Dr.-Külz-Ring umgeleitet. Der Autoverkehr unterliegt keinen Einschränkungen.

Von DNN