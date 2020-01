Wieviele Parkplätze jetzt auf dem Ferdinandplatz wegfallen

Dresden

Am 17. Februar beginnen die Tiefbauarbeiten für das Neue Verwaltungszentrum auf dem Ferdinandplatz. Das kündigte die Stadtverwaltung am Donnerstag an. Der Ausschuss für Wirtschaftsförderung hatte am Mittwochabend grünes Licht für den Start der archäologischen Grabungen und Tiefbauarbeiten gegeben.

Für die Autofahrer heißt das: 285 Parkplätze in bester Innenstadtlage fallen weg. Die jetzigen Parkflächen stehen nur noch bis zum 15. Februar zur Verfügung. Danach können Autofahrer nur noch auf einer kleinen Fläche neben dem Karstadt-Parkplatz weiter parken.

Bereits seit November laufen vorbereitende Arbeiten auf dem Areal. Quelle: Sebastian Kositz

Zunächst soll die Asphalt- und Deckschicht abgetragen werden. Danach beginnen die Ar­chäologen mit ihren Grabungen. Diese werden laut Stadtverwaltung etwa acht Monate in Anspruch nehmen. Das Bauunternehmen wird Schicht für Schicht das Erdreich bis zu einer Tiefe von vier Metern abtragen – in Abstimmung mit dem Kampfmitteldienst und dem Landesamt für Archäologie.

Das Verwaltungszentrum soll 2025 in Betrieb gehen. Für den Bau und die Ausstattung des neuen Gebäudes stehen der Stadtverwaltung 139 Millionen Eu­ro zur Verfügung.

Von Thomas Baumann-Hartwig