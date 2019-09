Wieso schickt Dresden personenbezogene Daten an den Verfassungsschutz?

Dresden

Die Versammlungsbehörde der Stadtverwaltung hat in diesem Jahr in 180 Fällen personenbezogene Daten von Anmeldern an den Verfassungsschutz weitergegeben. Das hat der Grünen-Landtagsabgeordnete Valentin Lippmann herausgefunden. Thomas Löser, Fraktionsvorsitzender der Stadtratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, erklärte: „Wir fordern den Oberbürgermeister auf, schnellstmöglich aufzuklären, wie es zu dieser rechtswidrigen Praxis kam.“

Personenbezogene Daten von Bürgerinnen und Bürgern dürfen nur ausnahmsweise an das Landesamt für Verfassungsschutz übermittelt werden, so Löser. Bei 180 Fällen könne nicht von einer Ausnahme gesprochen werden. OB Dirk Hilbert ( FDP) müsse dafür sorgen, dass die Versammlungsbehörde die Weitergabe von personenbezogenen Daten an den Verfassungsschutz sofort einstellt.

Grünen-Stadtrat Michael Schmelich mutmaßte auf Twitter, die Versammlungsbehörde habe auch Versammlungsanmeldungen der Grünen dem Verfassungsschutz gemeldet, „im Gegenzug aber wohl welche von Pegida und anderen Rechtsradikalen vergessen, oder?“ Er werde dazu umgehend eine Anfrage stellen, kündigte Schmelich an.

Das Ordnungsamt erklärte auf Anfrage der DNN, es sei Aufgabe der Versammlungsbehörde, eine Gefahrenprognose zu erstellen. Insbesondere bei komplexen Versammlungslagen unter freiem Himmel sende die Behörde mangels eigener Expertise die Daten an das Landesamt für Verfassungsschutz, um das Konfliktpotenzial bewerten zu lassen. Es gehe dabei um eine Gefährdungsprognose und die Frage, ob es auch zu Straftaten kommen könne.

Die hohe Zahl an Anfragen müsse ins Verhältnis gesetzt werden zu den 672 Versammlungsanzeigen im Zeitraum zwischen dem 1. Januar und dem 31. August, so das Ordnungsamt. Die Versammlungsbehörde habe dann Daten weitergegeben, wenn dies für eine umfassende Gefährdungsprognose relevant gewesen sei. „So ist es möglich, das Konfliktpotenzial umfänglich zu bewerten und die Gefahrenprognose bezogen auf die Versammlungslage zu konkretisieren“, erklärte das Ordnungsamt.

Die Versammlungsbehörde werde auch künftig Abfragen bei den Sicherheitsbehörden durchführen, um weiterhin umfassende Gefährdungsprognosen erstellen zu können, so die Auskunft aus dem Rathaus.

Von Thomas Baumann-Hartwig