Wieso die neue Woba 327 Wohnungen auf einen Schlag erhält

Dresden

Die kommunale Wohnungsbaugesellschaft Wohnen in Dresden (WiD) soll auf einen Schlag 327 Wohneinheiten und 30 Gewerbeeinheiten mit einem Gebäudewert von rund 30 Millionen Euro und einem Grundstückswert von rund 9,5 Millionen Euro erhalten. Das schlägt Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain ( Bündnis 90/Die Grünen) jetzt dem Stadtrat vor. Die Immobilien sollen als Kapitaleinlage in die städtische Tochter eingebracht werden und deren Eigenkapital erhöhen. Die WiD verfügte mit ihrer Gründung 2018 über ein Eigenkapital von 144 Millionen Euro, das jetzt um 27 Prozent erhöht werden soll.

Hintergrund des Geschäfts ist die Vergangenheit: In den 1990er Jahren wurden die damals stark verfallenen Viertel Äußere Neustadt, Pieschen und Hechtviertel zu Sanierungsgebieten erklärt. Die kommunalen Grundstücke in Gebäude in den Stadtteilen wurden in ein Treuhandvermögen übertragen. Jetzt sind die Sanierungsziele für die Gebiete erfüllt und das Treuhandvermögen muss aufgelöst werden.

Häuser in Pieschen , Neustadt und Hechtviertel

Dabei handelt es sich um Objekte in der Böhmischen Straße, Glacisstraße, Görlitzer Straße, Prießnitzstraße, Seifhennersdorfer Straße, Sebnitzer Straße, Buchenstraße, Fichtenstraße, Hechtstraße, Joachim-Meyer-Straße, Konkordienstraße, Leipziger Straße, Leisniger Straße, Markusstraße, Mohnstraße, Moritzburger Straße, Oschatzer Straße, Osterbergstraße, Rehefelder Straße, Robert-Matzke-Straße und Rosa-Steinhart-Straße.

Niedrige Mieten sollen bleiben

Theoretisch hätte die Stadt die Option, Grundstücke und Gebäude auf dem freien Markt zum Höchstpreis zu verkaufen. Das hätte eine Millionensumme in die Stadtkasse gespült. Bei den Objekten handelt es sich aber um Wohnungen, die an Personen mit Wohnberechtigungsschein vermietet wurden. Die Durchschnittsmieten der sanierten oder teilsanierten Wohnungen liegen bei 4,80 Euro. Diese moderaten Mieten sollen beibehalten werden, so Schmidt-Lamontain. Deshalb werde mit dem Übergang an die WiD lediglich eine jährliche Mietsteigerung von einem Prozent kalkuliert.

Gewinne trotz geringer Mieten

Trotz der geringen Mieten könne die WiD mit der Bewirtschaftung der Wohnungen und der dazugehörigen Gewerbeobjekte Gewinne erzielen, hat der Baubürgermeister berechnen lassen. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft erhält mit den Immobilien auch noch offene Kredite in Höhe von rund 13 Millionen Euro übertragen. Da die Gesellschaft als Steuersparmodell konzipiert wurde, wird für die Übertragung der ehemaligen kommunalen Grundstücke keine Grunderwerbssteuer fällig. Da die Sanierungsträger aber auch private Grundstücke für das Treuhandvermögen erworben hatten, muss für diese rund 345 000 Euro Grunderwerbssteuer gezahlt werden. Inklusive aller Nebenkosten werden rund 1 Million Euro für das Geschäft fällig.

Die WiD wurde von der damaligen rot-grün-roten Stadtratsmehrheit zum Zweck des sozialen Wohnungsbaus gegründet. Im März werden die ersten neuen Sozialwohnungen auf einem Grundstück an der Ulmenstraße in Kleinzschachwitz fertig. Auch am Nickerner Weg werden in diesem Jahr neue Wohnungen an ihre Mieter übergeben. Das Unternehmen will in diesem Jahr sieben neue Baustellen beginnen.

Der Stadtrat soll den Plänen auf seiner Sitzung am 26. März zustimmen.

Von Thomas Baumann-Hartwig