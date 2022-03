Wieso die Luftqualität in Dresden diesen Winter besser war

Dresden

Die Luftqualität in Dresden hat sich im vergangenen Winter verbessert. Der Tagesgrenzwert für Feinstaub wurde in der Landeshauptstadt erstmals seit seiner Festlegung 2005 kein einziges Mal überschritten – im vergangenen Februar waren noch an sechs Tagen zu hohe Werte gemessen worden.

Auch bei anderen Schadstoffen wie Stickstoffdioxid setzte sich der Trend hin zur geringen Konzentration fort, teilte das Landesumweltamt auf DNN-Anfrage mit, sodass es auch hier keine Grenzwertüberschreitungen gegeben habe. Die gute Luftqualität kommt insbesondere Menschen mit Vorerkrankungen der Atemwege und des Herz-Kreislauf-Systems zugute, deren Beschwerden durch eine hohe Schadstoffkonzentration verstärkt werden. Bei Kindern und Älteren kann eine hohe Belastung zudem Atemwegerkrankungen hervorrufen.

Milder Winter, weniger Schadstoffe

Karin Bernhardt, Pressesprecherin des Landesumweltamts, macht für die positive Entwicklung verschiedene Faktoren verantwortlich: Der milde Winter habe dazu geführt, dass weniger geheizt wurde. Durch das Verbot des Silvesterfeuerwerks konnte eine hohe Feinstaubkonzentration am Neujahrstag verhindert werden. Und es habe keine ausgeprägte Ostwetterlage gegeben, die in der Vergangenheit häufig Schadstoffe aus anderen Regionen nach Dresden transportiert hätte. „Aber auch langjährige Prozesse wie die Maßnahmen aus dem Luftreinhalteplan der Stadt Dresden oder die Modernisierung der Fahrzeugflotten spielen eine Rolle und zeigen Wirkung: Die Emissionen aus dem Straßenverkehr sind rückläufig“, sagt Bernhardt.

Luftreinhalteplan teilweise umgesetzt

Der aktuelle Luftreinhalteplan gilt in Dresden seit 2019. Die insgesamt 20 Maßnahmen wurden laut Umweltamt bisher teilweise umgesetzt. So sind die Reduzierung der Parkplätze in der Innenstadt sowie die im März letzten Jahres vom Stadtrat beschlossene Anhebung der Parkgebühren Teil des Plans. Auch die Einrichtung zahlreicher Mobilitätspunkte, an denen Bike- und Carsharing angeboten wird, stellt eine Maßnahme dar. Zudem wurde das Angebot im städtischen ÖPNV-Netz erweitert, beispielsweise um die „Premiumlinie“ 68 im Zehn-Minuten-Takt, die im Februar letzten Jahres die Buslinie 75 ersetzte. Auch die Erneuerung der Bautzner Straße ist bis auf einen kurzen Abschnitt abgeschlossen.

Luft auf Bergstraße sauberer

In Dresden zeichnen drei Messstationen die Konzentration von Luftschadstoffen auf. Die Messstation Bergstraße steht durch ihre Nähe zum Autobahnzubringer der Autobahn 17 an einem der Orte mit der höchsten Verkehrsbelastung in Dresden. 2011 wurden die Feinstaub-Grenzwerte an dieser Messstation noch an 46 Tagen überschritten. Pro Messstation erlaubt das EU-Recht maximal 35 Überschreitungen im Jahr.

Luftreinhalteplan wirkt

Zur Reduzierung der Überschreitungstage wurde daraufhin im Rahmen des Luftreinhalteplans die Geschwindigkeitsbegrenzung abschnittsweise von 70 auf 50 Stundenkilometer abgesenkt. Außerdem wurden Anlagen zur Anzeige der optimalen Geschwindigkeit installiert. Wolfgang Socher, Leiter des Umweltamts der Landeshauptstadt sagt: „Wir erwarten die sichere Einhaltung der Grenzwerte an der Messstelle Bergstraße.“ Auf der viel befahrenen Straße zeige sich, dass die Schadstoffreduktion im direkten Zusammenhang mit dem Luftreinhalteplan stehe.

Socher sieht für die Luftqualität in Dresden einen positiven Trend, der sich in den vergangenen zehn Jahren verstärkt habe. „Erstmalig gelang es 2020 beim Feinstaub sogar, die deutlich strenge Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) einzuhalten.“ Auch beim Stickstoffdioxid habe man seit 2017 keine Grenzwertüberschreitungen mehr festgestellt.

Von Valentin Dreher