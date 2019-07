Dresden

Es gibt Leute, die trifft man vor Gericht immer wieder und da geht es nicht um Richter oder Anwälte, sondern um Angeklagte, die seit Jahren dort „arbeiten lassen“. Roberto S. zum Beispiel. Der 51-Jährige bringt es auf mehr als 30 Vorstrafen. Die Gefängnispforte ist für ihn eine Drehtür: rein, raus rein. Zuletzt wurde er vor einem Jahr zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt, weil er wahllos Passanten in der Dresdner Innenstadt verprügelt hatte – Touristen, Passanten, Obdachlose, Behinderte.

Streit beim Flaschensammeln

Am Montag gab es einen Nachschlag: Zehn Monate ohne Bewährung wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Angeklagte hatte vor seinem Haftantritt einem 50-Jährigen, behinderten Mann einfach die Faust – an jedem Finger einen schweren Stahlring – ins Gesicht geschlagen. Die Wunde musste im Krankenhaus genäht werden. Der Mann war Roberto S. beim Flaschensammeln in die Quere gekommen. Für ihn Grund genug zuzuschlagen.

Der Dauerfall Roberto S.:

Der Angeklagte hatte sich mit vielen in der Wolle, wenn er durch die Innenstadt zog, um leere Flaschen zu sammeln und sich vom Pfand volle Flaschen zu kaufen. War er dann selbst voll, gab es Prügel und Ärger.

Den macht auch Silvia H., wenn sie betrunken ist – und auch die Weintrinkerin ist oft blau und dann wird die kleine Frau unberechenbar. Auch die 56-Jährige ist Wiederholungstäterin. Im Juli vergangenen Jahres kassierte sie zehn Monate (zur Bewährung ausgesetzt), weil sie ihren Ex-Lebensgefährten mehrmals mit dem Messer bedroht und für ihn eine „Rutschpartie“ organisiert hatte. Aus Wut und um ihm „eins auszuwischen“ hatte sie Öl auf die Treppe ihres Wohnhauses in Prohlis gegossen , damit er hinunterfällt.

Zierlich, aber mit Kraft

Es kam auch zum Treppensturz, nur fiel nicht ihr Ex, sondern Trinkkumpan Sandro K. die Stufen hinunter und zog sich eine Rückenprellung zu. Die Angeklagte hatte alles so gut eingeölt, dass sich selbst die Rettungskräfte mühsam am Geländer nach oben ziehen mussten.

Im November 2018 traf sie Sandro K. wieder und schlug ihm bei einem Streit mehrmals die Faust ins Gesicht. „Die ist zwar zierlich, hat aber einen ordentlichen Bums drauf“, so der 44-Jährige. „Er hat mich provoziert, da habe ich ihm eine reingezimmert“, verteidigte sie sich. Worum es bei dem Streit ging, weiß weder sie noch Sandro K. so genau – irgendwie um Geld oder Familie. Zoff unter Betrunkenen eben. Er hatte 1,7, sie zwei Promille intus. Dreieinhalb Monate muss Sylvia K. ins Gefängnis. Vielleicht noch länger, sollte die Bewährung widerrufen werden.

