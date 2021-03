Dresden

Reichlich vier Monate nach der Schließung wegen Corona hatte der Dresdner Zoo am Montag, 15. März, erstmals wieder für Besucher geöffnet. Die ersten, vor allem Väter bzw. Mütter mit kleinen Kindern, die noch nicht im Schulalter sind, standen schon weit vor 8.30 Uhr vorm Tor und warteten unverdrossen, auch wenn das Wetter so gar nicht mitspielte. Eingelassen wurde nur, wer online ein Ticket gebucht hatte und das per QR-Code oder Ausdruck vorzeigen konnte.

Um den Besucherzustrom regulieren zu können und Warteschlangen zu vermeiden, gibt es gegenwärtig keine Tickets an der Tageskasse. „Wir hatten online 1500 Ticketbuchungen“, sagte Zoo-Sprecherin Kerstin Eckart am Montagnachmittag.

Marlies, die Faultier-Dame, beäugt hier neugierig Tony Melzer und seine beiden Kinder Egon und Flora. Quelle: Dietrich Flechtner

„Eine gute Resonanz“, findet sie und, dass sich die Besucher gut verteilt hätten. „Die Leute sind froh, dass sie mal wieder was anderes machen können.“ Zooscouts hätten ein Auge auf die Einhaltung der Hygieneregeln, damit der Tierpark geöffnet bleiben kann.

Aber „wir sehen die Inzidenzwerte mit Besorgnis und richten uns auf den Fall ein, dass wir wieder schließen müssen“, räumt die Zoo-Sprecherin ein. Auch der eine oder andere Besucher hat diesen Gedanken und deshalb gleich für den ersten Tag der Wiedereröffnung ein Ticket für den Zoo Dresden gebucht. Denn Abwechslung bietet dieser allemal.

Welche Zootiere Nachwuchs bekommen (haben)

Es gibt viel zu entdecken. Zum Beispiel Jungtiere – wie bei den Goldtakinen, den Banteng-Wildrindern oder auch bei den Nacktmullen. Dort sind es gleich 17 Tierbabys. Am 8. März hat zudem ein kleiner Rotbüffel das Licht der Welt erblickt.

Die Rotbüffel waren am Montag allerdings nicht zu sehen. „Denen ist es heute zu kalt und zu nass. Die sind empfindlich und bekommen schnell Husten“, erklärt Kevin Leuchter, Tierpfleger bei den Huftieren. Der kleine Banteng dagegen habe die Besucher neugierig beäugt. „Er hat ja noch nie andere Menschen gesehen außer die Tierpfleger“, so Kerstin Eckart.

Bei den Elefanten hat Bulle Tonga sichtbar Frühlingsgefühle. Immer wieder flirtet und rüsselt er vor allem mit Sawu. Im Brandes-Haus macht Faultierdame Marlies große Augen. Wer bist du? Geschwind – und wie immer so gar nicht faultiertypisch – hangelt sie sich in beachtlichem Tempo am Seil über den Köpfen der Besucher durchs Brandes-Haus im Dresdner Zoo. Dann plötzlich hält sie sich nur noch mit den Hinterfüßen fest, lässt den Oberkörper runter und nimmt einen Besucher näher in Augenschein.

„Wenn er nicht aufpasst, kämmt sie ihm die Haare“, sagt Revierleiter Olaf Lohnitz, der das aus der Entfernung beobachtet, belustigt. „Marlies begrüßt die Besucher, sie ist sehr neugierig.“ Während die Faultierdame jetzt wieder guter Hoffnung ist, habe sich bei den Koalas noch immer nichts in Sachen Nachwuchs getan, erfahren wir.

Das ist bei den seltenen, vom Aussterben bedrohten Tariktik-Hornvögeln im Brandes-Haus anders. „Das Weibchen fängt wieder an, sich einzumauern“, erzählt Olaf Lohnitz. Weil das männliche Tier gerade vor Aufregung immer wieder sein Spiegelbild an der Glasscheibe des Geheges attackiert, da er es für einen Konkurrenten hält, haben die Tierpfleger die Scheibe weiß gestrichen und nur noch zwei Gucklöcher für die Besucher gelassen.

Auch die Pinguine brüten. Drei Pärchen haben sich gefunden, fünf Eier sind bis jetzt in den Nestern. Die kann man als Zoobesucher leider nicht sehen. Aber hin und wieder kommt ein Pinguin, holt sich Nahrung und schwimmt durchs Becken. „Auch für die Pinguine sind Besucher eine Abwechslung. Manchmal folgen sie im Becken den Fingern der Kinder an der Glasscheibe“, erzählt Kerstin Eckart.

Die neue Flamingoanlage können die Besucher zwar in Augenschein nehmen. Aber die langbeinigen Vögel sehen sie nicht. Die sind wegen der Vogelgrippe nach wie vor im Haus. Hören kann man sie und nur mit viel Glück einen Blick auf einige Tiere im Haus erhaschen, wenn man am Ausgang des begehbaren Geheges ist. Enttäuschend für die Besucher.

Welche Tiere kommen, welche gehen

Der Zoo bekommt Löffelhunde. Die putzigen Tiere mit den Riesenohren sollen noch vor Ostern eintreffen. Derzeit wird ihr künftiges Gehege modifiziert. „Wir bauen eine Glasscheibe in die Gehegumgrenzung, damit die Besucher die Tiere dann besser beobachten können“, so Kerstin Eckart.

Den Dresdner Zoo verlassen hat am 15. März das junge Schneeleopardenweibchen Tierra. Sie findet ein neues Zuhause im Zoo in Usti. Für ihren Bruder Kafka geht die Reise demnächst in einen Schweizer Zoo als neues Zuchtmännchen, erzählt Tierpflegerin Sarah Heerwaldt.

Wo es im Zoo etwas zu essen gibt

Geöffnet haben das Pinguin-Café und der Känguruh-Stopp mit einem kleinen Imbiss-Angebot zum Mitnehmen. Auch Suppe muss man unterwegs irgendwie löffeln – mindestens 50 Meter vom Verkauf entfernt. „So sind die Vorschriften“, sagt Sven Mann. Er ist eigentlich Teamleiter und Restaurantleiter bei der Weißen Flotte, jetzt aber im Zoo eingesetzt. „Man muss positiv denken und nicht den Kopf in den Sand stecken.“

Die Afrika-Lodge ist geschlossen, davor sind Tresen und Tische abgestellt. „Hier wird noch umgebaut“, erklärt Kerstin Eckart. Anfang April werde auch hier wieder ein Imbiss angeboten.

Auch Grit Matthies hat ihren Zoo-Shop wieder geöffnet. Aber man kann da – so sagen die Corona-Vorschriften – nicht einfach reingehen, sondern braucht einen Termin. Auch wenn im Laden keiner ist und man ganz einfach den Zustrom in dem kleinen Geschäft regulieren kann. Erschwerte Bedingungen für Grit Matthies und ihre Mannschaft, ihre Plüschtiere zu verkaufen. Aber sie bleibe optimistisch, sagt sie. Ware hat sie jedenfalls für die kommende Saison geordert.

Von Catrin Steinbach