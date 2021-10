Wiederaufbau des Palais Oppenheim in Dresden: Nur ein Wunschtraum?

Dresden

Nach jahrelangem Stillstand nimmt das neue Stadtviertel „Quartier am Blüherpark“ Gestalt an. Auf dem Gelände des ehemaligen Robotron-Campus will der Projektentwickler Gateway Real Estate AG bis zu 3000 Wohnungen bauen. Die Robotron-Kantine bleibt erhalten, aber der Wiederaufbau des Palais Oppenheim wohl ein Wunschtraum. Worum handelt es sich eigentlich beim Palais Oppenheim?

1951 wurden die Ruinen gesprengt

Ausgebrannt, doch die Mauern standen noch: Der bedeutende bürgerliche Bau Gottfried Sempers, das Palais Oppenheim an der Bürgerwiese, hätte wiederaufgebaut werden können. Obwohl der Denkmalschützer und Landeskonservator Hans Nadler sich für den Erhalt der Ruinen für einen späteren Wiederaufbau massiv eingesetzt hatte, wurden die Überreste des Gebäudes 1951 gesprengt. Das sollte Platz schaffen für ein Haus der Pioniere, das dort niemals entstand.

Später aber wuchs zwischen Bürgerwiese, Hygiene-Museum und St. Petersburger Straße der Gebäudekomplex des Elektronik-Kombinats Robotron, das dem Areal seinen Namen gab. Jetzt ist es das letzte große Entwicklungsgebiet der Innenstadt. Im südlichen Teil sind die Kombinats-Gebäude weitgehend abgerissen und Baufelder vorbereitet.

Das war mal: Das Robotron-Gebäude während des Abrisses. Künftig soll auf dem Areal gewohnt werden. Quelle: Anja Schneider

Im Süden dieses Plangebiets, zur Bürgerwiese hin, stand das Stadtpalais des Großbankiers Oppenheim. Ein prächtiger Neorenaissancebau mit 35 Meter langer, achtachsiger Fassade, die sich zu der Grünanlage orientierte. Auf den hohen baukünstlerischen und geschichtlich-stilgebenden Wert des Gebäudes verweist der Gottfried Semper Club e.V. mit seinem Vorstand Lucas Müller und wirbt dafür, das Palais Oppenheim an seinem historischen Platz wieder auferstehen zu lassen. Müller beruft sich auf den gültigen Bebauungsplan für das Areal, in dem ausdrücklich die Option eines Wiederaufbaus des Palais Oppenheim aufgenommen wurde.

Das Palais könnte der passende Ort für ein Jüdisches Museum sein, zu dem sich der Stadtrat mit Beschluss vom April bekannt hat. Die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit hält auch ein Zentrum für Jüdische Kultur und Geschichte für möglich. Die Pläne für den Wiederaufbau des Palais Oppenheim erhalten durchaus Unterstützung aus der Bürgerschaft, von Vereinen, aber auch aus den Fraktionen des Stadtrates.

An- und Abreiseverkehr durch ein Wohngebiet

Gateway ist inzwischen der vierte Eigentümer des Entwicklungsgebiets. Der Investor stellte jüngst in der Gestaltungskommission seine Entwicklungsansätze und Gestaltungspläne vor. Den Wiederaufbau des Palais Oppenheim schlossen die Gateway-Planer aus. Insbesondere mit einer Nutzung als Museum tut sich Gateway schwer. Der zu erwartende An- und Abreiseverkehr sei dem Charakter eines Wohngebiets nicht zuträglich, hieß es.

Im Protokoll der Sitzung steht dann aber der Auftrag, „dieses Anliegen weiter zu erörtern und zu untersuchen, um die Chancen einer funktionalen und gestalterischen Integration am Standort aufzuzeigen und gegebenenfalls sogar umzusetzen“. Baubürgermeister Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen) will mit dem Investor unter vier Augen Möglichkeiten ausloten.

1845 bis 1848 hatte Gottfried Semper für Bankier Martin Wilhelm Oppenheim den repräsentativen Stadtwohnsitz in Architektur italienischer Palazzi der Hochrenaissance entworfen und den Bau ausgeführt. Bald wurde das Stadtpalais an der noblen Adresse Bürgerwiese und Blüherpark Treffpunkt der feinen Dresdner Gesellschaft. Die Familie Oppenheim mit Tochter Elisabeth im Hause, die den Dresdner Maler August Grahl geheiratet hatte, pflegten regen Austausch mit den prominentesten Künstlern und Wissenschaftlern der Zeit aus dem ganzen deutschsprachigen und europäischen Raum.

So ist es auch Wunsch und Nutzungsvorschlag zugleich, sagt Lucas Müller, mit dem wiederaufgebauten Palais Oppenheim ein sächsisch-jüdisches Kulturzentrum zu schaffen im Gedenken und Fortführung jener schöpferischen und fruchtbaren Zeit. Als Erinnerungsarchitektur behutsam eingefügt zwischen den neuen Geschossbauten an der Ecke Bürgerwiese und einer nach Oppenheim benannten neuen Straße könnte das rekonstruierte Neorenaissancegebäude ein südliches Tor in das Neubauviertel markieren.

Von Peter Bäumler