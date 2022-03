Wieder mehr Flüge ab Dresden

Dresden

Am Flughafen Dresden werden seit dieser Woche wieder mehr Flugverbindungen angeboten. Die Ryanair fliegt seit Dienstag mehrmals in der Woche nach London Stansted. Auch Eurowings hat die Linie nach Köln/Bonn in dieser Woche wieder aufgenommen. Es werden bis zu zwei tägliche Flüge angeboten. Regelmäßige Linienverbindungen gibt es weiterhin täglich – teils mehrfach – nach Frankfurt, Düsseldorf und München.

Mehrmals in der Woche werden Amsterdam von KLM Cityhopper und Zürich von Swiss angeflogen. Sundair steuert mehrmals in der Woche auf die Kanarischen Inseln. Dabei werden mitunter mit einem Flug zwei Inseln bedient.

An Sonnabenden steht ein Urlaubsflug mit Correndon nach Antalya im Dresdner Flugplan.

Von Lars Müller