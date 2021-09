Wieder eine Lücke weniger im Radwegenetz von Dresden

Dresden

So großartig der Elberadweg auch ist – er hat eine große Schwachstelle. Im historischen Zentrum von Dresden, am Terrassenufer, sind Konflikte vorprogrammiert. Touristen bewundern zu Fuß das Panorama der Stadt, andere sind unterwegs zu den Anlegern der Sächsischen Dampfschiffahrt oder stehen am Ticketschalter an. Zwischen diesen Fronten befinden sich die Radfahrer, die den Geh- und Radweg beidseitig befahren sollen.

Radstreifen ist ein Kompromiss

Befanden sich die Radfahrer: Seit Dienstag gibt es zwischen Italienischem Dörfchen und Steinstraße einen Schutzstreifen für Radfahrer. „Es ist ein Kompromiss“, räumt Baubürgermeister Stephan Kühn (Bbündnis 90/Die Grünen) ein. Denn: Radler, die vom Elberadweg kommen und in Richtung Johannstadt fahren wollen, müssen unterhalb des Italienischen Dörfchens die Fahrbahn des vielbefahrenen Terrassenufers queren, um zum 900 Meter langen Schutzstreifen zu gelangen.

Müssen – weil die Fahrt in die „falsche“ Richtung auf dem Geh- und Radweg an der Elbe jetzt verboten ist. Eine Ampel wird den Radfahrern das Queren nicht erleichtern, wie Straßen- und Tiefbauamtsleiterin Simone Prüfer erklärte. Die Fahrbahn sei gut einsehbar, außerdem gebe es in der Mitte eine Verkehrsinsel.

Sechs Meter Platz braucht der motorisierte Verkehr

Radfahrer, die weiter auf dem Elberadweg fahren wollen, müssen an der Steinstraße erneut die Fahrbahn queren, diesmal aber an einer Ampel. Ein weiterer Schutzstreifen Richtung Marienbrücke auf der Fahrbahn würde den Radfahrern viel helfen, aber dafür reicht laut Kühn der Platz nicht. Sechs Meter Platz braucht der motorisierte Straßenverkehr, auch Busse und Lkws fahren über das Terrassenufer.

Terrassenufer als Tempo-30-Zone?

Kühn würde das Terrassenufer gerne zur Tempo-30-Zone machen, doch dafür hat er keinen Spielraum. Noch. Der Gesetzgeber erlaubt es den Kommunen mittlerweile, langfristige Verkehrsversuche zu initiieren. „Wir sind mit der TU Dresden im Gespräch, an welchen Stellen das erfolgen könnte“, so der Baubürgermeister. Auch auf der Pillnitzer Landstraße könne man durchaus über ein durchgängiges Tempo 30 nachdenken. Der Wechsel zwischen 30 und 50 sei auf dieser Strecke wenig sinnvoll.

Von Thomas Baumann-Hartwig