Die Vorbereitungen laufen. Reinigungstrupps zogen Montagmittag durch die leeren Zuschauerreihen der Jungen Garde. Auch der Bühnenaufbau legt nahe, dass der in diesem Jahr lange Winterschlaf nun doch beendet wird. All das belegt die Ankündigung, die Freilichtbühne mit ihren rund 4000 Sitzplätzen in diesem Corona-Sommer noch zu bespielen: mit Theater, Comedy und auch Konzerten. Das sah nach dem pandemiebedingten Rückzieher bei Großveranstaltungen lange nicht so aus. So sollten in der Jungen Garde ursprünglich unter anderen Patti Smith, Jethro Tull, OMD, Melissa Etheridge, Karat und James Blunt auftreten – alles abgesagt oder verschoben.

Ein aus der Not geborener Zusammenschluss

Stattdessen wird die Bühne im Großen Garten anderweitig genutzt. Dafür haben sich eine Hand voll Veranstalter aus Dresden und Umgebung zusammengetan. Die Idee sei naheliegend gewesen, erzählt Olaf Becker, Chef des Boulevardtheaters. Als er bei Rodney Aust angerufen habe, dem Betreiber der Jungen Garde, sei klar geworden, dass der ganz ähnliche Pläne wälzte. So soll jetzt binnen weniger Wochen das gemeinsame Vorhaben umgesetzt werden: Open-Air-Veranstaltungen mit jeweils rund 900 Besuchern maximal – ein entsprechendes Hygienekonzept wurde den Angaben zufolge erarbeitet und auch schon bestätigt.

Es ist natürlich auch ein aus der Not geborener Zusammenschluss. „Wir könnten ja wieder aufmachen und spielen“, sagte Becker zum Pressetermin mit Blick auf die Beteiligten. Da das aber in geschlossenen Räumen nur vor sehr wenig Publikum möglich bleibe, sei es schlicht nicht finanzierbar, mache die Situation im Gegenteil „noch defizitärer“. Also kam es zur Initiierung dessen, was die Organisatoren werbetragend als „mit Abstand das beste Open-Air-Theater der Welt“ bezeichnen. In diesem Zusammenhang wird auch viel Lob an die Sponsoren verteilt. Vor allem, weil dafür „keine klassische Gegenleistung“ erbracht werde, sagt Becker.

Was im Kleinen nicht geht, soll nun also im Großen funktionieren. Eine Prämisse, die unter Normalbedingungen eher Kopfschütteln auslösen würde, in diesem seltsamen Sommer aber erfolgreich umgesetzt werden könnte.

Bei so viel Abstand sind sogar Regenschirme möglich

Bis Montag waren laut Webseite bis 5. September 37 Veranstaltungen geplant, Änderungen kann es aber durchaus noch geben. Den Auftakt macht am 26. Juni das Zwingertrio, einen Tag später wird Tom Pauls zu Ilse Bähnert und jagt Dr. Nu. Auch Uwe Steimle wird erwartet: am 2. und 3. Juli sowie am 30. Juli, dann zusammen mit Helmut Schleich. Und die Sängerin Nadja Benaissa will am 7. August zum ersten Mal mit der Dresdner A-cappella-Frauenband medlz auftreten.

Sie bestreiten unter anderen den Theatersommer in der Jungen Garde (v.l.): Tom Pauls, Sabine Kaufmann (medlz), Stefanie Bock (als Gräfin Cosel), Nicole Jäger, Uwe Steimle, Nadja Benaissa (medlz), Olaf Schubert, Rainer König (als Hexe Baba Jaga), Anna Mateur und Andreas Köhler (als Adriano). Quelle: Dietrich Flechtner

Mehr als die Hälfte der Termine bestreitet das Boulevardtheater. Am 4.7. geht los mit „Caveman – Du sammeln. Ich jagen!“, gefolgt vom ersten Teil „Die Hexe Baba Jaga“ (18.7.) und gleich dreimal „Azzurro – Wie zähme ich einen Italiener?“ (23.-25.7.). Das Boulevardtheater steht auch hinter dem Taschenlampenkonzert, das am 4. und 5. September den Abschluss des Sommer-Open-Air in der Jungen Garde bilden soll. Obwohl eine Verlängerung dieses „Sommerfestivals“ – je nach Wetterlage – durchaus bereits diskutiert wird, möglicherweise gar bis in den Oktober.

Mit dem Wetter wäre auch die größte Variable fürs Sommertheater bereits angesprochen. Das Publikum wird gebeten, sich wetterfest zu machen. Was bei nur jeder zweiten Reihe, die belegt werden darf, im Ernstfall sogar heißen kann: Regenschirm. Wenn die Zuschauer normal dicht bei dicht säßen, bliebe dann die Sicht auf die Bühne wohl versperrt. Lediglich Unwetter könnte die Veranstalter zwingen zu pausieren.

Programm (Auswahl) ■ 9.7., 19 Uhr: Torsten Sträter „Schnee, der auf Ceran fällt“ ■ 17.7., 19 Uhr: Olaf Schubert „Zeit für Rebellen“ ■ 31.7., 19 Uhr: Tina Tandler & Band „Summertime!“ ■ 1.8., 15 Uhr: Bergsteigerchor Kurt Schlosser ■ 2.8., 14 Uhr: „Der Traumzauberbaum – Das Geburtstagsfest“ ■ 2.8., 19.30 Uhr: Anna Mateur & The Beuys „Kaoshüter“ ■ 22.8., 15.30 Uhr: Wladimir Kaminer, Sommerlesung ■ 29.8., 18.30 Uhr: 14. A-cappella-Festival Dresden, medlz & friends

„Wir jammern nicht, wir machen“

Ein ordentliches Risiko bleibt dennoch. Die Produktionskosten wurden von den Beteiligten bislang auf rund 300.000 Euro geschätzt. „Hinzu kommen pro Veranstaltung die Gagen, Verwertungsrechte und individuelle Produktionskosten“, heißt es in einer Mitteilung. Becker erzählt auch noch, dass das Boulevardtheater die Gagen für die Schauspieler zu den Termin in der Jungen Garde sogar verdoppelt hat, weil sie – gemessen am eigentlichen Spielort – vor zweimal so viel Menschen auftreten. Was natürlich auch die Hoffnung impliziert, dass die Veranstaltungen in der Garde so gut wie möglich ausgelastet, am besten ausverkauft sein sollen.

Generell lässt Becker dann auch durchblicken, dass die Veranstalter unheimlich froh sind, wieder eine aktive Rolle im Kulturbetrieb zu spielen. „Wir jammern nicht, wir machen.“ Gespräche zu möglichen öffentlichen Finanzhilfen würden laufen, man sei optimistisch. In Richtung Freistaat geht noch die Bitte zu überlegen, ob in dieser Situation tatsächlich Pacht genommen werden müsse.

Wer Gutscheine für die beteiligten Bühnen hat, kann sie bei den Veranstaltungen der jeweiligen Häuser einlösen. Die Ticketpreise sollen sich zwischen 25 und 39 Euro bewegen.

www.junge-garde.com

Von Torsten Klaus