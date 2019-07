Dresden

Rund 50 Menschen haben am Donnerstagabend das Gelände und die leerstehenden Häuser an der Königsbrücker Straße 97 zeitweise besetzt. Wie die Gruppe „Wir besetzen Dresden“ mitteilt, wurde gemeinsam musiziert und diskutiert. Mit der Aktion sollte auf die Verknappung von öffentlich zugänglichen und kreativ nutzbaren Räumen aufmerksam gemacht werden.

Rund 50 Menschen nahmen an der Hausbesetzung teil. Quelle: Gruppe „Wir besetzen Dresden“

„Nicht nur die Mietsituation hat sich in Dresden in den letzten Jahren zugespitzt. Auch unkommerzielle Freiräume wie der ’Freiraum Elbtal’ oder der ’BRN-Lustgarten’ sind verschwunden“, so Alex Schmidt, Beteiligte bei „Wir Besetzen Dresden“. Es brauche Räume für Kunst- und Kultur abseits vom verstaubten Barock der Dresdner Altstadt, in denen sich die Menschen Dresdens kreativ entfalten können.

Gegen 20 Uhr wurde die Aktion nach Angaben der Aktivisten durch die Polizei beendet. Die Gruppe kam der Aufforderung nach, das Grundstück zu verlassen. Von einer Person wurden die Personalien aufgenommen.

„Wir besetzen Dresden“ kündigt an, dass dies nicht die letzte Aktion dieser Art gewesen sein wird. Die Motivation, andere ungenutzte Räume vor einer Zukunft der Verfalls zu retten und neue Freiräume zu schaffen, bleibe bestehen. „Der Sommer bleibt heiß“, so die Gruppe. Bereits im Rahmen der BRN hatten Aktivisten das Gebäude an der Königsbrücker Straße 14 scheinbesetzt.

Von DNN