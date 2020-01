Wie wichtig ist in Dresden der 8. Mai?

Dresden

Der FDP-Stadtvorsitzende Holger Hase begrüßt den Antrag der Linken, dass die Landeshauptstadt eine würdige Gedenkveranstaltung zum 8. Mai organisiert. „Ich teile die Einschätzung, dass das Thema in den vergangenen Jahren zu wenig Beachtung im politischen Raum gefunden hat“, so Hase.

Er sei sich jedoch nicht sicher, ob eine protokollarische Kranzniederlegung, auf die Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) durch den Antrag verpflichtet werden solle, das geeignete Mittel zur Lösung dieses erinnerungspolitischen Problems sei.

Sowjetischer Garnisonfriedhof geeigneter Ort für das Gedenken

Eine Kranzniederlegung am Denkmal in den Grünanlagen vor dem Militärhistorischen Museum halte er sowieso für abwegig, so Hase. „Das Denkmal wurde bewusst als Siegesdenkmal geschaffen und jahrzehntelang für propagandistische Inszenierungen genutzt. Welche inhaltliche Aussage soll heute, in einer pluralistischen Gesellschaft, mit diesem sicherlich nicht ganz einfachen Geschichtszeichen verbunden werden?“

Dagegen sei der Sowjetische Garnisonfriedhof, auf dem tatsächlich Kriegsopfer bestattet seien, ein geeigneter Ort für das Gedenken. Allerdings, so Hase, wäre auch dort eine bloße Kranzniederlegung kein „Allheilmittel“ für eine umfassende Würdigung des wichtigen historischen Jubiläums.

Weiterer Dialog mit den Linken

„Aus meiner Sicht sollte diese durch eine inhaltliche Veranstaltung ergänzt werden – gerne im Rathaus oder an einem anderen geeigneten Ort in der Stadt – die auch die unterschiedlichen Blickwinkel auf diesen Tag zulässt.“ Die Partnerstädte, insbesondere St. Petersburg und Breslau, sollten einbezogen werden, um die internationale Dimension des Datums deutlich zu machen.

Er werde gerne den weiteren Dialog mit den Linken führen, erklärte Hase. Den Antrag in der jetzigen Form halte er nicht für mehrheitsfähig im Stadtrat.

Von Thomas Baumann-Hartwig