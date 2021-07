Wie werden die Verkehrsbetriebe in Dresden effizienter?

Dresden

Was die Linken im Stadtrat an Popanz veranstaltet hätten, habe mit der eigentlichen Debatte nichts zu tun, erklärte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) am Donnerstagabend barsch. „Gutachterwahnsinn stoppen – ÖPNV stärken“ hatte die Fraktion Die Linke eine Aktuelle Stunde zu den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) überschrieben.

Verkehrspolitiker kennen Gutachten gar nicht

Grund des dramatischen Titels: Ein Gutachten, das drastische Einschnitte im ÖPNV vorschlagen soll. Weniger Angebote, höhere Fahrpreise, Kürzungen beim Personal. Das Gutachten soll der städtische Konzern Technische Werke Dresden (TWD) in Auftrag gegeben haben. Verkehrspolitiker mehrerer Stadtratsfraktionen erklärten: „Wir kennen das Gutachten nicht und können uns dazu nicht äußern.“

Hilbert als Aufsichtsratsvorsitzender der TWD erklärte die Hintergründe: Die DVB müssten aktuell das gleiche Leistungsportfolio wie vor einigen Jahren mit deutlich mehr Personal erbringen. Es gehe darum, das Unternehmen effizienter aufzustellen, nicht darum, es kaputt zu sparen, betonte der OB.

55 Millionen Euro pro Jahr langfristig sicher

Die TWD gleichen die Verluste der Verkehrsbetriebe aus und sehen sich langfristig in der Lage, 55 Millionen Euro pro Jahr zu finanzieren. Sollten die 55 Millionen Euro aber nicht reichen, müsse man darauf reagieren. „Wenn eine Sparte im städtischen Konzern nahezu eine Verdoppelung der Zuschüsse braucht, müssen wir uns damit auseinandersetzen.“

Stadtrat muss sich an die eigene Nase fassen

Eine Herausforderung für die DVB bestehe darin, nach der Coronakrise wieder auf den Wachstumspfad zurückzukehren. Der Schlüssel dafür sei auch ein Ausbau der Angebote. „Wir reden seit 2010 über das Programm Stadtbahn 2020. Aber was ist passiert bis auf wenige Meter Gleis am Haltepunkt Strehlen?“, fragte Hilbert und nahm auch die Stadträte in die Verantwortung. „Wir führen endlose Debatten über ÖPNV-Vorhaben und ändern die Pläne nach einigen Monaten wieder. Auch das führt zu Kostensteigerungen bei den DVB.“

Linke: Kundenfinanzierter ÖPNV

Zuvor hatte Jens Matthis für die Linken erklärt, dass Dresden eine Strategie des kundenfinanzierten ÖPNV verfolge, die aber zum Scheitern verurteilt sei. Der Fahrpreis sei seit 2004 von 1,60 Euro auf 2,40 Euro für die Einzelfahrt und von 34 Euro auf 51,90 Euro für die Monatskarte gestiegen, während die Zuschüsse für die DVB effektiv gesunken seien, so Matthis. „Es führt kein Weg daran vorbei, öffentliche Mittel für den ÖPNV aufzuwenden. Sonst gewinnen die DVB keine zusätzlichen Fahrgäste.“ Das Gutachten bezeichnete Matthis als „Fehlleistung“ und „verbranntes Geld“.

CDU: Kein Blankoscheck für die DVB

CDU-Verkehrspolitiker Veit Böhm warf den Linken durchschaubare Wahlkampfmanöver vor. Drei Tage vor der Bundestagswahl im September soll der Stadtrat einen Linken-Antrag abstimmen, wonach die DVB dauerhaft 65 Millionen Euro im Jahr erhalten sollen – mit zusätzlichen städtischen Mitteln. „Wo stehen denn diese Gelder im aktuellen Haushalt?“, fragte Böhm. Es handele sich um reine Luftbuchungen. Der Christdemokrat warnte davor, den DVB einen Blankoscheck auszustellen, ohne die Angebote des Verkehrsunternehmens zu hinterfragen.

SPD: Wie verändert sich das Verkehrsverhalten?

Ein Argument, das auch SPD-Verkehrspolitiker Stefan Engel aufgriff. „Wir wissen nicht, wie sich das Verkehrsverhalten der Menschen verändert. Deshalb können wir heute keinen Zuschuss festschreiben.“

Von Thomas Baumann-Hartwig