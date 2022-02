Wie viele Schwimmhallen braucht Dresden?

Dresden

Die Bevölkerung von Dresden ist das zweite Jahr in Folge geschrumpft. Das hat Konsequenzen für städtische Vorhaben: Wie viele neue Schulen oder Kindertagesstätten die Stadt beispielsweise braucht, ist nicht unwesentlich mit der Zahl ihrer Einwohner verbunden. Sportbürgermeister Peter Lames (SPD) rechnet jetzt in einem Schreiben an die Stadträte vor: „Aktuell besteht ein geringeres Bevölkerungswachstum als im Bäderkonzept 2025/2030 angenommen. Mit dem Neubau einer zusätzlichen Schwimmhalle im Dresdner Nordwesten wird das Wasserflächendefizit ausgeglichen.“

Nur noch eine neue Schwimmhalle soll es werden wegen des Bevölkerungsrückgangs, obwohl der Stadtrat langfristig drei unterversorgte Stadtteile identifiziert hatte: Pieschen/Neustadt, Striesen/Blasewitz und den Dresdner Westen mit den Stadtteilen Cotta, Löbtau und Gorbitz. Das Amt für Stadtplanung von Baubürgermeister Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen) hat mögliche Standorte für Schwimmhallen im Stadtgebiet prüfen lassen und ist fündig geworden: In Dresden-West gibt es eine geeignete Fläche, in Nordwest sind es vier und in Dresden-Ost neun.

„Neues Sachsenbad“ in Pieschen

In Pieschen/Neustadt steht Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) in der Pflicht, der den Verkauf der städtischen Liegenschaft Sachsenbad an einen privaten Investor mit dem Versprechen verbunden hat, ein „Neues Sachsenbad“ errichten zu lassen. Offiziell hält sich die Verwaltung bedeckt, nach DNN-Informationen sind bei der Suche nach einem geeigneten Standort für den Neubau Grundstücke rund um das alte Sachsenbad in den Fokus geraten.

Grünen-Sportpolitiker Torsten Schulze fordert, die neue Schwimmhalle nicht isoliert zu betrachten, sondern an einen größeren Sportkomplex an der Wurzener Straße zu denken. Der Neubau sollte in Verbindung mit den bestehenden Sportstätten wie dem Stadion entwickelt werden, so der sportpolitische Sprecher seiner Fraktion. Er hält es auch für zu früh, sich von weiteren Neubauplänen zu verabschieden. Wohnortnahe Schwimmhallen seien wichtig, um weite Wege für die Bevölkerung zu vermeiden.

Neue Schwimmhalle in Klotzsche bis 2026

Das sieht CDU-Sportpolitikerin Anke Wagner ähnlich. „Wir waren uns im Stadtrat einig, dass der Raum Neustadt/Pieschen das nächste Thema ist, wir aber auch in anderen Stadtteilen Schwimmflächen brauchen“, so Wagner. Sonst werde es schwierig mit der gewünschten Wohnortnähe und die „Schwimmbusse“, mit denen Kinder zum Schwimmunterricht gebracht werden, würden weiter ins Stadtbild gehören.

Eine neue Schwimmhalle wird in Klotzsche bis 2026 an der Königsbrücker Landstraße 100 entstehen – aber als Ersatz für die marode Schwimmhalle An der Wetterwarte. Die Dresdner Bäder GmbH habe vom Eigentümer Sachsen Energie einen Erbpachtvertrag für das Grundstück erhalten und ist laut Lames gegenwärtig dabei, die Fördermittel zu beantragen und den Bauantrag zu erarbeiten. Wenn die neue Schwimmhalle fertig ist, soll der Altbau von in Klotzsche ansässigen Unternehmen genutzt werden. Dabei geht auch die Sporthalle im Schwimmhallenbau verloren.

Die Stadt will die Sporthalle an der Alexander-Herzen-Straße als Ersatzstandort etablieren und prüft einen Anbau. Schulze begrüßt diese Entwicklung. „Auch hier geht es um Wohnortnähe. Ich halte es nicht für möglich, die Vereine auf die Angebote im Ostrapark zu verweisen. Für die Kinder und Jugendlichen aus Klotzsche ist der Weg dorthin sehr weit.“

Von Thomas Baumann-Hartwig