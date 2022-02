Wie viele Asylbewerber wird Dresden 2022 aufnehmen?

Dresden

Der weißrussische Diktator Lukaschenko hat seine Machtspiele auf dem Rücken von Menschen, die in Deutschland Asyl beantragen wollen, vorübergehend eingestellt. Lukaschenko hatte tausende Menschen vor allem aus dem Irak mit Touristenvisa nach Weißrussland einfliegen und zur polnischen Grenze bringen lassen. Von dort aus bahnten sich die Menschen ihren Weg nach Deutschland, die Zahl der Asylbewerber war im Herbst sprunghaft gestiegen.

Das hatte Konsequenzen für die Landeshauptstadt Dresden, die im Dezember 2021 von der Landesdirektion Sachsen 168 Personen zur Unterbringung zugewiesen bekam. Im Januar ist die Zahl auf 34 gesunken, das städtische Sozialamt geht von einer Normalisierung der Situation aus. In den kommenden Monaten rechne die Stadt jedoch mit einem erhöhten Zuweisungsniveau, da einige über Belarus eingereiste Asylbewerber erst in den kommenden Wochen und Monaten aus den Erstaufnahmeeinrichtungen des Freistaats auf die Kommunen verteilt würden.

Prognose für 2022 mit Unwägbarkeiten

Die Stadt geht davon aus, in diesem Jahr 1000 bis 1300 Asylbewerber aufnehmen zu müssen. Dies ist ein leichter Anstieg im Vergleich zu 2021. Im Vorjahr musste die Landeshauptstadt 932 Antragsteller aufnehmen. Die Prognose ist mit Unwägbarkeiten behaftet – niemand weiß, welche Pläne Diktatoren wie Lukaschenko oder der türkische Machthaber Erdogan verfolgen.

Im Dezember wurden in Dresden die Quartiere für Asylbewerber knapp. Die Stadtverwaltung startete einen Appell an private und gewerbliche Vermieter. Tatsächlich seien einige Angebote für Quartiere eingegangen, das Sozialamt befinde sich mit einigen der Vermieter in Vertragsverhandlungen, um Unterkünfte anzumieten. Dabei handele es sich um Wohnungen, die über die gesamte Stadt verteilt seien.

Syrien und der Irak sind die Hauptherkunftsländer

Wie das Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung mitteilte, würden gegenwärtig mehrere städtische Immobilien wie ehemalige Verwaltungsgebäude, Schulen und Kindertagesstätten auf ihre Eignung als Asylunterkunft geprüft. Es soll nach DNN-Informationen aber auch externe Immobilien-Angebote für die Einrichtung von Asylbewerberheimen geben. So soll ein Hostel im Gespräch sein, auch die Reaktivierung von bereits stillgelegten Übergangswohnheimen soll in Erwägung gezogen werden.

Die Hauptherkunftsländer der Antragsteller im vergangenen Jahr waren Syrien mit 17,8 Prozent, Irak mit 9,6 Prozent, Afghanistan mit 8,9 Prozent, Georgien mit 7,1 Prozent und Tunesien mit 6,5 Prozent. Rund drei Viertel der Menschen war volljährig. Zwei Drittel der Asylbewerber sind männlich und etwa ein Drittel weiblich. Zwei Personen gaben laut Sozialamt ihr Geschlecht mit „divers“ an.

Ende 2021 lebten 10 318 Menschen aus dem Kontext Flucht und Asyl in Dresden, darunter 4461 anerkannte Flüchtlinge, 1900 Menschen mit subsidiärem Schutzstatus, 1049 Personen mit einer vorläufigen Aufenthaltsgenehmigung, 1144 Menschen in einem laufenden Asylverfahren und 1558 abgelehnte Asylbewerber.

Von Thomas Baumann-Hartwig