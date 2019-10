Wie viel Zukunft steckt noch in der Dresdner „Platte“?

Dresden

Zehntausend Wohnungen in nur vier Jahren: Im Akkord hatten Bauleute Ende der 1970er Jahre das Plattenbauviertel in Dresden-Prohlis hochgezogen. Die neuen Wohnungen waren begehrt, bo­ten Annehmlichkeiten, die dort, wo die Staatsführung im Gegenzug al­te Bausubstanz zerbröseln ließ, nicht zu finden waren. Die „Platte“, das war Zukunft. Für die Familien, die nach jahrelangen Warten endlich die Schlüssel für das neue Zuhause er­hielten. Und für die Staatsführung, die überhaupt nur so ihr Anfang der 1970er Jahre auf den Weg gebrachtes Wohnungsbauprogramm meistern konnte. Doch die Zeiten ändern sich.

Nach der Mauer fielen vielerorts in Ostdeutschland bald auch schon die ersten Neubauten. Die Baggerschaufeln rissen ein, was teils kein Vierteljahrhundert davor mühsam aufgebaut worden war. Zwar ist der als Stadtumbau Ost begrifflich charmant verkaufte Abriss Hunderter Plattenbauwohnungen in Dresden vor einigen Jahren eingestellt worden. Die Frage um die Zu­kunft der „Platte“ hat sich damit aber keineswegs er­ledigt. Im Gegenteil. Wenngleich diesmal nicht der Leerstand, sondern die Bausubstanz das betonierte Erbe der DDR infrage stellt.

Zur Galerie Im Akkord wurde Ende der 1970er Jahre das Plattenbauviertel in Dresden-Prohlis hochgezogen. Doch hat die „Platte“ in Dresden noch eine Zukunft?

Erst jüngst hatten Vertreter der Stadt und die mit ins Boot geholten Fachleute bei ihrer Präsentation der Zwischenergebnisse für das neue Hochhausleitbild der „Platte“ ein ab­­sehbares Ende attestiert. Die Ex­perten äußerten bezogen auf den Stadtteil Jo­hannstadt Zweifel, ob viele der Plattenbauten dort angesichts ihrer inzwischen schon bejahrten und auch nicht besser werdenden Bausubstanz in 20 oder 30 Jahren überhaupt noch einmal wirtschaftlich saniert werden können. Die Al­ternative könne stattdessen heißen: Abriss und Neubau.

Viele Plattenbauten in Dresden, so heißt es auf Nachfrage von der Stadtverwaltung, seien überwiegend in den 1990er Jahren erstmals umfassend saniert worden. Derzeit werden sie „vielfach einem zweiten Sanierungszyklus unterzogen, der die Bauten wiederum für 25 bis 30 Jahre ertüchtigt.“ Und weiter teilen die Fachleute aus dem Rathaus mit: „Damit ist in vielen Fällen die Le­bensdauer des Verbundwerkstoffs Stahlbeton ausgeschöpft.“

Tatsächlich ist Stahlbeton kein Baustoff für die Ewigkeit. In Plattenwerken hatten die Arbeiter zu­nächst den Beton um die Bewehrung gegossen, im Anschluss wurden die fertigen Elemente auf die Baustelle gekarrt. Ein großer Kran hievte die Bauteile in die Höhe, ließ so Block für Block Etage um Etage nach oben wachsen. Ein sehr effizientes Verfahren. Bis zum Ende der DDR entstanden so in zwei Jahrzehnten mehr als drei Millionen Wohnungen, fast 60.000 allein in Dresden.

Stahlbeton bröckelt früher oder später

Was der „Platte“ aber besonders zu­setzt, ist die so genannte Carbonatisierung. Ein chemischer Vorgang, der früher oder später den Stahlbeton bröckeln lässt, wie der Ingenieur Marko Butler erklärt, der als Wissenschaftler am Institut für Baustoffe an der Technischen Universität Dresden forscht. Zunächst verhindere der hohe pH-Wert des Be­tons, dass der Stahl im Inneren rosten kann, sagt der Fachmann. Doch mit den Jahren treiben Kohlendioxid und Feuchtigkeit diesen Wert nach un­ten. Der Stahl verliert quasi seine Schutzschicht. Ge­langt Feuchtigkeit an den Stahl, beginnt dieser zu rosten. Rostender Stahl wiederum hat ein größeres Volumen. Das sich ausdehnende In­nenleben lässt Betonbrocken regelrecht herausplatzen – die Stabilität der „Platte“ leidet be­trächtlich.

Schäden, die sich sanieren lassen, was allerdings mit hohen Kosten und viel Aufwand verbunden ist. Derzeit, so sagen die Fachleute aus dem Dresdner Rathaus, komme die Betonsanierung in der Regel nur bei denkmalgeschützten Gebäuden zum Einsatz – was dann wiederum zu dem Schluss führen kann, „mit dem Erreichen des Lebensendes des Stahlbetons, die Gebäude abzubrechen und durch Neubauten zu ersetzen“, so das Fazit.

Wann ist die „Platte“ platt?

Die große Preisfrage ist aber, wie lange es tatsächlich dauert, bis die „Platte“ endgültig platt ist. Laut Baustoffexperten Marko Butler ist das von ei­ner Reihe von Faktoren ab­hängig. Der Anteil am Zement in der Betonmischung spielt ebenso eine Rolle wie die Dicke der Schicht über dem Stahl, erklärt der Wissenschaftler. Eine allgemeine Formel, mit der sich ausrechnen lässt, wann ein Plattenbau genau hinüber ist, gibt es nicht. Der Wissenschaftler schätzt allerdings, dass durchaus schon nach 40, 50 Jahren, gravierende Probleme auftreten können, etwa, wenn die Qualität des Betons nicht die beste ist.

Es droht auch „moralischer Verschleiß“

Es ist eine Frage, die vor allem die Eigentümer der großen Bestände umtreiben sollte. Doch das tut es gegenwärtig nicht. „Mit dem Thema der allgemeinen Lebensdauer von Plattenbauten habe wir uns bisher ausschließlich allgemein aber nicht bautypenspezifisch beschäftigt, da dazu noch kein akuter An ­lass bestand oder besteht“, erklärt Alrik Mutze, Vorstand der Wohnungsgenossenschaft Johannstadt (WGJ).

Rund 6000 Wohnungen in Plattenbauten gehören zum Eigentum der Genossenschaft. Heißt: Drei von vier WGJ-Wohnungen sind „Platte“. Die Neubauten sind Geschäftsgrundlage der Genossenschaft. Alle Gebäude seien bis 2010 in unterschiedlichen Umfängen sa­niert worden, zumindest aber energetisch, was die Fassadendämmung und neue Fenster meint. „Seitdem läuft die zweite Instandsetzungsrunde“, sagt Al­rik Mutze.

Größere Mängel oder bautechnische Probleme, die eine zukünftige Nutzung infrage stellen, gebe es aktuell nicht. Der Genossenschaftsvorstand teilt auch nicht die Prognose aus der Stadtverwaltung: „Die Restnutzungszeit unserer Gebäude schätzen wir mit etwa 50 Jahren und länger ein.“ Ein Risiko seien eher „moralischer Verschleiß“ und Anforderungen künftiger Wohnungsnutzer. Grundriss, Schallschutz, Image der Platte: Das könne zur Ablehnung und zu Leerstand und so letztlich zur Unwirtschaftlichkeit der Sanierung führen.

Auch bei der Wohnungsgenossenschaft Glückauf Süd Dresden (WGS) sehen die Verantwortlichen den ei­genen Worten zufolge keinen endlichen Lebenszyklus ihrer Plattenbauten. Mehr als 7000 der insgesamt 13.000 Wohnungen waren in den 1970er und 1980er Jahren nach dem Baukastenprinzip hochgezogen worden. Zwar sei grundsätzlich die Lebensdauer eines jeden Ge­bäudes be­grenzt. Mit Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen ließe sich die Lebensdauer aber verlängern, erklärt dazu WGS-Sprecherin Dana Jacob.

Millionen für den Erhalt der Gebäude

Jahr für Jahr steckt die Genossenschaft etwa 30 Millionen Euro in den Erhalt und die Aufwertung ih­res Bestands im Dresdner Süden, der sich von Plauen und Coschütz bis hinüber nach Prohlis erstreckt. Dana Jacob verweist auf Dämmung, Putz und Anstrich an den Fassaden, Erneuerung von Leitungen für Heizung, Wasser und Strom oder den Brandschutz. Darüber hinaus nimmt die Genossenschaft viel Geld in die Hand, um die „Platte“ aufzupeppen. Allein dieses Jahr werden für zwei Millionen Eu­ro an weiteren Blöcken Aufzüge angebaut. Auch die mit viel Aufwand und hohen Kosten vorangetriebene Umstellung von Einrohr- auf Zweirohrheizungen in den Plattenbauten dürfe als langfristiges Be­­kenntnis verstanden werden.

Ein eindeutiges Bekenntnis, hinter das sich auch der Großvermieter Vonovia stellt. Mit Worten und Ta­ten. Auch auf dessen Mitarbeiter hatten sich die Fachleute fürs Hochhausleitbild bei ihrer Prognose be­rufen. Vonovia-Sprecher Matthias Wulff wollte das nicht kommentieren. Viele Plattenbauten sei­en be­reits sa­niert worden und das Programm werde fortgesetzt. „Dabei richten wir die Arbeiten langfristig aus“, so Matthias Wulff.

Vonovia saniert Platten energetisch

Zu diesen Projekten gehört auch ein aktuelles Vorhaben in der Dresdner Jo­hannstadt. Jahrzehnte hat dort die eintönige grau-rote Fassadenflucht der Blöcke mit den Hausnummern 12 bis 36 die Pfotenhauerstraße geprägt. Jetzt lässt die Vonovia den zehngeschossigen Wohnriegel energetisch sa­nieren, damit es die Mieter in den Wohnungen darin künftig mit möglichst we­nig Energie warm und gemütlich haben.

Ein Projekt mit Vorbildcharakter, eingebettet ins EU-Programm MatchUp, bei dem beispielhaft neue Strategien für die Herausforderungen des Klimawandels in Großstädten erprobt werden sollen. Die bei der Sanierung der Blöcke gesammelten Erfahrungen, so sind die Verantwortlichen überzeugt, kön­nen später bei an­deren Mo­derni­sierungs­vor­ha­ben hel­fen. Plattenbauten gibt es in Dresden schließlich noch immer viele.

Von Sebastian Kositz