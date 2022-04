Wie soll das neue Rathaus in Dresden heißen?

Dresden

Die Stadtverwaltung hat am Sonnabendmittag den Grundstein für das neue Verwaltungszentrum auf dem Ferdinandplatz gelegt. Die am meisten gestellte Frage am Sonnabend: Was passiert eigentlich mit dem Grundstein? Dieser stand neben der Bühne oberhalb der Baugrube, darin versenkten Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP), Finanzbürgermeister Peter Lames (SPD) und Axel Walther, Geschäftsführer des Bauherrn Kommunale Immobilien Dresden GmbH & Co. KG (KId) die Zeitkapsel mit aktuellen Tageszeitungen, Münzen und Bauzeichnungen.

Grundstein kommt in die Bodenplatte der Tiefgarage

Der Grundstein wird beim Gießen der Bodenplatte für die Tiefgarage eingebaut, erklärte Stadtsprecher Kai Schulz den vielen Interessenten geduldig. Der besondere Stein wird aber nicht einbetoniert, sondern mit Plexiglas umhüllt. So bleibt für den mobilen Besucher des Neubaus immer sichtbar, wann der Grundstein für das Gebäude gelegt wurde: am 9. April 2022.

Wie aber soll der Neubau einmal heißen? Nach einer Debatte unter den 7000 Beschäftigten der Stadtverwaltung sind vier Vorschläge in die engere Auswahl gekommen. Christine Spielvogel, Projektleiterin der Stadtverwaltung, setzt sich vehement für den Titel „Stadtforum“ ein. Jede größere Stadt in Deutschland und der Schweiz habe ein Stadtforum, auch Dresden sollte ein Stadtforum erhalten. „Ein Forum ist ein Ort, an dem man sich trifft, das passt doch zu dem Neubau“, findet sie.

Aprilwetter bei den Ansprachen

Die drei Namens-Mitbewerber sind Verwaltungszentrum, Stadthaus und Verwaltungsforum. Die Dresdner können im Internet abstimmen und konnten bei der Grundsteinlegung mit roten Punkten ihre Meinung an einem Plakat kundtun. Dieses musste Spielvogel regelmäßig festhalten, damit es im stürmischen Wind nicht umkippte. Das Wetter spielte nicht am Sonnabend, regelmäßig wurden die mehreren Hundert Gäste von Regenschauern gewässert. Es zeigte sich aber auch immer wieder die Sonne – Aprilwetter eben. „Ich kürze ja schon“, meinte Thomas Kübler, Leiter des Stadtarchivs, bei seiner Ansprache auf der Bühne, als die Zuhörer unter Regenschirmen verschwanden.

Bürgersprechstunden an der frischen Luft

Die KID spendierte den vielen Besuchern Imbiss und alkoholfreie Getränke, während Bürgermeisterinnen und Bürgermeister Bürgersprechstunden abhielten und auch Hilbert immer dicht umlagert von Dresdnern war. Vor der Baugrube legte die Dresdner AfD ein Blumengebinde ab, auf dem der Neubau als „Millionengrab“ bezeichnet wurde. De Freien Wähler wiederum verglichen die Architektur des Gebäudes mit einer Gemüsekiste. Die Linken blieben der Grundsteinlegung demonstrativ fern.

Zeitgemäße Bedingungen für zeitgemäße Verwaltung

„Wer eine zeitgemäße Verwaltung will, muss zeitgemäße Bedingungen schaffen“, erklärte Personalbürgermeister Peter Lames (SPD). Von „Verwaltung der Zukunft“, sprach der Oberbürgermeister. Im Neubau werde es keine Papierakten mehr geben. Auch der Dresdner SPD-Vorsitzende Albrecht Pallas begrüßt, dass die Verwaltung ihren Beschäftigten ordentliche Arbeitsbedingungen bietet.

Von Thomas Baumann-Hartwig