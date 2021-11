Wie soll Dresden Busse und Straßenbahnen bezahlen?

Dresden

Drei Praktiker waren sich einig: Der Schlüssel für die Finanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Dresden liegt in der Beschleunigung. Holm Winter, Betriebsrat der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB), fährt selbst noch Straßenbahn und wird regelmäßig von Linksabbiegern blockiert. „Da schaukeln sich schnell drei Minuten Verspätung auf.“

DVB-Vorstand Andreas Hemmersbach bestätigte: „Bei der Reisegeschwindigkeit mussten wir Federn lassen.“ 19 bis 20 Kilometer pro Stunde beträgt die Durchschnittsgeschwindigkeit von Bussen und Bahnen in Dresden. Das fährt ein geübter Radler locker. Ein Rentner mit E-Bike auch. Das macht den ÖPNV unattraktiv.

Und teuer. „Ein langsamer ÖPNV ist ein teurer ÖPNV“, sagte Reiner Zieschank, früher Vorstandsvorsitzender des Stadtkonzerns Technische Werke Dresden (TWD), der die Verluste des ÖPNV ausgleichen muss. Bei der Beschleunigung könnten siebenstellige Summen pro Jahr gespart werden, erklärte Zieschank. Ein einziges gespartes Fahrzeug im Zehn-Minuten-Takt spare 500 000 Euro pro Jahr.

Eine halbe Million mit intelligenteren Ampelschaltungen und Markierungen. „Die Straßenbahngleise auf der Marienbrücke werden als Parkplätze für Autos missbraucht“, nannte Zieschank einen Missstand. Anhaltende Rotlichtphasen für die Bahnen auf der Bodenbacher Straße, aber auch ein miserabler Zustand der Gleise auf der Fetscherstraße oder eine nach wie vor fehlende Buslinie auf der Augsburger Straße würden den ÖPNV teuer machen, von vier Jahren Bauzeit auf der Augustusbrücke ganz zu schweigen.

Sieben Experten boten drei Ausschüssen des Stadtrats am Montagabend in der Messe Lösungen für die Finanzierung des ÖPNV an. Dieser ist ein Zuschussgeschäft, aber die Zuschüsse steigen dramatisch. 40 Millionen Euro pro Jahr waren es bis 2018, jetzt rufen die DVB bis zu 75 Millionen Euro auf.

Wer soll das bezahlen? Bisher gleichen die TWD die Verluste der DVB aus. „Aber wir müssen zwei Mammutaufgaben stemmen“, erklärte TWD-Vorstandsvorsitzender Frank Brinkmann. „Die Verkehrswende und die Energiewende.“ Das zehre an der Finanzkraft des Konzerns. Mehr als 55 Millionen Euro pro Jahr seien nicht möglich. „Sonst verlieren wir unsere Fähigkeit, Kredite aufzunehmen“, so Brinkmann. Die Finanzkraft eines Unternehmens werde regelmäßig bewertet. Die TWD seien mit der Note vier eingestuft, diesen Status müsse der Konzern halten.

Wer soll das bezahlen? Der Unternehmensberater Gerhard Probst und Jan Schilling vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen sehen externe Finanzierungsquellen. „Das Thema Parkgebühren in Dresden ist Sozialismus mit Westgeld“, erklärte Probst, der Verkehrsunternehmen in ganz Europa berät. Nur mit einer deutlichen Erhöhung der Parkgebühren ließen sich sinnvolle Effekte erzielen: Mehr Geld in der Kasse, mehr Menschen, die vom Auto auf den ÖPNV umsteigen sowie mehr Platz in der Stadt. „Wenn jeder Parkplatz kostet, verschwinden die Wohnmobile, die den Verkehrsraum zustellen, wie von Geisterhand. Die vielen Zweitwagen auch.“

Schilling sieht auch Finanzierungsquellen wie eine ÖPNV-Abgabe oder eine City-Maut. Eines werde nicht passieren, so der Experte: Der ÖPNV wird nicht billiger werden. Im Gegenteil. 2018 wurden in Deutschland 120 Euro pro Kopf für ÖPNV ausgegeben. 2030 werden es 180 Euro sein, wenn die Angebote stagnieren. Sollen diese aber ausgebaut werden, braucht der ÖPNV 296 Euro pro Kopf.

Hemmersbach bestätigte: Wenn Dresden den ÖPNV konsequent ausbauen will, müssen 75 Millionen Euro pro Jahr fließen. 55 Millionen Euro würden dagegen Angebotskürzungen und massive Tariferhöhungen bedeuten. Nichts, was Dresden den Klimaschutzzielen näher bringt.

Burkhard Ehlen, Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Oberelbe, der den ÖPNV in Dresden und in der Region organisiert, rechnete vor: Eine Tariferhöhung um 4,9 Prozent würde zwischen 2,3 und 3,4 Millionen Euro zusätzlich bringen, eine Erhöhung um 9,9 Prozent zwischen 7,9 und 10,3 Millionen Euro. Das ist viel Geld, aber löst es die finanziellen Probleme der DVB?

„Der Kunde schaut nicht darauf, was das Ticket in Leipzig kostet. Er schaut auf das Preis-Leistungs-Verhältnis“, meinte Probst, und das stimme in Dresden. Ein hervorragendes Angebot zu einem günstigen Preis sei ein Erfolgsmodell. Das ausgebaut werden müsse.

Ehlen hält höhere Zuschüsse von Land und Bund für einen Schlüssel zur ÖPNV-Finanzierung. Schließlich sei ÖPNV ein gewichtiger Beitrag zum Klimaschutz. Schilling sprach eine dritte Stellschraube an: Mittel aus dem Haushalt der Landeshauptstadt Dresden. Bisher musste die Stadt kein eigenes Geld in den ÖPNV investieren. Andere Kommunen wie München und Stuttgart tun dies längst.

Beim Personal könnten die DVB nicht sparen, so Winter. Ein Berufsanfänger verdiene 2331 Euro netto. Viel weniger als seine Kollegen in anderen Branchen. „Bei uns werden die Fachkräfte knapp.“

