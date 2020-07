Wie sieht das Terrassenufer in Dresden 2030 aus?

Dresden

Eine Häuserzeile mit dem „Venezianischen Haus“ an der Carolabrücke? Dahinter das um drei Etagen gekürzte Plattenbau-Hotel? Die Landeshauptstadt Dresden hat jetzt eine städtebauliche Studie für das Terrassenufer in Auftrag gegeben, die sich genau mit solchen Fragen befassen soll. Das teilte Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen mit, die Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontaoin (beide Bündnis 90/Die Grünen) vertritt.

Eigentümer will Plattenbau-Hotel sanieren

Aktueller Anlass für die Studie: Das „Hotel am Terrassenufer“ soll in der nächsten Zeit saniert werden. Eigentlich war der Plattenbau ein Fall für die Abrissbirne. Doch weil die Stadt 1993 den Vertrag nebst Abrissverpflichtung mit dem Eigentümer des Gebäudes nicht korrekt formuliert hat, darf der Zwölfgeschosser aus dem Jahr 1964, den viele als störend empfinden, stehen bleiben.

„Seiner Entstehungszeit geschuldet ist das Gebäude ein typisches Ergebnis der damals vorherrschenden autogerechten Stadtentwicklung“, stellte die Gestaltungskommission Dresden jüngst fest. Durch das hohe Hotelgebäude sei eine städtebaulich unbefriedigende Situation entstanden. Aber die Bestandsimmobilie mit Hotelbetrieb besitze einen hohen Wert für den Eigentümer.

Quelle: tbh

Es fehlt eine angemessene Stadtansicht

Die Gestaltungskommission forderte, die Gesamtsituation zwischen Elbe und Rathenauplatz, historischer Innenstadt und neuer Synagoge vertiefend zu untersuchen. Es fehle an einer der heutigen Situation angemessenen Stadtansicht von der Flussseite und im Verhältnis zur Altstadt. Bei der städtebaulichen Weiterentwicklung gehe es um mehr als nur um die Höhe des Hotels.

„Deshalb wird das Stadtplanungsamt jetzt eine sogenannte stadträumliche Ensemblestudie erarbeiten, die die Silhouette der Altstadt einbezieht und von der neuen Synagoge über den Rathenauplatz, der Ansicht Elbseite bis zum Umfeld des Hotels am Terrassenufer reicht. Erst danach können wir über Änderungen am Bestand sowie über neue Gebäude und Architektur diskutieren“, erklärt die Umweltbürgermeisterin die nächsten Schritte. Sie rechnet mit einer Bearbeitungszeit von etwa einem Jahr.

Standort liegt im Überschwemmungsgebiet

In der vertieften Untersuchung werde auch der Vorschlag von Bauunternehmer Frank Wießner, das „Venezianische Haus“ zu rekonstruieren, erörtert, kündigte Jähnigen an. Der Vorschlag müsse im Kontext der dominierenden Brückenkonstruktion betrachtet werden. Es sei auch zu beachten, dass der Standort im Überschwemmungsgebiet der Elbe liege. Der geltende Bebauungsplan für das Gebiet sehe keine Bebauung an dieser Stelle vor. Auch für die Busparkplätze, die sich im Umfeld befinden, müsste die Stadt eine Lösung finden.

Von Thomas Baumann-Hartwig