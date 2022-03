Die Bereitschaft zu Helfen ist auch bei freien Trägern von Kindereinrichtungen in Dresden groß. In den nächsten Tagen werden viele Kinder und Jugendliche Betreuung brauchen. Bislang gibt es noch viele offene Fragen – und problematische Folgen politischer Entscheidungen.

Zwei Frauen tragen Kinder, als sie am ungarischen Bahnhof in Zahony ankommen. Weit mehr als eine Million Ukrainerinnen und Ukrainer hat Russlands Krieg in die Flucht geschlagen. In Deutschland ist erst eine verhältnismäßig geringe Zahl angekommen. Quelle: Darko Vojinovic/dpa