Wie sich eine Wohnungsgenossenschaft in Dresden um sozialen Zusammenhalt kümmert

Dresden

Einsamkeit ist eines der wichtigsten sozialen Themen in den Großstädten. In Gorbitz bearbeitet ein Nachbarschaftshilfeverein (NHV) auch das Thema Einsamkeit, und das schon seit 22 Jahren. Der Verein bietet Freizeitangebote für Senioren und ist eine Anlaufstelle für Menschen, die Beratung in sozialen Notlagen brauchen. Der reich gefüllte Veranstaltungskalender holt Menschen in der zweiten Lebenshälfte aus der Einsamkeit.

Handarbeiten, Wanderungen, Ausflüge, Kaffeeklatsch und Handysprechstunde oder Hilfe beim Ausfüllen von Formularen – zahlreiche Angebote sind fest im Monatsplan verankert. Ganz neu ist ein Fitnessraum, der den „Open Air-Fitness-Parcours“ auf der Mittelachse in Gorbitz ergänzt und nach der Corona-Zeit endlich genutzt werden kann. Hier gibt es Bewegungsangebote für jede Konstitution, von der Gymnastik im Sitzen über Seniorensport bis hin zu „Rückenfit“. Crosstrainer, Laufband und Ergometer können ebenso für freies Training genutzt werden.

Veranstaltungen stehen allen Dresdnern offen

„Unsere Veranstaltungen stehen allen Dresdnern offen“, erklärt Manja Schubert, die die Vereinsarbeit seit drei Jahren mit koordiniert. „Wir wenden uns nicht nur an Senioren. Auch wer erst das 50. Lebensjahr überschritten hat, kann unverbindlich zum Schnuppern kommen. Bei uns gibt es auch eine Tanz-AG und wir suchen Schachspieler jeden Alters.“ In der Geschäftsstelle des NHV auf dem Leutewitzer Ring 45 liegen Listen aus, in die sich Interessenten für jede Veranstaltung eintragen können.

Der Monatsbeitrag beträgt zwei Euro

Als gemeinnütziger Verein wirbt der NHV für seine Arbeit Spenden ein. Ein großer Förderer ist die Eisenbahner-Wohnungsgenossenschaft, die jährlich gut 20 000 Euro für das Vereinsleben beisteuert. Dadurch konnten die Mitgliedsbeiträge mit zwei Euro im Monat bisher niedrig gehalten werden.

2019 hat der NHV über 600 Veranstaltungen organisiert und 460 im Jahr 2020 – trotz Corona. Der Unkostenbeitrag für die Teilnahme bewegt sich meist zwischen einem und zwei Euro. Bei ausgewählten Veranstaltungen kommt für Material oder Zutaten für kulinarische Highlights wie dem Spargelessen im Mai ein Aufpreis dazu. Die Teilnahme an den Sportangeboten im neuen Fitnessraum ist momentan kostenfrei. Dieser befindet sich direkt neben der Vereinszentrale auf dem Leutewitzer Ring 47. Im Zuge der Sanierung der Würfelhäuser auf der Mittelachse hatte die EWG die früheren Ladenflächen nach dem Bedarf der Mitglieder geplant. Neben Arztpraxen und Physiotherapie wurden so auch für den NHV Flächen vorgesehen.

EWG wollte Menschen aus der Einsamkeit holen

Von der EWG ging vor 22 Jahren auch die Initiative aus, einen Nachbarschaftshilfeverein in Gorbitz ins Leben zu rufen. Zu den Gründern zählten Mitglieder des Vorstandes, des Aufsichtsrates, Mitglieder und Mitarbeiter der Genossenschaft. Jürgen Hesse, damals Vorstand der EWG und heute Vorsitzender des NHV, sah den Bedarf voraus: „Unsere langjährigen Mitglieder kamen ins Rentenalter und lebten nach dem Tod des Partners immer häufiger allein in ihrer Wohnung. Die Sozialarbeiterinnen der Genossenschaft wurden mit Problemen konfrontiert, die über das Wohnen hinaus gingen. Daher haben wir den Nachbarschaftshilfeverein mit dem obersten Ziel gegründet, die Menschen aus der Einsamkeit zu holen.“

Zehn Ehrenamtler sind das Rückgrat des Vereins

Heute hat der Verein 140 Mitglieder. Etwa zehn Ehrenamtler sind regelmäßig aktiv und als Rückgrat des Vereinslebens unersetzlich. Sie helfen vor allem bei Veranstaltungen oder wenn praktische Hilfe für Menschen in sozialer Notlage gefragt ist. Die Koordination übernimmt Manja Schubert. Ihre Stelle wird durch eine Tochtergesellschaft der EWG finanziert.

Der Verein bereichert Gorbitz

Seit vielen Jahren arbeitet der Kaufmännische Vorstand der EWG, Michael Reichel, ehrenamtlich als Schatzmeister im Vorstand mit und kümmert sich um die „Zahlen und Bücher“. „Der NHV ist eine enorme Bereicherung für den Stadtteil Gorbitz“, erklärt Michael Reichel. „Seine Arbeit fördert den sozialen Zusammenhalt und beeinflusst das Image des Stadtteils positiv.“

Die Zusammenarbeit zwischen NHV und EWG ist eng. So stellt die EWG ihren Bus für Ausflüge und größere Räume für die Weihnachtsfeier zur Verfügung oder unterstützt das Einwerben von Spenden und Fördergeldern. Auch das Sozialamt der Landeshauptstadt unterstützt den NHV, insbesondere mit Fördermitteln für das Projekt „Gemeinsam erleben – gesund bewegen“. Darüber hinaus gibt es viele Firmen und Sponsoren, die den NHV bei konkreten Vorhaben unterstützen wie momentan beim Einbau einer Dusche im Fitnessraum.

Nachbarschaftshilfeverein e.V. Leutewitzer Ring 45, 01169 Dresden, Telefon 0351/ 417 89 96 und 0172/ 14 00 443, http://nhv-dresden.de

Öffnungszeiten unabhängig von Veranstaltungen (auch eine Bibliothek ist vor Ort); Montag bis Donnerstag: 9 – 12 Uhr und 14 – 17Uhr, Freitag: 9 – 12 Uhr

Von Thomas Baumann-Hartwig