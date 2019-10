Dresden

Die Stadt zieht Bilanz: 2018 existierten 300.237 Wohnungen in Dresden, 1476 Wohnungen mehr als Jahr davor. 1260 Wohnungen davon befinden sich in Mehrfamilienhäusern, die übrigen in Eigenheimen. Das geht aus aktuellen Zahlen der Stadt hervor.

Die durchschnittlichen vier Wände der Bürger besitzen nach den Statisti...