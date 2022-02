Wie sich die Feuerwehr in Dresden neu aufstellt

Dresden

Brandschutzbedarfsplan ist ein sperriges Wort. Der fünfte Brandschutzbedarfsplan hat kürzlich ohne Debatte und Gegenstimme den Stadtrat passiert. Die wenigsten Stadträte dürfen sich das umfangreiche Strategiepapier bis ins letzte Detail angeschaut haben. Dabei geht es um jede Menge Personal und Geld. Das steckt dahinter.

Standortkonzept für den Brandschutz

Der Brandschutzbedarfsplan ist ein Standortkonzept für Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr. Als er 2001 sein Amt angetreten habe, so Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel (CDU), habe er eine Bestandsaufnahme in Auftrag gegeben. Die Berufsfeuerwehr verfügte über vier Wachen, an 34 Standorten waren Freiwillige Feuerwehren stationiert. „Etliche Standorte waren baufällig, hatten personelle Probleme und waren technisch nicht gut ausgestattet.“

Strukturreform der Dresdner Feuerwehr

Der Brandschutzbedarfsplan läutete eine nie dagewesene Strukturreform der Dresdner Feuerwehr ein, in dessen Verlauf fünf Wachen der Berufsfeuerwehr und 21 Standorte der Freiwilligen Feuerwehr entstanden sind. Es gab Zusammenlegungen von Ortsteilfeuerwehren, meist verbunden mit dem Neubau von Gerätehäusern und der Ausstattung mit moderner Technik. Der Prozess verlief weitgehend geräuschlos, behutsam. „Bei Protest gegen Zusammenschlüsse wurde das Gespräch gesucht“, so Sittel. Auch bei so anspruchsvollen Vorhaben wie dem Zusammenschluss der Wehren von Pillnitz, Söbrigen, Niederpoyritz und Oberpoyritz.

Jetzt ist laut Sittel noch ein Thema offen: In Schönfeld und Zaschendorf sollen die Wehren langfristig zusammenwachsen und einen gemeinsamen Neubau erhalten. Aber die Betonung liege auf langfristig und einem behutsamen Vorgehen, beteuert der Ordnungsbürgermeister.

Klare Philosophie: Es gibt nur eine Feuerwehr

In Dresden gebe es eine klare Philosophie: „Wir sind eine Feuerwehr, es gibt keine Feuerwehr zweiter Klasse“, sagt Sittel. Der Laie könne keinen Unterschied zwischen Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr erkennen – auch nicht bei der Ausstattung mit Technik. „Wir wissen, wie wichtig die Freiwillige Feuerwehr für Dresden ist. Gäbe es die Freiwillige Feuerwehr zum Beispiel im Schönfelder Hochland nicht, würde uns das Millionenbeträge kosten“, weiß der Erste Bürgermeister. Einsatzzeiten ließen sich ohne die Brandschützer vor Ort nie und nimmer halten.

Das neue Feuerwehrhaus in Mobschatz ist im Bau, Neubauten in Reitzendorf (Schönfeld/Zaschendorf), Langebrück und Weißig seien in der Vorbereitung. Größtes Vorhaben ist der Neubau einer Regionalleitstelle und eines Rettungsdienstzentrums an der Strehlener Straße, der bis 2030 entstehen soll und rund 100 Millionen Euro kosten wird. Das sind noch acht Jahre, aber Sittel will schon jetzt Planungskapazitäten für das Großvorhaben binden.

Kritischer Wohnungsbrand ist das Maß aller Dinge

Beim Brandschutz ist der kritische Wohnungsbrand das Maß aller Dinge, erläutert Michael Katzsch, Leiter des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz. Zehn Minuten dürften vom Notruf bis zum Eintreffen der Feuerwehr vergehen, dies habe die Dresdner Feuerwehr 2020 in 90 Prozent der Fälle erreicht. Jede Wache der Berufsfeuerwehr verfüge über Spezialkräfte wie die Höhenretter oder Experten für technische Hilfeleistung und ABC. Das Konzept: Die Grundaufgaben in Brandschutz und technischer Hilfeleistung übernehmen alle Einsatzkräfte, wenn erforderlich, werden Spezialkräfte vor Ort gerufen.

Die Berufsfeuerwehr bildet jedes Jahr 24 Brandmeisteranwärter aus. Die Feuerwehr erarbeitet derzeit ein umfassendes Personalentwicklungskonzept, mit dem der Fachkräftebedarf auch in zehn Jahren sichergestellt werden soll. „Wir müssen die entsprechenden Qualifikationen vorhalten“, weiß Katzsch, zumal Dresden mit seiner Halbleiterindustrie, den Forschungseinrichtungen, den Autobahnen, der Elbe und dem Flughafen durchaus Einsatzgebiete habe, bei denen spezielle Technik benötigt wird.

Noch nie brannte ein Elektroauto

Der Brand eines Elektroautos ist für die Feuerwehr eine große Herausforderung, sagt der Amtsleiter. Bisher habe es bei der Dresdner Feuerwehr noch keinen solchen Einsatz gegeben. Die Entwicklung der Löschtechnik in diesem Bereich sei aktuell auch rasend schnell. Die Feuerwehr plane derzeit auch keine Beschaffung eines Speziallöschcontainers für brennende Elektrofahrzeuge, sondern setze ein Stück weit auf spezialisierte Bergungsdienste. „Wir können uns nicht für alle Gefahren abschließend wappnen, müssen bei Beschaffung Prioritäten setzen und die Bedarfe ständig neu bewerten“, so Katzsch. Die Feuerwehr halte auch keinen 40-Tonnen-Feuerwehrkran vor, weil die Zahl der Einsätze sehr gering sei und bei Bedarf Technik von Unternehmen geordert werden könne. In Dresden gibt es beispielsweise in der Gläsernen Manufaktur von VW einen Löschcontainer für E-Fahrzeuge, so Katzsch.

Von Thomas Baumann-Hartwig