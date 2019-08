Dresden

Alexander Merkel und Teida Vera Heerdegen wissen, wie es sich anfühlt, Kindheit und Jugend außerhalb des eigenen Elternhauses zu verbringen. Der 21-Jährige und die 20-Jährige aus Dresden haben mehrere Jahre in Wohngruppen und Heimen der stationären Jugendhilfe verbracht. Beide kennen die Konflikte, die während des Erwachsenwerdens unter Obhut des Jugendamts entstehen können, nur zu gut. Unrechtmäßige Taschengeldkürzungen oder die strikte Trennung von Geschwistern sind nur zwei Beispiele aus ihren Erzählungen.

Hilfe endet mit Volljährigkeit

Ein oft folgenschwerer Moment für Kinder und Jugendliche, die in Heimen oder Wohngruppen aufwachsen, ist das Erreichen der Volljährigkeit. Denn mit dem 18. Lebensjahr endet meist die stationäre Jugendhilfe – ab diesem Zeitpunkt müssen die jungen Erwachsenen auf eigenen Beinen stehen. Nur jede sechste stationäre Hilfe läuft über das18. Lebensjahr hinaus weiter. Im Fachjargon werden junge Menschen, die aus der stationären Jugendhilfe ausscheiden, als „Careleaver“ (deutsch:„aus der Fürsorge Entlassene“) bezeichnet. Viele von ihnen fallen nach Ende der Unterstützung in Einsamkeit, nicht wenige stürzen ab. „Du stehst plötzlich ohne Ressourcen, sprich ohne Geld und Wohnung da“, erklärt Alex. Wer keine Ausbildung hat und nicht bereits im Teenager-Alter beginnt zu sparen, hat für die Wohnungssuche lediglich 600 Euro Auszugshilfe vom Jugendamt zur Verfügung.

Ein „House of Dreams“

Alex und Teida ist das zum Glück nicht passiert. Um andere Jugendliche in gleicher Situation zu unterstützen, engagieren sich die beiden beim Aufbau eines Careleaver-Zentrums in der Dresdner Neustadt. Zusammen mit dem Kinder- und Jugendhilferechtsverein (KJRV) bereiten sie die Eröffnung eines selbst ernannten „House of Dreams“ vor.

Dort sollen junge Erwachsene nach Ende ihrer Zeit in Heimen und Wohngruppen einen Wohlfühlort vorfinden. „Es gibt Berichte, die belegen, dass junge Menschen mit dem 18. Lebensjahr in die Obdachlosigkeit entlassen werden“, sagt Björn Redmann, Gesamtkoordinator des KJRV. In Dresden passiere das jedoch selten. Eine Übernachtungsmöglichkeit bieten die Räumlichkeiten des „House of Dreams“ deshalb nicht. Die geräumige Ladenfläche mit Küche, Essbereich, Sofaecke und gemütlichem Kellerraum soll ein Treffpunkt für ehemals von der Jugendhilfe betreute Heranwachsende werden. „Mit diesem Ort wollen wir Zugehörigkeit schaffen und Careleavern das Gefühl vermitteln, dass sie Teil einer Gemeinschaft sind“, erklärt Teida.

Finanziert wird das Projekt ausschließlich von der privaten Drosos-Stiftung aus der Schweiz, die neben Careleavern in Deutschland und der Schweiz auch Projekte in Nordafrika und dem Nahen Osten insgesamt mit jährlich und 20 Millionen Franken fördert.

Betroffene seit Tag 1 dabei

Im April erhielt der KJRV den Zuschlag für die Immobilie – vom ersten Tag an waren rund 20 Careleaver direkt an der Umsetzung des Projekts beteiligt. Ab September sollen die Räume einen geschützten und ausschließlich für Careleaver sowie KJRV-Sozialarbeiter zugänglichen Ort darstellen. Das hat einen Grund: „Die immer noch existierende Stigmatisierung von ‚Heimkindern’ kann sehr schmerzhaft sein“, erzählt Teida. Die Neustadt als zufällige Heimat des neuen Treffpunkts passt da gut. „Hier gibt es eine höhere Akzeptanz für Dinge, die vielleicht nicht in die gesellschaftliche Norm passen“, führt Teida fort.

In den modernen Räumen des „House of Dreams“ soll in Zukunft nicht nur Tischkicker und Nintendo gespielt werden. Geplant sind unter anderem Diskussionsveranstaltungen, gemeinsames Kochen, Rechtsberatung, Rhetorik- und Erste-Hilfe-Kurse. Bei der Bekanntmachung dieses Angebots setzten die jungen Erwachsenen auf die Bilderplattform Instagram. Dass sie mit ihrer Einladung nicht alle Careleaver erreichen, wissen die Verantwortlichen. „Die wirklich problematischen Fälle kommen hier noch nicht an“, sagt Björn Redmann. Er sieht den neuen Treff als eigenständige Erweiterung des Angebots der Jugendhilfe und gleichzeitig als Beweis, dass die Jugendhilfe große Lücken aufweist. „Wenn es nicht so viele Missstände gäbe, dann gäbe es auch diese Einrichtung nicht", fasst Careleaver Alex zusammen.

Für die Einrichtung ihres „House of Dreams“ haben die Jugendlichen eine Crowdfunding-Aktion gestartet. Unter gofundme.com/f/ careleaverzentrum-dresden kann Geld gespendet werden.

Von Aaron Wörz