Wie sich Dresden vor einem flächendeckenden Stromausfall schützt

Dresden

Die Landeshauptstadt Dresden will sich vor flächendeckenden Stromausfällen – auf Neudeutsch Blackouts – wappnen. Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel (CDU) will zwei Millionen Euro in den Aufbau einer Notstromversorgung im Großtanklager der Total Deutschland GmbH an der Bremer Straße investieren. Die Idee: Wenn die Kraftstoffversorgung bei einem langanhaltenden Blackout gesichert bleibt, können an den neuralgischen Punkten der Stadt Notstromaggregate die wichtigsten Funktionen aufrecht erhalten.

Notstromaggregate brauchen Kraftstoff

Am 13. September bekam Dresden einen Vorgeschmack: Nach einem Kurzschluss im Umspannwerk Süd fiel der Strom im Stadtgebiet flächendeckend für gut eine Stunde aus. Fahrgäste blieben in Aufzügen stecken, Straßenbahnen konnten nicht mehr fahren, die Ampeln fielen aus. Laut Sittel hatten sich viele Institutionen bereits auf ein solches Szenario vorbereitet und waren mit Notstromaggregaten gerüstet, ihre Funktionen aufrechtzuerhalten. Aber: Notstromaggregate brauchen Kraftstoff. Tankstellen brauchen Strom. Deshalb will der Ordnungsbürgermeister eine Logistik aufbauen, die auch im Falle eines Blackouts den Nachschub mit Kraftstoffen möglich macht.

Die Ersatzlogistik soll mindestens 24 Stunden lang funktionieren und auch den Betrieb von mehreren Nottankstellen im Stadtgebiet sicherstellen. Dort sollen dann Einsatzfahrzeuge von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst Sprit erhalten, aber auch die Fahrzeuge von Ärzten und Pflegediensten. Für den Plan braucht Sittel ein leistungsstarkes Notstromaggregat, eine leistungsfähige Tankstelle in verkehrsgünstiger Lage und weitere Tankstellen im Stadtgebiet, die mit einem höheren Lagervolumen als bisher ausgestattet werden sollen, um den Nachschub im Falle eines Falles zu sichern.

Blackout ist eine nationale Katastrophe

Ein flächendeckender Stromausfall, so der Ordnungsbürgermeister, sei einer nationalen Katastrophe gleichzusetzen. Die Folgen eines Blackouts seien allenfalls zu mildern, aber nicht zu beherrschen. Bereits seit 2016 verfüge Dresden über einen Alarm- und Einsatzplan Stromausfall. Jetzt stehe fest: Eine rein planerische Vorsorge für einen Blackout reiche nicht mehr aus. Die Stadt müsse technische Voraussetzungen schaffen, um zeitnah eine Ersatzversorgung in Betrieb nehmen zu können.

Mittel im Haushalt nicht eingeplant

Die Kosten für den Aufbau der Strukturen sind nicht im Haushalt eingeplant. Sittel schlägt vor, dafür Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer zu verwenden und verweist darauf, dass der Stadtrat seinen Etat mit dem Haushaltsbeschluss bereits um rund 3,8 Millionen Euro gekürzt hat. Im Juni 2022 soll der Bau der Notstromversorgung beginnen, ab März 2023 könnte die Infrastruktur zur Verfügung stehen. Auf die lange Bank sollte der Stadtrat das Vorhaben mit Blick auf die aktuellen Stromausfälle nicht schieben, mahnt der Ordnungsbürgermeister.

Die Pläne sollen Anfang 2022 im Ausschuss für Ordnung und Sicherheit beraten werden. Der Beschluss ist am 31. Januar geplant.

Von Thomas Baumann-Hartwig