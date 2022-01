Ohne Solidarität geht es im Notfall nicht

Dresden

Wie schnell es zu einem großflächigen Stromausfall kommen kann, ist in Dresden zuletzt im September deutlich geworden. Da verursachte ein metallbeschichteter Ballon ei­nen Kurzschluss in einem Umspannwerk. 300 000 Haushalte in und um Dresden waren betroffen, aber vergleichsweise schnell wieder am Netz, die ersten nach rund 30 Minuten. Doch was ist, wenn der Strom nicht nur ein paar Stunden ausfällt, sondern viele Tage, oder gar eine oder zwei Wochen? Und zwar nicht nur in einzelnen Stadtteilen in Dresden, sondern deutschland- oder auch europaweit? Es mehren sich Stimmen, die vor einem solchen Blackout warnen. Die Gefahr wachse, heißt es. Zum einen wegen der Energiewende. Zum anderen werden Hackerangriffe als Gefahr gesehen.

Eintrittswahrscheinlichkeit von Blackout-Szenario gestiegen

Herr Sittel, halten Sie Befürchtungen, dass es mehrere Tage, ja Wochen zu einem Blackout kommt, für begründet?

Ja. Ob sie eines Tages Wirklichkeit werden, lässt sich nur schwer beurteilen. Allgemein unstrittig ist aber, dass die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Blackoutszenarios in den letzten Jahren gestiegen ist. Mir persönlich macht dieses Szenario große Sorgen.

Ist ein wochenlanger Blackout etwas, worauf sich die Stadtverwaltung Dresden explizit vorbereitet? Und wenn ja, seit wann und mit welchen Partnern?

Das Szenario eines mehrtägigen, flächendeckenden Stromausfalles beschäftigt die Landeshauptstadt Dresden als untere Katastrophenschutzbehörde schon viele Jahre. Für dieses Szenario hat das Brand- und Katastrophenschutzamt einen Alarm- und Einsatzplan erarbeitet, den ich bereits 2016 in Kraft gesetzt habe. Er wird seitdem fortlaufend aktualisiert und geübt, wobei wir im engen Austausch mit den Energieversorgern und den Betreibern kritischer Infrastrukturen stehen.

In zeitlicher Hinsicht stoßen unsere Planungen natürlich irgendwann an eine Grenze. Zu einem flächendeckenden Stromausfall, der tatsächlich mehrere Wochen andauert, lassen sich aus heutiger Sicht keine sinnvollen Aussagen mehr treffen: Wir würden uns dann in ei­nem Singularitätsereignis befinden, das sich aller Anschaulichkeit heutiger Maßstäbe entzieht. Wenn der Vergleich erlaubt ist: Im Hochwasserfall planen wir ja auch keine Maßnahmen für einen Elbpegel von 20 Meter. Wichtig ist die Erkenntnis, dass eine solche Lage nicht von ei­ner Kommune allein bewältigt werden kann, sondern es sich um eine Aufgabe des Bevölkerungsschutzes insgesamt handelt.

Krisenstäbe arbeiten notstromgestützt

Die Bürgermeisterin von Aglasterhausen war mehrmals im Fernsehen. Denn die Gemeinde im Odenwald hat sich ein Notstromaggregat angeschafft, damit der Krisenstab im Falle eines Blackouts arbeiten kann. Besitzt die Stadt Dresden Notstromaggregate? Und wenn ja, wie viele und wo sollen sie zum Einsatz kommen?

Im Falle eines Blackouts in Dresden werde ich dem Oberbürgermeister die Feststellung des Katastrophenfalles vorschlagen. Die dann einzuberufenden Krisenstäbe arbeiten notstromgestützt. Die Leitung der Katastrophenbekämpfung würden wir aller Voraussicht nach nicht im Dunkeln übernehmen müssen. Allerdings bleiben auch notstromgestützte Krisenstäbe den Bedingungen des Szenarios unterworfen, weshalb zum Beispiel eine Kommunikation aus diesen Inseln heraus über Telefon, Mobilfunk oder Mail nicht beziehungsweise nur eingeschränkt möglich ist.

Im Übrigen hortet die Landeshauptstadt Dresden keine Notstromaggregate auf Verdacht, denn der Besitz eines Notstromaggregates allein ist noch kein Allheilmittel: Um dieses im Ereignisfall nutzen zu können, müssen an den konkreten Objekten, die damit versorgt werden, im Vorfeld elektrotechnische Installationen vorgenommen und Belastungstests durchgeführt worden sein.

Das Brand- und Katastrophenschutzamt ermittelt gegenwärtig für bestimmte Einsatzschwerpunkte ei­nen möglichen Bedarf an zu beschaffenden Notstromaggregaten. Eine entsprechende Konzeption wird erarbeitet. Die Digitalisierung erhöht die Abhängigkeit von der Stromversorgung für die Verwaltung insgesamt. Dies muss bei Investitionen und für den laufenden Betrieb berücksichtigt werden. Das Ereignis vom September hat die Sensibilisierung für dieses Thema deutlich erhöht.

Notstromversorgung in Krankenhäusern für Kernbereiche

Wie soll in den Krankenhäusern die Notversorgung der Patienten über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten werden?

Krankenhäuser verfügen über eine Notstromversorgung, wodurch sie grundsätzlich in die Lage versetzt werden, bei Eintritt eines Stromausfalles Kernbereiche zunächst weiter betreiben zu können, damit zum Beispiel eine gerade begonnene Operation erfolgreich beendet werden kann.

Wie lange die Krankenhäuser das können, hängt von Fragen ab, die sich erst zum Zeitpunkt des Ereignisses beantworten lassen: Wie hoch ist dann gerade der Stromverbrauch? Wie viel Vorrat an Kraftstoff ist vor Ort aktuell verfügbar? Wie gestaltet sich in der konkreten Lage der Aufbau einer entsprechenden Nachschubkette und die Leistungsfähigkeit der Zulieferer und Subunternehmer, wie die Verpflegung der Patienten, Sterilisation, Wäscherei, etc?

Zahl der Notfallmeldestellen wird erhöht

Wie wird in der Stadt im Falle eines Blackouts die notärztliche Versorgung organisiert?

Mit dieser Frage spielen Sie auf die Nichtverfügbarkeit der Notrufe 110 und 112 im Blackout-Szenario an, was in der Tat ein ungeheures Problem darstellt. Wer unter den Bedingungen eines mehrtägigen, flächendeckenden Stromausfalles ei­nen Notruf absetzen beziehungsweise notärztliche Versorgung veranlassen will, kann das nur durch direkte Kontaktaufnahme mit einem Einsatzfahrzeug von Rettungsdienst, Feuerwehr oder Polizei sowie auf den jeweiligen Wachen vornehmen. Wir arbeiten aber daran, die Anzahl solcher Kontaktpunkte, sogenannte Notfallmeldestellen, zu erhöhen.

Notstromversorgung im Großtanklager Bremer Straße

Damit Einsatzfahrzeuge nicht stehenbleiben und Notstromaggregate laufen, brauchen die in der Regel Diesel oder Benzin. Doch wenn kein Strom da ist, funktionieren die Zapfsäulen nicht mehr. Woher kommt der Treibstoff bei einem Blackout?

Für Einsatzfahrzeuge und für einzelne Notstromaggregate von Betreibern der kritischen Infrastruktur sind wir gegenwärtig dabei, Möglichkeiten einer Nachbetankung zu organisieren. Es liegt allerdings noch eine Wegstrecke vor uns, bis wir das über mehrere Tage sicher gewährleisten können. Geplant ist eine Notstromversorgung im Großtanklager der Total Deutschland GmbH auf der Bremer Straße. Dort soll zudem eine leistungsfähige Tankstelle installiert werden. Au­ßerdem wollen wir ausgewählte Tankstellen in der Stadt, die mit einem größeren Bevorratungsvolumen ausgestattet sind, ertüchtigen. Eine entsprechende Vorlage geht jetzt gerade durch die Ausschüsse. Wir hoffen auf eine Beschlussfassung Ende Januar. Geplant ist ein Baubeginn im Juni 2022 und eine Inbetriebnahme im März 2023.

Verfügt die Stadt selbst über Nahrungsmittelreserven, Benzin- beziehungsweise Dieselvorräte und wenn ja, in welchem Umfang?

Nein. Abgesehen von Handvorräten für den eigenen Gebrauch verfügen die Ämter und Eigenbetriebe der Landeshauptstadt Dresden nicht über Nahrungsmittelreserven, Benzin- oder Dieselvorräte.

Ist aus städtischer Sicht eine Notversorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln vorgesehen und wenn ja, wie und womit?

In den Katalog der Aufgaben des Bevölkerungs- und Zivilschutzes ist auch die Lebensmittelsicherstellung aufgenommen, unabhängig von einem mehrtägigen, flächendeckenden Stromausfall. Im Übrigen empfiehlt der Bund in zahlreichen Veröffentlichungen seit vielen Jahren die Eigenbevorratung für zehn Tage. Der Eigenvorsorge kommt ein große Bedeutung zu.

Beschlagnahme von Lebensmitteln möglich

Greifen Sie in einem Notfall auf die Lebensmittel in den Supermärkten zurück?

Im Katastrophenfall gäbe es dazu in der Tat die Möglichkeit: Zu den Befugnissen, die einer Katastrophenschutzbehörde zur Bekämpfung ei­ner Katastrophe eingeräumt werden, gehört die Beschlagnahme. Inwieweit in einem Blackoutszenario die Beschlagnahme von Vorräten des Groß- und Einzelhandels angezeigt sein könnte, lässt sich jedoch nicht vorhersagen. Konkrete Planungen zu einer entsprechenden Beschlagnahme gibt es jedenfalls nicht.

Kann die Stadt im Falle eines viele Tage oder gar Wochen dauernden Blackouts die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung sicherstellen und wenn ja, wie?

Aufgrund seiner Tallage verfügt Dresden über vergleichsweise günstige wasserwirtschaftliche Bedingungen, weshalb wir gemeinsam mit meiner Kollegin Jähnigen und der Versorgungswirtschaft entsprechende Vorkehrungen treffen. Auch hier sind noch bauliche, technische und organisatorische Maßnahmen erforderlich. Aber wenn diese in ein paar Jahren abgeschlossen sein werden, halte ich die Aufgabe einer Trinkwasserversorgung der Dresdner Bevölkerung im Blackoutszenario für grundsätzlich lösbar.

Bitte machen Sie das konkreter. Welche Vorkehrungen treffen Sie, welche baulichen, technischen und organisatorischen Maßnahmen sind beispielsweise nötig?

Das „Notfallvorsorgekonzept für die städtische Trinkwasserversorgung“ ist nicht öffentlich.

Ohne Solidarität geht es im Notfall nicht

Wenn ein Blackout im Winter kommt und die Heizungen nicht mehr funktionieren, bleibt es in den Wohnungen kalt. Herrscht strenger Frost, wird es schnell prekär, wenn man keine stromunabhängige Heizung hat. Wie kann die Stadt da helfen?

Es wird innerhalb der Landeshauptstadt verschiedene Versorgungscluster geben, so dass Hilfe im Bedarfsfall organisiert wird. Es wird dabei um kleinteilige Versorgungsleistungen gehen – und herbe Einschränkungen geben. Die Landeshauptstadt Dresden wird im Falle eines Blackouts kein hohes Servicelevel erfüllen können und es wird der Solidarität innerhalb der Stadtgesellschaft bedürfen.

Was meinen Sie mit kleinteiligen Versorgungsleistungen?

Das heißt konkret, dass die Landeshauptstadt im Falle eines Blackouts wahrscheinlich nur für besonders bedürftige Personengruppen Evakuierungsobjekte anbieten kann. Wir sprechen hier von einem Szenario, für das es keine Erfahrungswerte gibt.

Sirenensystem ermöglichst Sprachdurchsagen

Kommunikation ist das A und O, gerade in einem Katastrophenfall. Wie aber gibt die Stadt in einem solchen Fall Informationen an die Bevölkerung weiter?

In Auswertung der Hochwasserkatastrophe des Jahres 2002 hatte die Landeshauptstadt Dresden ein stadtweites Sirenensystem aufgebaut, um die Bevölkerung schnell vor Gefahren warnen zu können. Dessen 210 Sirenen sind akkumulatorengestützt und verfügen über die Möglichkeit, Sprachdurchsagen zu schalten. Über dieses Medium werden wir in den ersten 48 Stunden Informationen an die Bevölkerung übermitteln können, wenn die sozialen Medien längst ausgefallen sein werden. Das wird natürlich nicht in dem Detaillierungsgrad möglich sein, den wir im heutigen Alltag gewohnt sind, aber für Basisinformationen wäre das hinreichend.

Sollte sich aus Ihrer Sicht jeder persönlich auf einen eventuellen Blackout vorbereiten und wenn ja, wie?

Das Wichtigste ist zunächst einmal die ganz persönliche, mentale Auseinandersetzung mit den Folgen eines solchen Szenarios: Welche strombedingten Abhängigkeiten habe ich in meinem Lebensalltag? Worin betreffen mich diese elementar, worin könnte ich mich einschränken oder ausweichen? Welche Verhaltensweisen für den Ereignisfall stimme ich mit Familie und Freunden ab und wie kommunizieren wir dann miteinander? Was möchte ich in Vorratshaltung oder Notstromversorgung investieren und so weiter ...

Eigenvorsorge ist wichtig

Bei diesen Überlegungen sollte man immer davon ausgehen, dass Hilfe von außen nicht in den im Alltag bekannten Maßstäben erfolgen wird, sondern nur sehr viel eingeschränkter und verzögerter erfolgen kann. In welchem Umfang dann letztlich die jeweilige Eigenvorsorge getroffen wird, bleibt eine Risikoabschätzung, die jeder Einzelne zu treffen und zu verantworten hat.

Fakt ist, dass es für alle Dresdnerinnen und Dresdner möglich ist, eine Eigenbevorratung von haltbaren Lebensmitteln für bis zu 10 Tage anzulegen. Auf diese Empfehlung des Bundes kann man nicht oft genug hinweisen. Je mehr Menschen Eigenvorsorge treffen und keiner Hilfe bedürfen, desto besser kann sich die Arbeit von Verwaltung und Einsatzkräften auf Menschen in Not konzentrieren.

So sollte man sich für den Notfall bevorraten Essen und Trinken für zehn Tage, schreibt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) auf seiner Internetseite. Im Infofilm des BBK ist aber von einer Bevorratung für 14 Tage die Rede. Man rechnet 2200 kcal pro Person und Tag. Damit ist im Regelfall der Gesamtenergiebedarf eines Erwachsenen abgedeckt. Wählen Sie Nahrungsmittel ausgewogen aus. Größere Mengen eines einzelnen Produktes als Vorrat anzulegen, ist nicht empfehlenswert. Kaufen Sie nur, was Sie mögen und vertragen. Zwei Liter Flüssigkeitpro Person und Tag. Darin ist auch bereits ein Flüssigkeitsanteil zum Kochen vorgesehen (0,5 Liter pro Tag). Ein gewisser Anteil des Vorrats sollte daher auch aus (Mineral-)Wasser bestehen. Aber auch Fruchtsäfte oder länger lagerfähige Getränke können dazugerechnet werden. An Haustiere denken. Auch für diese sollte man Nahrung, gegebenenfalls Einstreu, Medikamente und weitere Produkte, die das Tier benötigt, bevorraten. Eine stromunabhängige Kochmöglichkeit, etwa einen Campingkocher, zulegen. Sonst wird es mit dem Kochen schwierig und die bevorrateten Nudel- und Reispackungen nutzen nichts. Außerdem sollte man die Möglichkeit haben, Wasser abzukochen. Sinnvoll ist, einen Teil des Vorrates mit Lebensmitteln anzulegen, die auch kalt verzehrt werden können. Ein batteriebetriebenes Radio und eine Taschenlampe mit einem Vorrat an frischen Batterien sowie ein Kerzenvorrat sollten für alle Fälle im Haushalt sein. Ebenso Brandmelder, Feuerlöscher und Löschdecke, aber auch Toilettenpapier, Verbandsmittel, Wundsalbe und wichtige Medikamente. Informationen im Netz bbk.bund.de ernaehrungsvorsorge.de

Von Catrin Steinbach