Dresden

Schichtarbeit ist für viele Betroffenen nicht nur nervenaufreibend. Auch gesundheitliche Schäden können die Folge sein. Zum Tag der Schichtarbeit haben wir drei Menschen nach ihrem Alltag als Schichtarbeiter befragt.

Der Schichtarbeiter im Chipwerk: „Ich lege mich hin und schlafe“

Wartungstechniker Klaus Schulz ist 61, wohnt in Prenzlau und ist Schichtarbeiter im Dresdner Chipwerk von Globalfoundries. Verheiratet ist er mit einer Krankenschwester, die im Prenzlauer Kreiskrankenhaus ebenfalls im Dauerschichtbetrieb arbeitet.

Wartungstechniker Klaus Schulz ist Schichtarbeiter im Chipwerk Dresden von Globalfoundries. Quelle: Dietrich Flechtner

2001 heuerte der gelernte Elektriker im Dresdner Werk an, das damals noch AMD gehörte. Bis 2015 arbeitete er ausschließlich in der Nachtschicht. Seither schrubbt er mal tags, mal nachts seine Zwölf-Stunden-Schichten herunter – um sich dann wieder ins Auto gen Prenzlau zu schwingen. Wie kommt er damit klar?

Leben Sie nun eigentlich in Dresden oder in Prenzlau?

Klaus Schulz: Beides. Hier habe ich eine Wohnung, in der ich schlafe, wenn ich mehrere Tage Schicht am Stück habe. Ein- bis zweimal die Woche fahre ich die 300 Kilometer nach Prenzlau, um meine Frau zu sehen. Unsere drei Kinder sind inzwischen alle erwachsen und aus dem Haus.

Da verbringen sie viel Lebenszeit auf der Autobahn…

Ich kenne jeden Kilometer, jede Baustelle, jede Ausweichroute.

Was bleibt da fürs Familienleben?

Wir bekommen das regelmäßig hin, dass wir gleichzeitig frei haben. Dann nutzen wir aber auch unsere gemeinsame Zeit sehr intensiv und unternehmen etwas. Von Prenzlau ist es nicht weit bis zur Ostsee. Dorthin fahren wir wochentags, wenn kaum andere Gäste da sind, und legen uns an den Strand.

Es muss doch aber schwer sein, tagsüber zu schlafen, wenn draußen das Leben tobt. Kommt da nicht der ganze Biorhythmus durcheinander?

Ich habe keine Probleme mit dem Schlafen. Man muss da aber diszipliniert sein: Zum Beispiel sehe ich nach der Schicht nicht mehr stundenlang fern – ich lege mich hin und schlafe.

Warum haben sie sich damals für die Nachtschicht entschieden – oder gab es da gerade nur solche Jobs im Chipwerk?

Ich habe kein Problem mit der Nachtschicht. Man bekommt 25 Prozent Zuschlag beim Lohn dafür, ordentliches Essen in der Nacht und ein kostenloses Nachtschicht-Imbisspaket. Außerdem gibt es seit 2015 noch eine Wechselschichtzulage. Und durch die vielen Schichten hintereinander hat man dann eben auch mal in der Woche ein paar freie Tage am Stück, an denen man viel erledigen kann.

Das klingt fast so, als ob die Nachtschicht nur Vorteile hätte?!

Schichtarbeit ist anstrengend – körperlich wie seelisch.

Die Ärztin: „Abends ist es ruhiger“

Es gibt Tage, da fängt Anne Weidlich an zu arbeiten, wenn es sich Andere gerade auf dem Sofa bequem machen. Wenn die Ärztin zur Nachtschicht ins Dresdner Uniklinikum fährt, ist es im Sommer noch taghell, im Winter stockdunkel. Von 19.30 bis 8.15 Uhr am nächsten Morgen wird ihre Schicht dauern.

Der erste Gang vor jedem Dienst führt ins Arztzimmer. Dort warten Arbeitskleidung, Diensttelefon und weitere Utensilien, die sie während ihres Arbeitstages immer bei sich trägt. Nach dem Umziehen geht es für Weidlich auch schon runter in die Notaufnahme und zu den ersten Patienten. In einer Schicht erlebt sie die unterschiedlichsten Fälle: Mal ältere Leute, die hingefallen sind, mal junge Leute, die sich bei einem Fahrradsturz verletzt haben, berichtet sie.

Anne Weidlich behandelt Manfred Jäkel am Knie während ihrer Schicht in der Notaufnahme des Dresdner Uniklinikums. Quelle: Dietrich Flechtner

Nach zwölf Stunden ist der Nachtdienst geschafft und die angehende Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie ist es auch: „In der Regel fahr ich heim und gehe ohne etwas zu essen ins Bett.“ Mindestens zwei Nachtdienste absolviert sie im Monat.

Jede der drei Schichten hat so ihre Vorteile, findet sie. So kann der Dienst auch mal 7.30 Uhr in der Früh beginnen und bis 20.15 Uhr dauern. Außerdem gibt es noch die sogenannte Zwischenschicht von 10 bis 22 Uhr. „Abends ist auf dem Klinikgelände alles ruhiger, der Trubel des Tages ist vorbei. Das genieße ich“, sagt die 29-Jährige.

Weidlich absolviert seit Februar ihre Facharztausbildung am Dresdner Uniklinikum. Diese wird voraussichtlich sechs Jahre dauern. In dieser Zeit durchläuft sie in den ersten zwei Jahren die Basisweiterbildung im Bereich Chirurgie, welche sechs Monate Arbeit in der Notaufnahme, sechs Monate auf der Intensivstation sowie ein Jahr auf einer chirurgischen Station beinhaltet. Im Anschluss beginnt die spezielle Weiterbildung im Bereich Orthopädie und Unfallchirurgie – tags wie nachts.

Der Dispatcher: „Nachts sind die Aufgaben vielfältig“

20 Uhr: Während in vielen Dresdner Stuben der Fernsehabend vorbereitet wird, geht Jan Fleischer mit einem Kollegen auf die Strecke. Schwertransporte durch Dresden geleiten, Gleisabschnitte absperren, Falschparker aus dem Weg räumen – der Dispatcher der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) hat nachts viel zu tun. „Gerade dann sind die Aufgaben sehr vielfältig, weil vieles erledigt wird, was tagsüber den Linienbetrieb stören würde“, sagt der 44-Jährige.

Jan Fleischer ist seit 2011 Dispatcher mit Leib und Seele. Nachtschichten hat er am liebsten. Quelle: Dietrich Flechtner

Das vor allem ist ein Grund, warum ihm die Nachtschicht von allen drei der etwa acht Stunden langen Dispatcher-Schichten die liebste ist. „Außerdem fahre ich dann 4.15 Uhr nach Hause, wenn Dresden noch schläft – das mag ich“, sagt er. Dort lege er sich bis zum Mittag hin, hole seine zwei Kinder ab und könne dann den ganzen Tag mit ihnen verbringen. „Und wenn sie ins Bett müssen, gehe ich auf Arbeit“, sagt er und lächelt.

Und dann geht es wieder raus im Funkwagen – immer in enger Verbindung mit der Leitstelle. Dispatcher sind so etwas wie die schnelle Hilfstruppe der DVB. Deswegen machen das nur erfahrene Leute wie Fleischer, der seit 2011 bei der Truppe, aber schon seit 26 Jahren bei den Verkehrsbetrieben ist. Wenn ein Fahrer krankheitsbedingt ausfällt, kann Fleischer einspringen und eine oder zwei Touren übernehmen – egal ob mit Bus oder Bahn. Oft wird er aber nachts gerufen, um in der Bahn eingeschlafene Fahrgäste zu wecken. „Die meisten reagieren freundlich“, meint er. Manchmal müsse jedoch der Sicherheitsdienst gerufen werden.

Viel zu tun gibt es auch, wenn Unfälle passieren – entweder weil sie Bus und Bahn blockieren oder weil DVB-Fahrzeuge betroffen sind. Fleischer regelt dann alles vor Ort. Tagsüber sind vier Dispatcherautos unterwegs, von denen nur eines doppelt besetzt ist. Mit Zwei-Mann-Besetzung fährt dieses als einziges durch die Nacht. „Da ist man nicht allein – auch das gefällt mir.“

Von Heiko Weckbrodt/ Lisa-Marie Leuteritz/ Uwe Hofmann