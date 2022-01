Wie komfortabel wird die Nord-Süd-Achse in Dresden für Radfahrer?

Dresden

Rost, abgeplatzter Beton, eindringende Nässe, schadhafte Fugen: Die Mängelliste der Carolabrücke ist lang. Die Stadt muss trotz fehlender Fördermittel handeln und wird es auch tun. So geht es mit Dresdens wichtigster Innenstadtbrücke weiter.

Wie ist die Situation der Carolabrücke?

Das dreigeteilte Bauwerk ist zu einem Drittel saniert. Von November 2019 bis Juni 2021 ließ die Stadt den von der Altstädter Seite aus gesehen rechten Brückenzug – den Brückenzug A – für 5,7 Millionen Euro sanieren. Der Brückenzug B in der Mitte und der linke Brückenzug C mit den Straßenbahngleisen sind noch unsaniert.

Wann und wie wird die Sanierung fortgesetzt?

Ab Oktober dieses Jahres soll der Flügel B saniert werden. Bis zum Dezember 2023 werden die Bauarbeiten andauern. Die Stadtverwaltung plant mit Kosten in Höhe von 6,3 Millionen Euro. Der motorisierte Verkehr wird während der Bauzeit jeweils einspurig auf dem sanierten Flügel A rollen.

Wann soll das letzte Drittel saniert werden?

Nach gegenwärtigem Zeitplan im Jahr 2024. Die Planungen für den Abschnitt mit den Straßenbahngleisen und dem Fuß- und Radweg, der auch „Roland-Kaiser-Balkon“ genannt wird, laufen bis 2023. Die Kosten liegen nach gegenwärtigen Schätzungen bei rund 7,3 Millionen Euro. Die gesamte Brücke könnte 2025 durchsaniert sein.

Wird der Geh- und Radweg wie auf Flügel C verbreitert?

Ja, das ist geplant. Gegenwärtig ist der Geh- und Radweg nur 3,25 Meter breit. Nach der Sanierung soll die Breite mindestens vier Meter betragen. Eigentlich wünscht sich die Stadt eine noch breitere Bahn, doch das ist aus statischen Gründen ein schwieriges Unterfangen.

Was wird während der Sanierung mit dem Radverkehr?

Die Idee: Die Radfahrer nutzen eine Fahrbahn auf dem Brückenflügel B. Diese Variante würde viele Probleme auf einen Streich lösen: Die Radfahrer müssten nicht mehr am Carolaplatz und am Dippoldiswalder Platz die Straßenbahngleise überqueren, sondern hätten eine direkte und komfortable Nord-Süd-Verbindung.

Der motorisierte Verkehr müsste eine Fahrspur in Richtung Altstadt an den Radverkehr abgeben. Die Sanierung von Brückenzug C könnte zu einer Testphase werden. Während dieser Zeit könnte die Verwaltung die Auswirkungen auf den Verkehr untersuchen und die Führung des Radwegs über Brückenzug B zur Dauerlösung werden lassen – wenn der motorisierte Verkehr flüssig bleiben und es nicht zu Staus kommen sollte.

Wie reagiert die Politik auf die Idee?

CDU und FDP im Stadtrat haben sich skeptisch bis ablehnend über die Pläne geäußert und befürchten heftige Staus in der Innenstadt. Die Grünen begrüßen dagegen die Überlegungen. In den Stadtbezirksbeiräten Altstadt und Neustadt haben die Grünen Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) per Ergänzungsantrag aufgefordert, den Radverkehr über Brückenzug B zu führen und das bei der bevorstehenden Sanierung zu berücksichtigen.

In Altstadt wurde der Antrag mit acht Ja- gegen drei Nein-Stimmen bei einer Enthaltung angenommen, in der Neustadt war das Ergebnis noch deutlicher. Ein Änderungsantrag der AfD, auf die Führung des Radverkehrs über Brückenzug B zu verzichten, viel im Stadtbezirksbeirat mit einer Ja-Stimme bei zehn Gegenstimmen und einer Enthaltung glatt durch.

Wann entscheidet der Stadtrat?

Eigentlich sollte das Thema schon am 16. Dezember 2021 auf der Tagesordnung stehen. Aber wegen Corona behandelt der Stadtrat nur besonders dringliche Vorlagen. Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau beschäftigt sich nächste Woche mit der Carolabrücke. Nach einem Votum in diesem Gremium könnte der Stadtrat am 27. Januar einen Beschluss fassen – wenn es die Corona-Situation zulässt.

Von Thomas Baumann-Hartwig