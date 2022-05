Dresden

Über 110 000 Mitglieder – der Stadtsportbund Dresden ist ein Schwergewicht. Die Stimmen der organisierten Sportler können Wahlen entscheiden. Dem Dresdner Sport nach dem Mund geredet haben am Mittwochabend aber die wenigsten der sechs Bewerber, die am 12. Juni zur Oberbürgermeisterwahl antreten. Die meisten wahrten den Blick für die Realität. Die da heißt, das der Breitensport in Dresden ehrenamtlich organisiert ist und bleibt.

Professionelle Trainer für Breitensportvereine?

Die Frage der jungen Übungsleiterin Elisabeth Böttner vom Cinderella e.V., ob angesichts gravierender motorischer Defizite von einer großen Zahl an Kindergartenkindern nicht professionelle Trainer angestellt werden müssten, verneinte Amtsinhaber Dirk Hilbert (FDP): „Ich bin nicht dafür, dass wir alles staatlich organisieren.“ Albrecht Pallas (SPD) meinte, wenn es gesundheitliche Defizite gäbe, dann müsste die Solidargemeinschaft diese über die Krankenkassen beheben. Für Ganztagsangebote an den Schulen gebe es Möglichkeiten einer Trainer-Entschädigung, so Pallas. „Es gibt keine Alternative zum Ehrenamt“, sagte Maximilian Krah (AfD).

Der parteiunabhängige Bewerber Marcus Fuchs, der in Sportsachen auf dem Podium saß, fand den Vorschlag von Böttner dagegen „erfolgversprechend“. Fuchs will aber ohnehin den Bürger in den Mittelpunkt seiner Überlegungen stellen und für die relevanten Themen Runde Tische anbieten, kündigte er an.

Kostenlos parken für Ehrenamtliche?

Wenn das Ehrenamt alternativlos ist, wie kann es dann mehr gewürdigt werden? Eine Frage, die keiner der Bewerber – Grünen-Kandidatin Eva Jähnigen musste wegen einer Erkrankung passen – in einem Satz beantworten konnte. Müssen die Aufwandsentschädigungen erhöht werden? Sollten sich die Zahlungen für die Übungsleiter an den Entschädigungen der Stadträte orientieren? Sollten Ehrenamtliche kostenlos in der Stadt parken dürfen oder eine Monatskarte der Dresdner Verkehrsbetriebe zur Verfügung gestellt bekommen? Vielleicht, so die meisten Bewerber, ist es eher keine Frage des Geldes, sondern des Respekts.

300 Millionen Euro Finanzbedarf

Respekt kann eine Kommune den Vereinen erweisen, in dem diesen vernünftige Sportstätten zur Verfügung gestellt werden. 300 Millionen Euro bis 2030 müssten fließen, damit die Anlagen durchsaniert werden können, rechnete André Schollbach (Die Linke) vor. Tatsächlich standen im vergangenen Jahr aber nur 6,7 Millionen Euro für Investitionen in die Sportstätten zur Verfügung. „Da muss mehr kommen“, forderte Schollbach. „Da wird mehr kommen“, versprach Hilbert, und auch Martin Schulte-Wissermann (Piraten), Krah, Fuchs und Pallas forderten mehr Mittel für Investitionen. Wobei Pallas forderte, Großinvestitionen wie den Umbau des Heinz-Steyer-Stadions oder der Margon-Arena von den Investitionen in die Anlagen für den Breitensport abzukoppeln.

„Bürokratisches Monstrum“

Weniger Bürokratie war eine Forderung der Sportvereine, Schollbach bezeichnete denn auch die Sportförderrichtlinie als „bürokratisches Monstrum“. Dresden müsse in der Welt der Digitalisierung ankommen, die Vereine ihre Anträge elektronisch stellen können, meinte Schollbach. Und Pallas empfahl Lotsen, die die Vereine bei der Bearbeitung von Anträgen helfen sollten.

Braucht Dresden große Events?

Dresden sei Sportstadt und werde Sportstadt bleiben, waren sich alle Bewerber einig. „Der Sport ist ein wichtiges Element, die Stadtgesellschaft zusammenzuhalten und neu ankommende Menschen zu integrieren“, meinte Krah. Braucht eine Sportstadt große Events von internationalem Rang? „Ich bin gegen dieses schwachsinnige Skirennen am Elbufer“, erklärte Schulte-Wissermann offen. Pikant: Moderator Torsten Püschel war Mitveranstalter des Ski-Weltcups, ertrug die Schelte aber gelassen. Pallas empfahl, sich jedes Angebot anzuschauen und zu prüfen, was möglich ist und was nicht. Hilbert wies darauf hin, dass viele Veranstalter hohe Summen kassieren würden, wenn sie ein hochrangiges Event in eine Stadt bringen.

Heftiger Streit beim Thema Sachsenbad

Politisch wurde es zum Schluss, als es um den Standort für das neue Sachsenbad ging. Der Verein TuR Übigau befürchtet, seine Sportstätten an der Wurzener Straße zu verlieren, wenn eine neue Schwimmhalle neben dem Sachsenbad gebaut werde. Hilbert erklärte, die Standortstudie für die neue Schwimmhalle sei noch nicht abgeschlossen und der Verein werde in die Überlegungen einbezogen. „Wenn wir das Sachsenbad nicht verscherbelt hätten, wären wir jetzt nicht in dieser Situation“, erklärte Schollbach, und Schulte-Wissermann sagte: „Ich als OB werde warten, ob der Investor vielleicht Pleite geht und das Sachsenbad zurückkaufen.“

Das Wort Dynamo fiel nur ein Mal

Der Pirat hatte auch eine andere Meinung exklusiv: „Ich würde mir die Vereinsförderung genau anschauen und keinen Verein unterstützen, der nichts für Mädchen und Frauen tut“, meinte er mit Blick auf Dynamo Dresden. Es war das einzige Mal an dem Abend, bei dem Dresdens großer Fußballclub angesprochen wurde.

Von Thomas Baumann-Hartwig