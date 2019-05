Dresden

Eine Zahlenreihe, die ergänzt werden muss; Wörter, die man sich in wenigen Sekunden einprägen soll und allerlei Matheaufgaben zwischendurch – die meisten kennen das von kleinen Wissenstests, die schon zu Schulzeiten für rauchende Köpfe sorgten. Dieter Lamberty entschied sich 2015 mit seinen damals 46 Jahren dafür, einen Intelligenztest zu machen – und zwar beim Mensa in Deutschland e.V. kurz MinD.

Der exakte IQ bleibt geheim

Der Verein bringt hochbegabte Menschen zusammen, die einen Intelligenzquotienten (IQ) von mindestens 130 haben. Dieter Lamberty hat den Test damals bestanden. Lediglich bei einer Gedächtnisaufgabe kam er kurz ins Schwitzen: „Ich sollte mir mehrere Wörter merken und anschließend Matheaufgaben lösen. Danach wurden einem Fragen zu den Wörtern davor gestellt, das war sehr herausfordernd“, erinnert er sich. Nach etwa 90 Minuten war er fertig, erschöpft und zufrieden.

Mit welchem Wert er den Test bestanden hat, bleibt jedoch sein Geheimnis: „Bei Mensa ist es absolut verpönt, den exakten Wert zu nennen“, sagt er. Damit soll verhindert werden, dass sich die Mitglieder untereinander vergleichen. Wann sich die Hochbegabung bei ihm das erste Mal bemerkbar machte, kann Lamberty nicht genau sagen. „Ich war schon immer in der Lage, komplexe Systeme gut zu abstrahieren. Das habe ich aber immer nur von anderen als Feedback bekommen, wenn ich wieder zu weit vorgeprescht bin“, erzählt er.

„Manche halten mich für arrogant“

Inzwischen ist er 50 Jahre alt und arbeitet als IT-Consultant bei T-Systems Multimedia Solutions in Dresden. Dort macht sich Lamberty seine Hochbegabung zunutze: Einfach erklärt prüft er Software und schaut, ob sie so funktioniert, wie sie soll. Das Verhalten von Softwaresystemen versteht er aufgrund seiner Begabung besonders schnell.

Das hat allerdings auch Nachteile, wie der gebürtige Niedersachse erzählt: „Ich ecke schon hin und wieder an, wenn ich etwas für mich vollkommen Normales mache, was andere Leute aber nicht nachvollziehen können. Beispielsweise, wenn ich mich in wenigen Tagen auf der Arbeit in Systeme einarbeite, für die andere Leute Wochen oder Monate brauchen. Dann kommt es schon vor, dass die anderen sich zurückgesetzt fühlen und entsprechend reagieren oder mich für arrogant halten, weil so etwas für sie nicht vorstellbar ist.“

„Wir streben nicht die Weltherrschaft an“

An dieser Stelle kommt der Mensa e.V. ins Spiel. Der Verein bringt Gleichgesinnte zusammen und vernetzt hochintelligente Menschen aus aller Welt. Von den insgesamt rund 140.000 Mitgliedern aus über 100 Ländern leben rund 15.000 in Deutschland. Die Idee, einen solchen Verein zu gründen, hatten Roland Berrill und Dr. Lance Ware, als sie 1946 zufällig gemeinsam in einem Zug saßen und durch die zerbombten Vororte Londons fuhren, beschreibt es der Verein auf der hauseigenen Internetseite.

Die beiden wollten mit dem Verein zeigen, dass Intelligenz auch zum Wohle der Gesellschaft eingesetzt werden kann. Sie gaben ihrem Club den Namen Mensa, was aus dem lateinischen übersetzt Tisch bedeutet. Der deutsche Ableger gründete sich 1979 mit gerade mal 45 Mitgliedern. Seitdem finden regelmäßige Treffen in verschiedenen Städten statt, so auch in Dresden. Darüber hinaus engagiert sich der Verein im Bereich der Intelligenzforschung, vergibt Stipendien, lobt Preise aus und kümmert sich um den hochintelligenten Nachwuchs. So erklärt Dieter Lamberty die Arbeit des Vereins und ergänzt lachend: „Nein, wir streben nicht die Weltherrschaft an“.

Hochbegabte treffen sich in Dresden

Zum großen Jahrestreffen kamen in der vergangenen Woche über 1300 Hochbegabte aus Deutschland und Europa in Hamburg zusammen. Einer davon war auch Dieter Lamberty. Zu den Aktivitäten zählten neben den Abendveranstaltungen zahlreiche Workshops und Ausflüge, wie in die Elbphilharmonie oder zum Hamburger Hafen. So vielfältig wie die Hochbegabungen der Mitglieder gestaltete sich auch das Programm: Vom Buchbinder-Workshop über Klettern bis hin zum Besuch verschiedener Escape Rooms – Lambertys Spezialgebiet. „Bei einem Treffen in Erfurt 2017 kam ich auf den Geschmack. Danach habe ich angefangen, selbst Veranstaltungen zu organisieren und mich um die Besuche in den Escape Rooms zu kümmern“, erzählt er.

Vom 11. bis zum 13. Oktober findet in Dresden das nächste größere Treffen statt, welches Lamberty als stellvertretender Teamleiter mit organisiert. Die Veranstaltungen sind bis auf die Mitgliederversammlungen für die Öffentlichkeit zugänglich. Lediglich Kosten wie beispielsweise den Eintritt in die Escape Rooms zahlen die Teilnehmer selbst. Und wer denkt, er könne ebenfalls hochbegabt sein, kann dies bei der Dresdner Veranstaltung im Rahmen eines IQ-Tests mehr oder weniger ganz einfach herausfinden.

https://www2.mensa.de/

Von Lisa-Marie Leuteritz