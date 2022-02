Dresden

Dresden soll zwei Gemeinschaftsschulen bekommen, eine davon wird die Gemeinschaftsschule Albertstadt sein, die bislang die 151. Oberschule ist und den neuen Schulnamen Campus Cordis tragen will. Mit dem neuen Schuljahr 2022/23 soll es losgehen. Die Dresdner Gemeinschaftsschulen sind die ersten Einrichtungen dieser Art in kommunaler Trägerschaft in Sachsen überhaupt. Im DNN-Gespräch erläutert Schulleiterin Miriam Bankert, wie das Konzept angelegt ist und drei Lehrpläne unter einen Hut gebracht werden.

Sind Sie aufgeregt, weil Sie Geschichte mitschreiben in der sächsischen Bildungslandschaft?

Miriam Bankert: (lacht)...ja, es ist schon aufregend, auch weil wir es so dringend wollen. Wir machen uns da selber Druck. Es passt einfach jetzt schon gut in unsere Entwicklung hinein – und Pionier zu sein, reizt auch.

Erfahrungen aus Baden-Württemberg

Sie haben schon sehr früh Interesse gezeigt am Projekt Gemeinschaftsschule. Liegt das an Ihren Erfahrungen aus Baden-Württemberg oder woher kommt das?

Ich habe in Baden-Württemberg den Umwandlungsprozess an einer Schule vom ersten Tag an als stellvertretende Schulleiterin mitgestaltet. Dann bin ich aus privaten Gründen, mein Mann kommt von hier, ins schöne Dresden gekommen und habe schweren Herzens die Idee Gemeinschaftsschule hinter mir lassen müssen. Ich bin hellhörig geworden, als es den Volksantrag für längeres gemeinsames Lernen gab und die Unterschriften zusammenkamen.

Was ist für Sie das Faszinierende an der Gemeinschaftsschule?

Das ist das längere gemeinsame Lernen und die Möglichkeit der Entwicklung. Ich bin überzeugt davon, dass ein 10-jähriges Kind noch nicht weiß, wo es mit 18 Jahren mit seinen Leistungskapazitäten stehen kann. Da ist die Gemeinschaftsschule eine Schulform, wo man Stärken stärken und Schwerpunkte setzen kann. Meine Auslandsaufenthalte haben mir auch gezeigt, dass viele Länder ohne Gliederung des Schulsystems auskommen und trotzdem großartige Bildungsarbeit leisten.

Parallelen zur POS aus DDR-Zeiten

Der gelernte DDR-Bürger kennt das längere gemeinsame Lernen von der zehnjährigen Polytechnischen Oberschule – POS. Wird das bei der Gemeinschaftsschule auch so sein?

Da wird es sicher einige Parallelen geben. Die größten Unterschiede werden aber die Rolle des Lehrers als Lernbegleiter und die Unterrichtsmethoden sein.

Sie werden drei Anforderungsniveaus – Hauptschule, Realschule und Gymnasium – anbieten. Wie soll die Differenzierung im Unterricht genau aussehen?

Das Großartige an der Gemeinschaftsschule ist ja, dass die Differenzierung nur in einigen maßgeblichen Fächern stattfinden muss. In den anderen sind gleiche Lerninhalte möglich. Diese Differenzierungsfächer sind an der Gemeinschaftsschule Mathe, Deutsch, Englisch, die zweite Fremdsprache, Physik, Biologie und Chemie. In diesen Fächern lernen die Kinder im Klassenverband mit drei unterschiedlichen Lehrplänen entsprechend ihres Anforderungsniveaus. Wenn es später auf die Abschlüsse zugeht, wollen wir in Modulen Prüfungstraining anbieten.

Punktesammeln mit Drei-Sterne-Aufgaben

Wie ist das zu verstehen?

Wir haben ein Sterne-System. Für einfachere Aufgaben gibt es einen Stern, für die komplexeren bis zu drei. Ein Beispiel: Im Englisch-Unterricht ist jedem klar, dass es nicht ohne das Lernen von Vokabeln geht. Das ist aber relativ einfach, keine komplexe Aufgabe. Dafür gibt es nur einen Stern. Einen Dialog mit einem Mitschüler zu erarbeiten, ist dann schon viel komplexer. Dafür gibt es drei Sterne. In der Orientierungsphase in Klasse fünf muss für jedes Anforderungsniveaus eine bestimmte Zahl an Sternen gesammelt werden.

Später in den Differenzierungsfächern sind die Aufgaben dann mit den Buchstaben H, R und G für Hauptschule, Realschule und Gymnasium gekennzeichnet?

Ja, allerdings bleibt das Sterne-System erhalten und wird mit H, R, G entsprechend der Lehrplaninhalte ergänzt. Wir streben keine strenge Abgrenzung an, dass ein Schüler oder eine Schülerin mit dem Ziel Hauptschulabschluss immer nur seine Aufgaben löst. Wir setzen ja gerade auf die Transparenz, dass ein Schüler oder eine Schülerin immer sieht, welche Aufgaben die anderen Anforderungsniveaus haben und er auch mal sagen kann, das finde ich jetzt ganz spannend, auch wenn es mit dem eigenen Anforderungsniveau nur bedingt zu tun hat. In den ersten Jahren geht es darum, was spricht dich an, wo möchtest du hin, es geht um Eigenverantwortung und Selbststeuerung. Für diese Frage haben wir auch die Coaching-Gespräche.

Keine zusätzlichen Ressourcen

In Ihrem Schulprogramm ist viel von individueller Förderung die Rede, von den Coaching-Gesprächen, Hausaufgaben werden an der Schule erledigt – das klingt alles sehr personalintensiv, haben Sie größere Ressourcen?

Nein, das haben wir nicht und werden wir auch nie bekommen, ob wir Pionier sind oder was auch immer. Das ist auch in Ordnung. Der Unterricht ist bei uns anders organisiert als an herkömmlichen Schulen. Bei uns gibt es keinen Frontalunterricht. Wir haben klare Input-Phasen, in denen die Schülerinnen und Schüler Inhalte aus dem Lehrplan kurz und knackig transportiert bekommen. Das kann durch Lehrpersonen erfolgen oder beispielsweise auch durch ein Erklär-Video. Anschließend arbeiten die Kinder an ihren individuellen Lernplänen, sie üben und vertiefen. Da kann sie der Lernbegleiter individuell unterstützen, weil er nicht mehr in der Rolle des Wissensvermittlers für alle steckt. Auch im Ganztagsangebot ist die individuelle Förderung eine wichtige Säule. In dieser freien individuellen Lernzeit werden die Lernpläne bearbeitet und es kann durch die Ganztagsbetreuer auf die Kinder individuell eingegangen werden. Hausaufgaben gibt es an unserer Schule nicht.

Wie läuft es mit der zweiten Fremdsprache?

Die zweite Fremdsprache wird von der ersten Stunde an auf gymnasialem Niveau unterrichtet. Sie sollte von den Kindern belegt werden, die an den gymnasialen Abschluss denken. Von allen anderen Schülerinnen und Schüler kann sie belegt werden. Das geht in der 6. Klasse los, derzeit sind wir bei Spanisch, wir wünschen uns auch noch Latein. Aber da gilt es noch die Entwicklung abzuwarten. An der Oberschule ist es jetzt schon so, dass einem Schüler oder einer Schülerin mit Ambitionen empfohlen wird, die zweite Fremdsprache zu belegen.

Pausenklingel gibt es nicht

Es soll an der Schule keine Pausenklingel geben, warum?

Das Ende des Lernens sollte nicht von einem Klingelzeichen abhängen, da stimmen sich Kinder und Lehrpersonen ab. Für den Beginn der individuellen Lernzeit verwenden wir jedoch eine Glocke, weil damit das Signal gegeben wird, das jetzt eine Phase der ruhigen, konzentrierten Arbeit von 20 oder 30 Minuten beginnt oder endet. Die gibt es in jedem Unterricht. Der Unterschied zur freien individuellen Lernzeit ist, dass die Kinder im Englisch-Unterricht natürlich mit dem Englisch-Lehrenden ausschließlich an der Fremdsprache arbeiten. In der freien individuellen Lernzeit sollen sie aber mindestens zwei Fächer bearbeiten, denn 45 Minuten sind eine lange Zeit. Da ist es sinnvoll, diese zu gliedern.

Sie sollen im Herbst im Neubau an der Ecke Königsbrücker Straße/Stauffenbergallee starten, der zunächst für eine Oberschule bemessen worden ist, nun aber mit dem weiteren Aufwachsen der Schule auch eine gymnasiale Oberstufe beherbergen muss. Wird es dort für jede Klasse einen Klassenraum geben?

Für die Klassen 5 bis 10 ja. In 11. und 12. Klasse bislang nicht. Es ist großartig, dass die Stadt schon sehr frühzeitig auf unseren Wunsch reagiert und beispielsweise Grundrissänderungen vorgenommen hat. So wird es für jede Klassenstufe auch einen Gruppenraum geben. In einem solchen Gruppenraum kann es differenzierten Input geben, während die anderen Kinder in den Klassenzimmern weiterarbeiten. Diese Gruppenräume können in ein paar Jahren auch für die Kursgruppen in der Oberstufe genutzt werden. Wir sind im Herbst ja zunächst bei Klassenstufe 7. Wir hoffen jedoch, dass wir durch unsere Arbeit den Stadtrat überzeugen, dass unsere Kinder und das Kollegium für gelingende und erfolgreiche Bildungsarbeit einen Erweiterungsbau benötigen. Der könnte auf bisherigen Freiflächen entstehen, die dann auf das Dach des Anbaus verlegt würden. Das Freisportfeld wäre dann oben im 3. Stock. Das halte ich für eine sehr charmante Idee.

Genehmigung bis Anfang März erwartet

Sie sind bislang noch die 151. Oberschule, der Antrag für die Gemeinschaftsschule Albertstadt, wie sie zunächst offiziell heißt, ist noch nicht genehmigt. Was passiert, wenn diese Genehmigung bis Anfang März, wenn die Anmeldungen an ihrer Schule laufen, nicht vorliegt?

Ich gehe davon aus, dass wir die Genehmigung bis Anfang März erhalten. Dafür habe ich die mündliche Zusage. Um die Entscheidung der Eltern für die Gemeinschaftsschule zu begleiten, findet an der Schule ein Kennlerngespräch statt, bei dem die Teilnahme der Kinder ausdrücklich erwünscht ist. Diese Anmelde- und Kennlerngespräche sind vom 1. bis 4. März zwischen 8 und 17 Uhr an unserem gegenwärtigen Standort im Container an der Seitenstraße 8 neben der 30. Grundschule vorgesehen. Die Eltern sollten telefonisch oder per Mail einen Termin vereinbaren. Dabei achten wir auf das Hygienekonzept also das Tragen von FFP2-Masken und 3G. Der Elterninfoabend am 2. Februar ist aufgrund der coronabedingt begrenzten Räumlichkeiten schon ausgebucht. Sollte es – wider Erwarten – doch Verzögerungen mit der Genehmigung geben, dann sind die Kinder in der 5. Klasse in der Orientierungsstufe und können dann im Jahr darauf eine Schulartänderung zur Gemeinschaftsschule mitgehen. Wir arbeiten ja schon jetzt nach deren Prinzipien.

Sorgen der Eltern

Wo machen sich Eltern die meisten Sorgen, wo ist die Begeisterung am größten?

Die meisten Fragen drehen sich darum, wie wir es schaffen, drei Lehrpläne unter einen Hut zu bekommen. Am Beispiel Mathe erläutern wir das. Der Unterricht findet immer in mindestens zwei Klassen parallel statt. So kann beispielsweise die Gymnasiallehrperson den Stoff an die Gruppe mit dem Ziel Abitur aus den Klassen im Gruppenraum vermitteln. Gleiches Vorgehen gilt für die anderen Anforderungsniveaus. So bekommen alle Schülerinnen und Schüler den Input, den sie brauchen und erleben sich trotzdem als Klassenverband, können alleine oder gemeinsam an ihren Lernplänen arbeiten. Sorgen gibt es auch um die Selbstorganisation. Das klappt ja schon beim Schulranzenpacken nicht, hören wir da oft.

Was sagen Sie da?

Das Taschepacken entfällt hier, weil wir keine Hausaufgaben haben und so das Material in der Schule verbleiben kann. Für die Selbstorganisation bieten wir unsere Coaching-Gespräche an. Die Fünftklässler wachsen auch langsam ins System hinein. Es gibt im September zunächst einen Wochenplan. Dann vor den Herbstferien einen ersten kleinen Lernplan, der über zwei, drei Wochen läuft.

Begeisterung für Durchlässigkeit

Was finden Eltern großartig?

Das ist die Durchlässigkeit. Sie sind froh, dass Kinder nicht die Schule wechseln müssen, wenn es mit dem Gymnasium nicht klappt. Das macht ja auch etwas mit einem Kind. Außerdem wird geschätzt, dass für uns die Persönlichkeit eine große Rolle spielt. Konflikte sind immer auch eine große Lernchance. Wir haben mit der Schulsozialarbeit ein spezielles Konzept entwickelt, wie wir mit Konflikten umgehen.

Was raten Sie Eltern, die nicht genau wissen, ob sie sich für Oberschule, Gymnasium oder Gemeinschaftsschule entscheiden sollen?

Sie sollten überprüfen, welches Erziehungsbild sie selbst haben. Wenn sie davon überzeugt sind, dass Diamanten nur unter Druck entstehen und das eigene Kind nur genügend Druck braucht, um Erfolg zu haben, dann ist Gemeinschaftsschule und unsere Schule garantiert nicht der richtige Ort. Wir gehen davon aus, dass der Schlüssel zum Lernerfolg die intrinsische Motivation ist. Die entwickeln die Kinder, weil sie merken, sie tun es für sich. Eltern sollten auch darüber nachdenken, wie viel Helikopter in ihnen steckt. Da alle Aufgaben hier an der Schule gemacht werden, können die Eltern bei ihren Kindern nicht ständig über die Schulter schauen. Das fällt manchen schwer. Und die Eltern müssen sich klar darüber sein, dass spätestens ab Klasse 8 die Lernenden an mindestens drei Tagen in der Woche von 8 bis 16 Uhr an der Schule sind. Das muss für den Familienalltag eingeplant werden. Auch für Kinder, die noch tief in der Widerstandsphase stecken, sind die Freiräume nicht das Optimale.

Keine Abneigung gegenüber Zensuren

Die zweite in Dresden geplante Gemeinschaftsschule, die Universitätsschule, vergibt keine Zensuren. Wäre Ihnen das lieber?

Ich sehe nicht, dass das für uns ein Vorteil wäre. Kinder wollen sich messen, sie wollen wissen, wo sie stehen. Die Note ist ja nur das eine. Wichtig ist, was daraus gemacht wird. Das entscheidet über Qualität und Sinn von Noten.

Sie kooperieren mit der 148. Grundschule, weil sie eine Gemeinschaftsschule ohne Unterstufe sein werden. Gehen damit dem Dresdner Norden Oberschulkapazitäten verloren?

Die Kinder der 148. Grundschule, die es wollen, haben eine Schulplatzgarantie. Aber diese Schule ist nur zweizügig. Die Gemeinschaftsschule wird vierzügig sein. Damit gibt es immer Kapazitäten für die Aufnahme weiterer Schülerinnen und Schüler. Eine Schulplatzgarantie haben auch blinde Kinder aus Dresden und Umgebung, weil wir Inklusionsstandort für blinde Kinder sind. Alle anderen Kinder kommen ins Aufnahmeverfahren, zu dem auch der Losentscheid gehören kann.

Tagesablauf an der Gemeinschaftsschule So läuft der Tag an der Gemeinschaftsschule Albertstadt in Dresden (Kurzform): 7.45 UhrBetreten Schulhaus, Hausschuhe anziehen, Klassenzimmer für erste Stunde betreten, Platz richten. 8.00 UhrStundenbeginn (Mathematik) - wir begrüßen uns im Stehen Mathe Input beginnt 8.22 Uhr Mathe ILZ (Individuelle Lernzeit) - eigenständige Arbeit am Lernplan im gesamten Schulhaus erlaubt 8.40 Uhr gemeinsame Reflexion der ILZ Phase 8.45 Uhr5 Minuten Pause 8.50 bis 9.35 Uhr nächster Fachunterricht (Ablauf wie in Mathe) 9.35 bis 9.55 UhrBewegungspause auf dem Schulhof 9.55 bis 10.40 Uhr nächster Fachunterricht (Ablauf wie in Mathe) 10.45 bis 11.30 Uhrfrei ILZ (Betreuung durch pädagogisches Hilfspersonal) Bearbeitung von Lernplänen in mindestens zwei Fächern. Coachingtermin beim Coach in dieser Stunde möglich 11.30 bis 11.50Uhr Bewegungspause im Schulhof 11.50 bis 12.35 UhrFachunterricht (Ablauf wie in Mathe) 12.35 bis 13.35 Uhr Mittagsband (Mittagessen in der Mensa, Möglichkeit: Tischkicker spielen und auf den Schulhof gehen. 13.35 bis 14.20 Uhr Fachunterricht (Ablauf wie in Mathe) 14.25 bis 15.10 UhrKlassenrat Ab Stufe 8 kommt jetzt noch eine weitere Stunde Unterricht bis 16 Uhr.

Von Ingolf Pleil