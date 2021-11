Wie in Dresden das Impftempo erhöht wird

Dresden

Riesige Schlangen vor den Impfangeboten der Stadt Dresden, Menschen, die stundenlang in der Kälte ausharren und trotzdem keine Auffrischungsimpfung erhalten. Was läuft da schief? Der Dresdner Allgemeinmediziner Klaus Heckemann ist Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS) und sagt: „Wir haben ein Strohfeuer. Die Situation wird sich schnell normalisieren.“

Als der Freistaat Sachsen Anfang November die Auffrischungsimpfungen für alle Personen im Alter ab 18 Jahre freigegeben hat, sei das Phänomen aufgetreten, dass sehr viele Menschen gleichzeitig das dritte Mal geimpft werden wollten. „Es können aber nicht alle zum gleichen Zeitpunkt geimpft werden. Deshalb kommt es zu Überschneidungen.“

21 Arztpraxen in Dresden würden gegenwärtig Auffrischungsimpfungen auch für Menschen anbieten, die nicht als Patienten geführt würden. „Die Zahl der Arztpraxen, die die Booster-Impfungen ausschließlich für ihre Patienten anbietet, ist viermal so hoch“, sagt der Mediziner. Er stehe in engem Kontakt mit Kollegen, die die dritte Schutzimpfung anbieten. „Ich habe gerade mit einem telefoniert, der 100 Personen in der Woche impft. Das ist anspruchsvoll, sagt er, aber zu schaffen.“

Angebote der mobilen Impfteams in Dresden wichtig

Mittlerweile, so Heckemann, der in seiner Praxis auch Booster-Impfungen anbietet, gebe es wie im Sommer bereits wieder Patienten, die zum Impftermin nicht erscheinen würden. „Sie haben an einer anderen Stelle schon eher die Impfung erhalten und sagen ihren Termin nicht ab. Das belegt meine These, dass es sich um ein Strohfeuer handelt.“

Die Angebote der mobilen Impfteams in Dresden hält der Vorstandsvorsitzende für wichtig, empfiehlt aber die Rückkehr zu einem Terminvergabesystem, um lange Schlangen zu vermeiden. „Als die Nachfrage im Sommer gesunken war, war es richtig, die Menschen ohne Termin zu impfen. Aber jetzt brauchen wir wieder ein zentrales Bestellsystem. Dann haben die Patienten die Sicherheit, dass sie die Impfung erhalten. Und die Ärzte wissen, dass sich ihr Patient nur bei ihnen angemeldet hat.“ Ein Bestellsystem biete auch Planungssicherheit bei der Besorgung der Impfstoffe, so Heckemann.

Der Arzt geht davon aus, dass der Ansturm auf die Auffrischungsimpfungen lange vor Weihnachten abnimmt. Bei der Booster-Problematik dürften auch die Erst- und Zweitimpfungen nicht aus dem Blick verloren werden. Denn die Nachfrage steige wieder deutlich, da in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens die 2G-Regeln gelten. „Damit werden die Leute faktisch zum Impfen gezwungen.“

Dezentrale Impfangebote ausweiten

Der Arzt hält es für sinnvoller, den Zugang zu Kultureinrichtungen oder Restaurants an negative Tests zu koppeln. Auch Geimpfte könnten das Virus in sich tragen und weitergeben. Sinnvoll sei eine Testpflicht, bei der Geimpfte kostenlos getestet werden und Ungeimpfte bezahlen müssten. Ein ähnliches Prinzip werde in Schweden mit großem Erfolg praktiziert. Harte Maßnahmen wie die Schließung von Schulen und Kindertagesstätten seien kontraproduktiv, da die Kinder und Jugendlichen keine Immunabwehr aufbauen könnten.

Eine Wiedereröffnung der im September geschlossenen Impfzentren sei für ihn keine wahrscheinliche Option, sagt Heckemann. „Wir brauchen doch mindestens drei Wochen, um die Infrastruktur wieder hochzufahren und Personal einzustellen. Die Impfzentren sind nur sinnvoll, wenn jeder alle zwei Monate eine Boosterung erhalten müsste. Das ist äußerst unwahrscheinlich.“

Statt der Impfzentren sollten die dezentralen Impfangebote ausgeweitet werden. Er verhandle beispielsweise mit einer großen Krankenkasse, die geeignete Filialen für Impfungen anbieten will. Das halte er für den besseren Weg, als eine Struktur zu schaffen, die zwar mehrere Wochen ausgelastet werde, sich dann aber als überdimensioniert erweise.

Diese Arztpraxen in Dresden bieten Booster-Impfungen für alle an Praxis Erdmute Bork, Dr. Frank Weiner, Rosenbergstraße 14, 01277 Dresden Praxis Dr. Carolin Michaelsen, Altenberger Straße 6, 01277 Dresden, Tel. 0351 65 69 57 71 Praxis Dr. Jörg Schubert, Mary-Krebs-Straße 1, 01219 Dresden, Termin nach telefonischer Vereinbarung, Tel. 0351 471 11 31 Praxis Dr. Astrid Kruppa, Kesselsdorfer Straße 81, 01159 Dresden, Tel. 0351 421 45 73, E-Mail: info@arztpraxis-kruppa.de Gemeinschaftspraxis Dr. Silke Müller, Norbert Missel, Königsbrücker Landstraße 98, 01109 Dresden, Terminvergabe übers Internet: hausarztpraxis-dresden-klotzsche.de/onlinetermin.html Praxis Cornelia Ladstätter, Breitenauer Straße 6; 01279 Dresden, Tel. 0351 796 69 70 Gemeinschaftspraxis Dr. Michael Grundig, Dr. Christina Grundig, Lukasstraße 3, 01069 Dresden, Tel. 0351 471 48 40 Praxis Dr. Ascan Schindler, Comeniusstraße 66, 01309 Dresden, Tel. 0351 310 04 42 Praxis Mathias Hahn, Stephensonstraße 54, 01257 Dresden, Tel. 0351 201 55 75 Praxis Dr. Kristina Weiss, Wilhelm-Franke-Straße 18, 01219 Dresden, Tel. 0351 470 72 24 Gemeinschaftspraxis Dr. Burgis-Michaele und Klaus Heckemann, Kyawstraße 23, 01259 Dresden, Tel. 0351 201 34 62 Praxis Dr. Dörr, Ludwig-Hartmann-Straße 45, 01277 Dresden, Tel. 0351 251 82 32, hno-praxis-doerr.de Praxis Dr. Antonio Kantchew, Zellescher Weg 9, 01069 Dresden, Impftermine jeweils Donnerstags vereinbaren unter Tel. 0351 47 94 94 10, Internet: vitamedicum.de/allgemeinmedizin Praxis Dr. Axel Klein, Dr. Uwe Wittig, Dr. Sabine Brockhaus, Glashütter Straße 100, 01277 Dresden, Tel. 0351 33 74 34, Internet: ortho-dresden.de Praxis Dr. Gabriela Biewener, Straße des 17. Juni 25, 01257 Dresden, Tel. 0351 207 31 11 Praxis Katharina Hempel, Bautzner Landstraße 21, 01324 Dresden, Tel. 0351 26 55 43 60; E-Mail: office@frauenarztpraxis-hempel.de Praxis Dr. Korinna Suttorp, Lohmener Straße 1, 01326 Dresden, Tel. 0351 261 85 60, E-Mail: praxis-suttorp@t-online.de Praxis Dr. Iris Kohl, Georg-Nerlich-Straße 2, 01307 Dresden, Tel. 0351 496 21 77, E-Mail: Post@Dr-Kohl.de Chirurgie Dresden-Nord Dres. Günther, Kramer, Schikore, Wurzener Straße 5, 01127 Dresden, Tel. 0351 852 22 17, Anmeldung im Internet: chirurgie-dresden-nord.de/Kontaktformular.html, E-Mail: info@chirurgie-dresden-nord.de Praxis Dr. Anke Heunisch, Österreicher Straße 40, 01279 Dresden, Tel. 0351 25 98 26 66 Dr. Thomas Pfeiffer, Naumannstraße 3, 01309 Dresden, Anmeldung über das Internet: hausaerzte-blasewitz.de oder per E-Mail: post@hausaerzte-blasewitz.de Quelle Kassenärztliche Vereinigung Sachsen. Es besteht keine Gewähr, dass die genannten Praxen freie Termine anbieten können.

Von Thomas Baumann-Hartwig