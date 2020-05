Wie hoch ist die Müllgebühr in Dresden ab 2021?

Dresden

Dresden ordnet die Abfallwirtschaft neu: Die frisch rekommunalisierte Stadtreinigung Dresden GmbH (SRDD) soll künftig rund 90 Prozent aller Dienstleistungen aus dem eigenen Haus ausführen und nur in wenigen Ausnahmen mit externen Partnern zusammenarbeiten. Das schlägt Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen ( Bündnis 90/Die Grünen) dem Stadtrat vor. Im Februar hatten sich die Wege von SRDD und dem Anteilseigner Veolia getrennt, das städtische Unternehmen ist jetzt eine 100-prozentige Tochter des Stadtkonzerns Technische Werke Dresden (TWD).

Rest- und Biomüll, Papier, Wertstoffe...

Das, so die Umweltbürgermeisterin, ermöglicht erst den großen Fortschritt: Die Stadtverwaltung kann die vielen Einzelaufträge an ihr eigenes Unternehmen vergeben – statt jeden einzeln meist europaweit auszuschreiben. Experten sprechen von einer „Inhouse-Vergabe“. „Wir erhalten einen einheitlichen Ansprechpartner für eine Vielzahl von Leistungen. Ein großer Vorteil für die Einwohnerinnen und Einwohner von Dresden“, findet Jähnigen. Wenn alle Leistungen aus einer Hand angeboten würden, könnte auch die Qualität viel besser gesteuert werden als bei vielen einzelnen Anbietern.

Im Einzelnen soll die SRDD künftig die Themen Sammlung von Restabfall, Bioabfall und Blauer Tonne, Betreibung der Wertstoffhöfe, Stadtreinigung und Restabfallentsorgung erledigen. Hinzu kommen Nachsorge von Deponien, Bewirtschaftung von Toiletten sowie Winterdienst, Straßenablaufreinigung, Havariedienst Straßenreinigung und Wildkrautbeseitigung. Die Verträge sollen 15 Jahre laufen.

Mitarbeiter der SRDd kurz nach Silvester – Straßenreinigung bleibt eine Hauptaufgabe des Unternehmens. Quelle: Steffen Manig

Einzige Ausnahme: Die Restabfallentsorgung, die eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2025 erhalten soll. „Hier wollen wir die Entwicklungen auf dem Markt beobachten“, erklärt die Umweltbürgermeisterin. Ab 2021 wird der Restabfall aus Dresden unbehandelt verbrannt – vielleicht entwickeln sich in den nächsten Jahren dazu Alternativen.

Kalkulation zum Selbstkostenpreis

Was bedeuten die Pläne für die Abfallgebühr? „Die SRDD kalkuliert zu Selbstkostenpreisen“, erklärt Thomas Kügler, Abteilungsleiter Abfallwirtschaft und Stadtreinigung in der Stadtverwaltung. Dadurch würden die Preise für Abfallwirtschaft und Reinigung sinken. In anderen Bereichen käme es dagegen zu einem Anstieg, insgesamt sei aber eine Ersparnis von 2,32 Millionen Euro pro Jahr zu erwarten.

„Ein Sinken der Abfallgebühr ist ab 2021 aber eher nicht zu erwarten“, schätzt Kügler ein. Die Verwertung von Altpapier ist zum Zuschussgeschäft geworden, die Kosten für die Entsorgung des Restabfalls würden steigen. „Wir haben noch nicht alles durchkalkuliert, aber sehen keine großen Änderungen bei der Gebühr.“

Dafür habe die SRDD die Möglichkeit, die Betriebstätigkeit als tarifgebundenes Unternehmen mit 360 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fortzuführen. „Das wird es uns auch leichter machen, neue Auszubildende zu finden“, glaubt Frank Siebert, Geschäftsführer der SRDD.

Der Stadtrat wird voraussichtlich im Juni die Auftragsvergabe an die SRDD beschließen.

Von Thomas Baumann-Hartwig