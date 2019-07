Dresden

Kennen Sie diese Dresdner Gebäude, Orte und Plätze, fragten Forscher des Instituts für Soziologie im vergangenen Sommer knapp 1000 Dresdner. In der Studie „Architektur in Dresden“ wollten die Professoren Karl-Siegbert Rehberg und Michael Häder detailliert herausfinden, wie die Dresdner zur Bebauung ihrer Stadt stehen, was ihnen wichtig ist und wie sie sich informiert fühlten.

Dazu gehörte auch der Abschnitt zur Bekanntheit diverser Orte und Gebäude. Wenig überraschend kennt die überwiegende Mehrheit Frauenkirche, Kulturpalast, Postplatz und Prager Straße, war sogar schon an Ort und Stelle. Einige Überraschungen hielten die Antworten aber doch bereit:

So kennen etwa 36 Prozent der Befragten das Dinglingerhaus am Neumarkt nicht. Und 24,1 Prozent gaben an, das Kurländer Palais nicht zu kennen – darin befindet sich der Jazzclub Tonne. 12,5 Prozent hatten noch nie vom Festspielhaus Hellerau gehört und immerhin 7 Prozent ist der Dresdner Kulturpalast völlig unbekannt.

Ein Prozent wusste auch nicht, dass Dresden ein Messegelände hat.

Die Studie wurde von der Gesellschaft historischer Neumarkt Dresden beauftragt und erbrachte unter anderem, dass die Mehrzahl der Befragten das Königsufer lieber unbebaut oder nur kleinteilig bebaut sähe und Dresden für eine schöne Stadt hält.

