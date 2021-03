Wie gut ist Dresden für eine dritte Corona-Welle gerüstet?

Dresden

In den kommenden Wochen wird sich die britische Mutation im Corona-Infektionsgeschehen durchsetzen. Das erklärte Professor Alexander Dalpke, Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie und Infektiologie am Universitätsklinikum Dresden (UKD), auf Anfrage der DNN. „Dass sich Viren kontinuierlich verändern, ist ein natürlicher Prozess. Auch die ursprüngliche Variante des Coronavirus ist längst verdrängt worden.“

Im Vergleich zum Influenza-Virus sei die Mutationsrate bei Sars-CoV-2 deutlich geringer, so der Virologe. „Die Mutationen treten im Vergleich seltener auf und entwickeln sich langsamer.“ Alle derzeit eingesetzten Impfstoffe seien auch bei den bekannten Mutationen wirksam. „Dennoch kann es sein, dass die Impfstoffe bei späteren Mutationen entsprechend angepasst werden können. Für den Influenza-Virus wird jedes Jahr ein neuer Impfstoff entwickelt“, erklärte Dalpke.

Wenn die bekannten Schutzmaßnahmen – also Abstand halten, Handhygiene einhalten, Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung und regelmäßiges Lüften – beachtet würden, seien Virusmutationen bezüglich der Übertragung nicht gefährlicher als der Urtyp. Dennoch, so Dalpke, sei es bedenklich, dass sich bei den Neuinfektionszahlen der positive Trend von Januar dieses Jahres nicht fortsetze. „Statt einer zurückgehenden Zahl an Neuinfektionen sehen wir seit zwei bis drei Wochen stagnierende Werte.“

Das Uniklinikum und die Corona-Teams sind vorbereitet

Das UKD hoffe natürlich, dass eine dritte Welle milder ausfalle als die zweite Welle, sagte die Medizinerin Simone von Bonin, die die Corona-Aufnahme und die Corona-Normalstationen leitet. „Das Klinikum insgesamt und besonders die Corona-Teams sind auf alles vorbereitet und könnten auch eine dritte Welle professionell abarbeiten.“

Insbesondere dank der guten Vernetzung der Kliniken innerhalb des UKD und des Corona-Clusters Dresden/Ostsachsen ließen sich auch Belastungsspitzen wie zuletzt zu Weihnachten und zum Jahreswechsel gut auffangen, erklärte Professor Peter Spieth, Leiter der Corona-Intensivstationen.

59 nachgewiesene Infektionen mit Mutationen

Das Gesundheitsamt berichtete am Montag von 59 nachgewiesen Infektionen mit mutierten Coronaviren, wobei in den meisten Fällen kein Bezug zu einer Auslandsreise vorliege. 13 Personen, die sich mit einer Virus-Mutation infiziert haben, müssen in Krankenhäusern behandelt werden. Auch am Städtischen Klinikum Dresden hatten sich Beschäftigte und Patienten auf einer Station mit Mutationen infiziert. Die Betroffenen waren symptomfrei und wurden bei Routinetests entdeckt.

Kliniken testen intensiv

Rund 570 Beschäftigte des Städtischen Klinikums haben sich bisher mit Corona infiziert, sagte der Kaufmännische Direktor Markus Polle. Die Infektionsrate liege bei 15,8 Prozent. Das habe damit zu tun, dass Beschäftigte und Patienten des Klinikums deutlich öfter getestet werden als die Allgemeinbevölkerung und so das Dunkelfeld intensiv erhellt wird.

„Wir haben erstaunlich überschaubare Infektionszahlen über den langen Zeitraum der Pandemie für ein konzerngroßes Haus wie unseres“, erklärte Professor Michael Albrecht, der Medizinische Vorstand des UKD. Das sei einem sehr konsequenten Vorgehen mit effizienter Kontaktnachverfolgung durch die Krankenhaushygiene in etwa 300 Fällen mit hunderten Kontakt-Personen in der Peripherie geschuldet.

20 Prozent der Infizierten haben keine Symptome

Wie hoch die Dunkelziffer bei den Corona-Infektionen ist, lasse sich schwer einschätzen, sagte der Virologe Dalpke. „Dazu gibt es nur wenige verlässliche Zahlen. Die vom UKD verantwortete Schulstudie zeigte, dass die Dunkelziffer etwa beim Faktor zwei liegt. Das heißt, dass etwa die Hälfte der Infizierten von ihrer Infektion wusste.“ Dabei sei zu beachten, sagte Dalpke, dass bei 20 Prozent der Infizierten keine Symptome auftreten.

Von Thomas Baumann-Hartwig