Dresden

Energieeinsparung, die Entlastung des Abwassernetzes sowie die Verlängerung der Lebensdauer eines Daches und die Verbesserung der Luftqualität – die Begrünung eines Daches im städtischen Raum bringt mit vergleichsweise geringem Aufwand viele Vorteile mit sich. Trotzdem sind in Dresden nur knapp ein Prozent der Dächer begrünt. Das zeigt eine Gründachkartierung, die das Dresdner Umweltamt durchführen ließ.

„Das Ergebnis ist ernüchternd“, hält Dresdens Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen ( Bündnis 90/ Die Grünen) fest. Im bundesweiten Städtevergleich schneidet Dresden schlecht ab: In Berlin beispielsweise beträgt der Anteil begrünter Dächer drei Prozent, in Düsseldorf, Hamburg und Nürnberg zwischen 1,6 und 1,8 Prozent. Franziska Reinfried, Meteorologin im Umweltamt, weist jedoch darauf hin, dass die Analysen zum Teil mit unterschiedlichen Herangehensweisen durchgeführt wurden.

Großstädte brauchen grüne Dächer

Noch ernüchternder klingen die ein Prozent dennoch mit Blick auf die steigende Notwendigkeit von Gründächern in Großstädten: Die prognostizierte Hitzebelastung in Dresden steigt, das dicht besiedelte Stadtgebiet wächst weiter und der demografische Wandel sorgt für einen höheren Anteil älterer Menschen, die besonders durch starke Hitze gefährdet sind. „Mit der Heide und den Elbwiesen ist Dresden auf den ersten Blick zwar eine grüne Stadt, in den Wohnquartieren hingegen muss unbedingt etwas getan werden“, sagt auch Wolfgang Socher, Leiter des städtischen Umweltamtes.

Ein Dach, bewachsen mit Pflanzen, Unkraut und Flachwurzlern. Quelle: Volkmar Heinz

Mit der Gründachkartierung wurde nun zumindest ein erster Schritt getan, um überhaupt zu erfassen, wie grün die Dächer der sächsischen Landeshauptstadt sind. Eine vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt entwickelte Software ermittelte anhand von Luftaufnahmen automatisiert, welche Dächer in Dresden begrünt sind. Dabei wurden ausschließlich Flachdächer und flach geneigte Dächer mit einer Mindestgröße von zehn Quadratmetern berücksichtigt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Hälfte aller grünen Dächer auf privaten Gebäuden und nur sieben Prozent der begrünten Dächer auf städtischen Gebäuden zu finden sind – oft Schulen, Turnhallen und Kindertagesstätten. Die meisten grünen Dächer gibt es in den ohnehin dicht besiedelten Stadtteilen Neustadt, Pieschen und in der Altstadt.

„Die Kartierungsergebnisse zeigen, dass wir in Dresden noch enormes Potenzial bei der Gebäudebegrünung haben“, sagt Umweltamtsleiter Socher. Durch Überzeugungsarbeit in Gesprächen mit Bauinvestoren und einer geplanten Verankerung von Dach- und Fassadenbegrünung in Bebauungsplänen will die Stadtverwaltung Dresdens Dächer künftig grüner gestalten.

Umweltamt ruft Wettbewerb aus

Einen ersten Anstoß dazu soll der Wettbewerb „ Dresden baut grün“ geben. Das Umweltamt sucht die umweltfreundlichste, schönste und außergewöhnlichste Dach- sowie Fassadenbegrünung im Dresdner Stadtgebiet. Die jeweiligen drei Gewinner der beiden Kategorien erhalten Geldprämien bis zu 500 Euro. Noch bis zum 15. September läuft der Wettbewerb. Unter www.dresden.de/bautgruen finden Interessierte mehr Details zur Teilnahme. Ob der Wettbewerb tatsächlich dafür sorgt, dass der Anteil an grünen Dächern in Dresden bald mehr als nur ein Prozent betragen wird, ist ungewiss. „Wir wollen im ersten Schritt die Diskussion über mehr Dachbegrünung im städtischen Raum verstärken“, betont Umweltbürgermeisterin Jähnigen.

Von Aaron Wörz