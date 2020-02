„Wie geil“ oder „Sieg Heil“? – Ex-Soldat nach Party an Dresdner Offiziersschule vor Gericht

Dresden

Die Offiziersschule des Heeres am 14. März 2019: Soldaten aus ganz Deutschland waren Monate zuvor zu einem Lehrgang angereist. Der war zu Ende und das wurde gefeiert, mit viel Alkohol. Eine verdiente Freudenparty für gestandene Kerle, könnte man meinen – aber das Ganze glich dann doch eher einem Kindergeburtstag für noch nicht ganz Erwachsene.

„Ich habe das nicht gesagt“

Neben seltsamen Spielen wie „ Hosenzwang ist aufgehoben“ und alle lassen dieselben fallen – auch weibliche Soldaten – schallte am Abend aus einem Gemeinschaftsraum zunächst „Wie geil“– und zwar mit besonderer Betonung, so dass es wie „Sieg Heil“ klang. Letzteres wurde dann auch gebrüllt. Das hatte ein Nachspiel, zunächst beim Bund, am Mittwoch vor dem Amtsgericht Dresden.

Einem 23-jährigen Ex-Soldaten aus Bochum – inzwischen entlassen – wurde „Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen“ vorgeworfen. Er soll den Schwachsinn gebrüllt haben, was er konsequent verneinte. „Ich habe das nicht gesagt.“

Die Beweislage war schwierig, trotz vieler Zeugen. Angetrunken waren damals alle, manche richtig voll und jeder hat andere Erinnerungen. An „Wie geil“ konnten sich alle erinnern, bei „Sieg Heil“ gab es Gedächtnisschwund. Es wurde so laut gebrüllt, dass Schlafende aufwachten. Kann das ein Einzelner? Es muss mehrere Schreihälse gegeben haben. Was genau vorgefallen war und ob der Angeklagte dabei war, konnte nicht geklärt werden. Deshalb Freispruch.

