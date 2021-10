Wie geht es weiter mit der CDU? Dresdner Union fragt Mitglieder

Dresden

Am Samstag treffen sich die Kreisvorsitzenden der 327 CDU-Verbände in Berlin, um nach der Wahlschlappe über die Neuausrichtung der Partei zu diskutieren. Auch die Wahl des neuen Bundesvorstandes wird thematisiert. Im Vorfeld wurden Stimmen innerhalb der Partei laut, die eine Basisabstimmung, also eine Wahl, an der jedes Parteimitglied teilnehmen kann, fordern.

Die Dresdner Union hat deshalb nach eigenen Angaben vor dem Treffen eine Mitgliederbefragung durchgeführt. Der Schwerpunkt lag auf der Neuwahl des Bundesvorsitzes und auf der Frage, ob weitere Teilhabemöglichkeiten wie Befragungen oder Abstimmungen für CDU-Mitglieder eingeführt werden sollen. „Mir als Kreisvorsitzenden der Dresdner Union war es sehr wichtig, dass wir vor der Konferenz ein Meinungsbild unserer Basis einholen“, begründet Markus Reichel, Kreisvorsitzender der CDU Dresden, die Befragung.

Für Basisabstimmungen, gegen Doppelspitze

241 Mitglieder, also gut ein Viertel, haben die Möglichkeit genutzt. Demnach seien 76 Prozent der Dresdner Unions-Mitglieder für eine Basisabstimmung bei der Wahl des Bundesvorsitzes. Zwei Drittel der Befragten lehnen etwa eine Doppelspitze ab.

Auch beim Thema, ob und wie sich Parteimitglieder stärker einbringen sollen, scheint die Stimmung eindeutig: 80 Prozent der Befragten wollen vor wichtigen Entscheidungen ihre Empfehlung in Form einer Wahl abgeben können. 71 Prozent der Dresdner CDU sprechen sich sogar für verbindliche Mitgliederentscheide aus.

Darüber hinaus wurde auch nach den Gründen für das desaströse Wahlergebnis gefragt. „Hier gibt es nichts zu beschönigen und unsere Mitglieder haben ganz klar ihre Meinung geäußert“, zeigt sich der Dresdner CDU-Vorsitzende kritisch.

Welche konkreten Probleme und Kritikpunkte die Dresdner Parteimitglieder in der bisherigen Ausrichtung gesehen haben, wolle er noch nicht benennen. Laut Reichel ist der Fragebogen nämlich noch nicht vollständig ausgewertet. Es bestünde aber eindeutig der Wunsch, dass sich die politische Teilhabe nicht nur aus Abstimmungen, sondern auch durch Mitmachen auszeichne.

