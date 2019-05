Dresden

Sattes Grün, ein strahlend blauer Himmel, dahinter der Blick aufs Dresdner Elbtal und, je nach Standort, auch weit darüber hinaus. Das Gelände zwischen Nöthnitzer Straße und Südhöhe hat besondere Reize, ebenso wie die seit Monaten verfolgte Idee, das Areal in einen riesigen Landschaftspark verwandeln zu wollen. Das Projekt Südpark hatte zuletzt allerdings einen Dämpfer erhalten, weil im aktuellen Haushalt kein Geld dafür eingestellt worden war. Doch tatsächlich hat sich inzwischen einiges be­­wegt. Die DNN er­klären, wie es weitergehen könnte.

Was genau ist im Dresdner Süden geplant?

Bereits 1990 gab es Pläne, die große Fläche im Dresdner Süden in einen Landschaftspark umzuwandeln. Lange Zeit blieben diese Pläne je­doch in der Schublade, bevor der Stadtrat vor einigen Jahren die Idee wieder aufgriff. Seitdem laufen bei der Stadt die Planungen für den etwa 37 Hektar großen Südpark, der später einmal neben viel Natur auch Möglichkeiten für Erholung, Sport und Freizeit bieten soll. Ein Vorhaben, das die Stadt über mehrere Jahre hinweg nach und nach um­setzen will (DNN berichteten).

Hier soll der Südpark entstehen

Wie weit ist die Verwaltung mit ihren Planungen?

Die Verwaltung hat inzwischen ei­nen großen Teil ihrer Hausaufgaben gemacht – etwa drei Viertel des Ge­samtkonzepts stehen. Für den notwendigen Bebauungsplan fehlen der­zeit noch einige Zuarbeiten, bis Ende des Jahres werde das Konzept aber stehen, versicherten auch jüngst wieder Vertreter aus dem Rat­haus – die damit zugleich Befürchtungen entgegentreten, dass das Projekt sang- und klanglos wieder in der Versenkung verschwindet. Un­geachtet dessen können und sollen be­reits jetzt einige Teilprojekte in An­griff ge­­nommen werden. So soll noch dieses Jahr mit dem Bau erster zentraler Wege begonnen werden.

Wie sieht es aktuell mit den notwendigen Geldern aus?

Im Haushaltsentwurf der früheren rot-grün-roten Mehrheit waren zu­nächst eine Million Euro eingeplant. Genug Geld, damit die Stadt neben den Wegen auch andere Vorhaben wie einige Aufenthaltsplätze oder die dringend nötigen Entwässerungsmulden hätte umsetzen können. Als die rot-grün-rote Mehrheit jedoch platzte, war auch der Haushaltsentwurf Makulatur.

Ein Flug über das Gelände

In dem dann von der Verwaltung vorgeschlagenen und später beschlossenen Zahlenwerk tauchte das Geld nicht mehr auf. Der Bau der ersten Wege ist jedoch abgesichert, weil der Stadtrat noch zuvor 320 000 Eu­ro, die für andere Vorhaben eingeplant waren und aus verschiedenen Gründen nicht ausgegeben wurden, umgeschichtet hatte. Der Stadtrat hat inzwischen nachgelegt und vor wenigen Tagen aus der Liquiditätsreserve 400 000 Euro für Park-Vorhaben umgewidmet – ein großer Teil da­von könnte nun in den Südpark ge­steckt werden, wie SPD-­Fraktionschefin Dana Frohwieser und die Dresdner Linken-Chefin Anne Holowenko betonen.

Grünen-Vertreter Mi­chael Schmelich sieht mit dem Geld das Projekt ebenfalls wieder auf ei­nem guten Weg. CDU-Stadtrat Ingo Flemming warnt allerdings: Das freigeschaufelte Geld sei eben nicht allein für den Südpark ge­dacht – und auch andernorts in der Stadt ge­­be es Be­gehrlichkeiten.

Ein früher Entwurf zeigt, wie der Landschaftspark einmal aussehen könnte. Quelle: Landschaftsarchitekturbüro Dr. Eichstaedt-Lobers/Stadtverwaltung Dresden

Wie könnte es mit der Finanzierung weitergehen?

Die Vertreter von CDU, SPD, Linken, Grünen und FDP bekennen sich klar zu dem Projekt. Den aktuellen Haushalt aber noch einmal aufzumachen und entsprechend Geld umzuverteilen – das wird so nicht funktionieren. Deshalb, das kündigen die Politiker unisono an, gehe es nun darum, im Haushalt 2021/22 die entsprechenden Mittel zu verankern. Eine weitere Möglichkeit sei, liegengebliebene Reste im Haushalt loszueisen – und für den Südpark umzuwidmen. Und: Auch das Budget des Stadtbezirksrates könnte noch an­gezapft werden. Die Idee ist allerdings nicht gänzlich unumstritten.

Grundsätzlich, auch darin sind sich alle einig, muss das Mega-Projekt Südpark in erster Linie durch die Stadt gestemmt werden. Aber: Kleinere Dinge wie Gerätschaften für ei­nen Spielplatz, einzelne Bäume oder ein Basketballkorb könnten durchaus auch aus dem lokalen Topf finanziert werden – eine Idee, die un­ter anderem die Sozialdemokratin Dana Frohwieser, der Liberale Holger Hase und Christdemokrat In­­go Flemming teilen. Der Plauener Stadtbezirksbeirat hatte sich da­ge­gen allerdings schon einmal ausgesprochen, will die Stadt beim Südpark nicht aus der Pflicht nehmen. Linke-Chefin Anne Holowenko, die zugleich auch im Plauener Stadtbezirksbeirat sitzt, befürchtet durch ein mögliches Klein-Klein ei­ne Flickschusterei.

Von Sebastian Kositz