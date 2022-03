Wie gefährlich ist das Corona-Virus noch? Das sagt ein Mediziner aus Dresden

Dresden

Die Inzidenz steigt und steigt, die sechste Corona-Welle hat Dresden im Griff. Professor Sebastian Schellong, Medizinischer Direktor des Städtischen Klinikums Dresden, fordert ein Umdenken: Die Infektiosität sei zwar gestiegen, dafür nehme aber die Schwere der Krankheitsverläufe ab.

Frage: Wie ist die Situation auf den Corona-Stationen im Städtischen Klinikum?

Professor Sebastian Schellong: Wir haben zwei unterschiedliche Gruppen von Corona-Patienten. Die einen kommen wegen Corona ins Krankenhaus. Die anderen kommen wegen etwas Anderem, aber mit Corona. Diese zweite Gruppe nimmt dramatisch zu. Das bereitet uns große Sorgen im organisatorischen Ablauf.

Wo liegen die Probleme?

Medizinisch stellen uns die meisten dieser Patienten nicht vor größere Probleme als bisher. Aber sie müssen gesondert untergebracht werden. Wir müssen sie in besonderen Bereichen von den übrigen Patienten isolieren. Ohne Corona würden diese infizierten Personen in die verschiedenen Fachabteilungen gehören. Jetzt liegen sie zusammen in den Corona-Bereichen und die Fachärzte müssen dorthin zur Visite kommen. Das ist suboptimal.

Wann ist der richtige Moment, die Isolation aufzugeben?

Heißt das, dass die Zahl der schweren Corona-Verläufe zurückgeht?

Das ist die gute Nachricht: Die neue Omikron-Variante ist zwar noch ansteckender als ihre Vorgänger. Aber die hohe Infektiosität spiegelt sich nicht auf den Intensivstationen wider. Dort bleibt die Zahl der Patienten relativ konstant, und die meisten werden dort bereits seit mehreren Wochen behandelt. Die Zahl der Patienten mit einer echten COVID-Lungenentzündung auf der Normalstation sind ebenfalls deutlich in der Unterzahl.

Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie aus dem Geschehen?

Wir müssen verstehen, wann der richtige Moment kommt, die Isolation aufzugeben. Gegenwärtig dürfen mehrere Patienten mit Corona zusammen in einem Zimmer liegen, nicht aber auf unterschiedlichen Stationen. Das nennen wir Kohortenisolation. Die eine Corona-Station ist jetzt voll belegt mit circa 30 Patienten, zwei andere füllen sich gerade durch die vielen Neuzugänge. Wenn wir nun auf einer Station, auf der bisher kein Corona sein sollte, weitere Patienten positiv testen, bekommen wir diese gar nicht mehr in den abgesonderten Bereichen unter. Es wird ein Moment kommen, ab dem wir unsere Strategie ändern müssen. Weil wir es mit dem Mittel der Kohortenisolation nicht mehr kontrollieren können.

Keine Isolation mehr für positiv getestete Patienten?

Es gibt nach wie vor vulnerable Gruppen, die sich nicht mit Corona anstecken dürfen. Dazu gehören Menschen, die an Krebs erkrankt sind und mit einer Chemotherapie behandelt werden. Oder Menschen mit Rheuma, die starke Cortisonpräparate oder ähnliches einnehmen müssen. Vielleicht müssen wir unser Gedankengebäude umkehren und nur noch diejenigen isolieren, die sich nicht anstecken dürfen.

Ohne Tests sehen wir nur noch die echten Krankheitsfälle

Was spricht dagegen?

Es gibt beispielsweise juristische Befürchtungen – wie begründet sie auch immer sind. Was passiert, wenn sich ein Patient im Klinikum mit Corona infiziert, nach Hause entlassen wird und wegen der häuslichen Absonderung wichtige berufliche Termine verpasst? Das ist vielleicht eine Grauzone. Dazu kommt die Furcht vor einem Zustand allgemeinen Kontrollverlustes.

Was passiert, wenn Sie nicht mehr testen würden?

Dann würden wir nur noch die echten Krankheitsfälle sehen, würden aber keine Isolierung symptomloser Infizierter mehr betreiben. Das ist eine große Debatte: Wie viel sollten wir testen, und konkret für das Klinikum: Wie viel sollten wir in der Belegschaft testen?

Sie testen die Belegschaft sehr umfassend. Was ist die Folge?

Wir haben ein strenges Testregime. 20 bis 40 Beschäftigte am Tag fallen gegenwärtig auf – und fallen daher aus – weil sie positiv getestet werden. Da wir im Vorhinein nicht wissen, in welchen Bereichen die Betroffenen arbeiten, organisieren wir jeden Tag das Krankenhaus neu. Unsere Abwesenheitsquote bewegt sich derzeit deutlich über 20 Prozent, in dieser Zahl sind auch Urlaube oder Mutterschutzzeiten enthalten. 10 bis 15 Prozent der Abwesenheiten haben mit Corona zu tun. Die personelle Lücke ist riesig.

Was heißt das für den Krankenhausbetrieb?

Die wichtigste Botschaft ist: Jede und Jeder, der akut versorgt werden muss, wird bei uns auf hohem medizinischen Niveau behandelt, seien es Patienten mit Knochenbruch, mit Tumor oder mit Darmverschluss. Das Krankenhaus ist in diesem Segment vollständig leistungsfähig. Daneben führen wir auch Wahleingriffe durch. Viele planbaren Eingriffe finden auch statt. Aber: Es kann passieren, dass Operationen verschoben werden müssen. Hier bitten wir unsere Patienten um Verständnis.

Wie ist eigentlich die Altersstruktur der positiv getesteten Personen?

Da haben wir mittlerweile einen repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung. Das genau bringt uns ja auch zu der Frage, ab welchem Zeitpunkt wir das Testen ohne Anlass fallen lassen, weil wir den Übergang von der Pandemie zur Endemie geschafft haben.

Das Virus schwächt sich selbst

Welche Konsequenzen für die Gesellschaft lassen sich aus dem Geschehen im Klinikum ziehen?

Das anlasslose Testen muss aufhören. Wir dürfen uns nicht mehr auf Zahlen wie Inzidenzen, Zahl der Erkrankten und Verstorbenen fixieren, sondern müssen uns auf die Auswirkungen für die Krankenhäuser und die Gesellschaft konzentrieren. Wir hatten Jahre, da mussten wir mehr Menschen mit einer Grippepneumonie beatmen als jetzt Patienten mit einer Coronapneumonie. Ich würde empfehlen, mit dem anlasslosen Testen nach und nach aufzuhören, dagegen die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen beizubehalten. Die Infektiosität steigt, die Schwere der Verläufe geht zurück – da kommt für bestimmte Bereiche der Gesellschaft der Moment, in dem wir sagen müssen: Ab jetzt kümmern wir uns nicht mehr darum. Ich hoffe, dass wir im Sommer zu diesem Punkt kommen werden und es im nächsten Herbst und Winter durchhalten können.

Im vergangenen Jahr hatten wir das auch gehofft, aber es kam anders. Was macht Sie jetzt zuversichtlicher?

Das Virus schwächt sich selbst, weil es im Prinzip gesunde Menschen zur Weiterverbreitung braucht. Und die Impfungen haben ihre eindeutig positive Wirkung. Aber in der Rechnung gibt es auch Faktoren, die wir nicht kennen. Es können neue Varianten auftreten, die wieder schwerere Krankheitsverläufe verursachen. Das halte ich jedoch nicht für sehr wahrscheinlich.

Wie stehen Sie zur Impfpflicht?

Wir müssen die vulnerablen Gruppen schützen, das heißt weiter: Impfen, impfen, impfen. Die Impfung schützt vor schweren Krankheitsverläufen. Ich plädiere in der jetzigen Situation für eine altersbezogene Impfpflicht zum Beispiel ab 65 Jahre, nicht aber für eine einrichtungsbezogene Impfpflicht.

Wie lange müssen wir noch FFP-2-Masken tragen?

Ich bin dafür, dass wir die FFP-2-Masken durch normale Mund-Nase-Bedeckung ersetzen. Eine OP-Maske ist viel leichter korrekt und länger zu tragen als eine FFP-2-Maske. Die korrekt getragene OP-Maske ist wahrscheinlich genauso effektiv wie eine FFP-2-Maske. Und irgendwann wird sie auch in unserer Kultur zum Zeichen von Höflichkeit dem Nächsten gegenüber.

Von Thomas Baumann-Hartwig