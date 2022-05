Wie es mit den maroden Brunnen am Neustädter Markt in Dresden weitergeht

Dresden

Neue Initiative für die Sanierung der maroden Brunnen auf dem Neustädter Markt: Die Linken im Stadtrat fordern, dass Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) unverzüglich die erforderlichen Arbeiten veranlasst. „Es tut mir in der Seele weh, die Brunnen in diesem Zustand zu sehen“, erklärte Linke-Fraktionsvorsitzender André Schollbach. Er habe selbst als kleiner Junge an den Springbrunnen gespielt, wenn er seine Großeltern besucht habe.

Aufwendige Restauration

1979 hat der Künstler Friedrich Kracht die beiden Brunnen auf dem Neustädter Markt geschaffen, die seit 2019 unter Denkmalschutz stehen. Genutzt hat das den Brunnen wenig. Der Zustand ist desolat, der östliche Brunnen auf der Seite des Eiscafés Venezia braucht wahrscheinlich einen neuen Beckenboden und einen neuen Brunnenrand – neben neuer Springbrunnentechnik und Beleuchtung. Der westliche Brunnen sprudelt zwar, ist aber in keinem wesentlich besseren Zustand.

Im vergangenen Jahr schätzte die Verwaltung allein die Sanierungskosten für den östlichen Kracht-Brunnen auf eine Million Euro – ohne Baunebenkosten, Planung und Projektsteuerung. Es wird ein Millionen-Vorhaben, für das die Linken Mittel aus dem Überschuss des Haushaltsjahres 2021 verwenden wollen. Hinzu kommen Fördermittel des Landes in Höhe von einer halben Million Euro, die die Grünen in den Landeshaushalt transportiert haben. Und eine halbe Million Euro städtische Mittel aus dem Überschuss des Jahres 2020, für die sich die FDP eingesetzt hat.

Nicht nur die Brunnen haben Bedarf

Die Linken wollen nicht nur sanierte Brunnen, sondern auch ein saniertes Umfeld. Die Gehwegplatten, Grünanlagen und Sitzgelegenheiten sind nicht weniger marode als die Brunnen. „Wir wollen, dass das Erscheinungsbild und die Aufenthaltsqualität auf dem Neustädter Markt zeitnah verbessert werden“, sagt Schollbach.

Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Bündnis 90/Die Grünen), die in der Stadt den Hut für die Brunnen aufhat, begrüßt die Initiative der Linken. „Je mehr sich für die Brunnen einsetzen, umso schneller kann die Sanierung beginnen“, erklärte sie. FDP-Fraktionsvorsitzender Holger Zastrow sieht dagegen ein Wahlkampfmanöver des Oberbürgermeister-Kandidaten André Schollbach. „Er sucht nach fremden Federn, mit denen er sich öffentlichkeitswirksam schmücken kann.“

Die FDP, so Zastrow, habe schon 2014 ihren ersten Antrag zur Sanierung der Kracht-Brunnen eingebracht. „Der Neustädter Markt ist eines der Aushängeschilder Dresdens und eine Aufwertung ist dringend nötig. Dazu gehört insbesondere die Sanierung der Kracht-Brunnen.“ Deshalb habe sich die FDP-Fraktion dafür eingesetzt, dass Mittel für die Ertüchtigung eingestellt würden. „Zusammen mit den vom Land bereitgestellten Geldern für Denkmalschutz ist die Sanierung bereits auf dem Weg“, so der Fraktionsvorsitzende.

Schollbach kontert den Vorwurf: „Wir zeigen den Weg auf, wie die Brunnen endlich saniert werden können. Und darauf kommt es an.“

Von Thomas Baumann-Hartwig