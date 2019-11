Flutschutz am Alt-Elbarm: Wie es für die Kleingärtner im Dresdner Südosten weitergeht

Dresden

Drei Tage lang hat die Stadtverwaltung in Veranstaltungen für betroffene Kleingartensparten darüber informiert, wie sie sich die hochwasserangepasste Nutzung des Bereichs vorstellt. Es gibt viele Fragen.

Wie ist die Ausgangssituation?

Bei den Hochwassern 2002 und 2013 ist es auch im Alt-Elbarm zu Schäden gekommen. Dort sind vor allem sehr viele Kleingärten angesiedelt. Teilweise sind sie schon beseitigt worden. Es bestand zunächst die Befürchtung, es müssten mindestens 500 Kleingärten aufgegeben werden, um den Hochwasserabfluss nicht zu behindern.

Was hat sich geändert?

Die Stadt hat die Abflussbedingungen in dem Areal von der Technischen Hochschule Nürnberg (TH) untersuchen lassen. Mit einer bemerkenswerten Erkenntnis: Grundsätzlich sind die Abflussbedingungen gerade so ausreichend. Das System müsse jedoch stabilisiert werden, es dürfe sich nicht verschlechtern. Doch das geschieht im Lauf der Jahre, unter anderem durch den Wildwuchs von Sträuchern oder Bäumen. Außerdem hat die Untersuchung gezeigt, dass sich das Hochwasser im Alt-Elbarm nicht entlang der vorhandenen Gewässer bewegt. Die Fluten bewegen sich teilweise mehr als 100 Meter jenseits des Gewässers. Das ist beispielsweise am Niedersedlitzer Flutgraben im Bereich der Berchtesgadener Straße so.

Zur Galerie Die Flutereignisse in den letzten Jahren haben Dresden schwer getroffen.

Was will die Stadt tun?

Um das System zu stabilisieren, will die Stadt einen Puffer schaffen. Damit soll erreicht werden, dass es bei den Abflussbedingungen Spielraum gibt. Jedes Hochwasser ist anders. Geringfügige Veränderungen könnten derzeit zu der Erkenntnis führen, dass die Abflussbedingungen nicht mehr ausreichend sind. Der Puffer könnte das vermeiden. Damit entstünde auch mehr Sicherheit für die Kleingärtner, die im Alt-Elbarm weiter aktiv sein können. Die Stadt hat deshalb ein Gestaltungskonzept für die hochwasserangepasste Nutzung des Alt-Elbarms erstellen lassen. So kann etwa bei der Sanierung einer Straße geschaut werden, was unter dem Aspket des Hochwasserschutzes mit verändert werden muss. Das gilt auch für die Kleingärtner: Das Gestaltungskonzept soll zeigen, wo es sinnvoll ist, freiwerdende Gärten vielleicht nicht mehr zu vergeben, oder in welchem Bereich es sinnvoll wäre, wenn dort angesiedelte Kleingärtner in andere Bereiche ihrer Sparte umziehen, wenn dort etwas frei wird.

Was sieht das Gestaltungskonzept vor?

Die Dresdner Experten haben sich jede Stelle („abflusshemmende Nutzung“) angesehen und einen Vorschlag gemacht, wie damit umgegangen werden soll, also: Straßen, Gebäude, Lauben, Gartenzäune, Bewuchs. Es haben sich drei Zonen im Abflussgebiet herausgebildet. Die Kernfläche („Umbauen“) soll langfristig weitestmöglich freigeräumt werden. Es bliebe „Grabeland“ ohne Lauben und querstehende Zäune. In der zweiten Zone („Anpassen“), dem Randbereich der Kernfläche, können die Lauben bleiben, Anpassungen zur Verbesserungen der Fließeigenschaften sind ausreichend, wenn Zäune oder andere Strukturen längs zur Fließrichtung ausgerichtet werden. In der dritten Zone („Belassen“), Flächen mit Gestaltungspotenzial genannt, kann alles bleiben, wie es ist. Viele Maßnahmen sind dabei mit dem Etikett „hoher“ Handlungsbedarf versehen. Nach den Angaben von Jens Olaf Seifert, Abteilungsleiter Kommunaler Umweltschutz im Amtsbereich von Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne), ist dieser „hohe“ Handlungsbedarf nur inhaltlich, nicht zeitlich zu verstehen. „Das heißt, dass hier fachlich die größte Abweichung zwischen dem aus Hochwassersicht wünschenswertem Zustand und dem tatsächlichem Zustand besteht“, erläuterte Seifert gegenüber DNN. „Wir rücken nicht mit dem Bagger an.“

Was bedeutet das für die Kleingärten ?

Auf drei Veranstaltungen von Montag bis Mittwoch hat die Stadt Kleingärtner informiert. Dabei ging es vor allem um einen Sonderfall bei bestehenden Genehmigungen und eine spezielle Situation rund um die Salzburger Straße. Viele Kleingärtner haben nach den Zerstörungen der Hochwasserereignisse ihre Lauben mit einer sogenannten wasserrechtlichen Genehmigung neu errichtet. Diese sind befristet und zuletzt bis 30. April 2020 verlängert worden. Nach bisheriger Lesart hätten die Lauben dann abgerissen werden müssen. 64 Genehmigungen dieser Art gibt es derzeit noch, vor allem im Bereich des Kleingartenvereins Neu-Leuben/ Elbtal II.

Wer muss seinen Garten aufgeben?

Gute Botschaft bei den Informationsveranstaltungen der Stadt: Von den 64 Genehmigungen nach Wasserrecht werden etwa 35 bis 40 entfristet. Die Kleingärtner können dauerhaft bleiben. Einige Kleingärtner mit solchen Genehmigungen haben ihre Lauben schon abgerissen, da laufen die Genehmigungen einfach aus. Bei zehn bis elf Lauben wird es keine Verlängerung geben, aber Angebote zur Unterstützung von der Stadt.

Wie läuft die Diskussion weiter?

Die Öffentlichkeitsbeteiligung für das Gesamtkonzept läuft bis Ende November. Der Entwurf liegt noch bis Freitag, 8. November, zur Einsicht im Umweltamt aus und steht parallel online unter www.dresden.de/hochwasser, Thema „ Kleingärten im Abflussbereich“, zur Verfügung. Die Stadt wünscht sich eine starke Beteiligung mit Anregungen und Hinweisen, um Missverständnisse zu vermeiden und gegebenenfalls sachliche Korrekturen vornehmen zu können. Stellungnahmen können bis zum 22. November eingereicht werden. Im Dezember werden die Hinweise und Anregungen ausgewertet und das Stadtratsbeschlussverfahren eingeleitet. Danach wird es sukzessive in den verschiedenen Ausschüssen vorgestellt und diskutiert. Die Beschlussfassung wird für den 26. März 2020 angestrebt. Die Gespräche sollen im Januar und Februar laufen, also auch dann abgeschlossen werden. Damit würden sie vor dem Stadtratsbeschluss vorliegen und dem Stadtrat natürlich auch mit zur Kenntnis gegeben werden.

Können die Kleingärtner mitreden?

Neben der Beteiligung bei der Diskussion am jetzt ausliegenden Konzeptentwurf sind im Januar und Februar Gespräche in den einzelnen Kleingartenvereinen geplant. Dort soll „parzellengenau“ das weitere Vorgehen besprochen und in Vereinbarungen mit der Stadt gegossen werden. Von diesen Vereinbarungen hängt auch ab, welche und wie viele Parzellen letztlich wirklich nicht mehr genutzt werden können.

Wie sieht es finanziell aus?

Der Stadtrat hat 2015 auf Antrag des Stadtverbandes der Dresdner Gartenfreunde e. V. ein Förderprogramm zur Unterstützung des hochwassergerechten Umbaus der Parzellen, die durch die Kleingärtner freiwillig aufgegeben werden, beschlossen. Bisher sind auf diesem Weg 151 Kleingärten in Dresden zurückgebaut worden. Das Förderprogramm ist vom Stadtrat bis 2025 verlängert worden. Bei freiwilliger Aufgabe übernimmt die Stadt den Rückbau. Es sieht auch Entschädigungen (1800 Euro) vor für den Verlust des Kleingartens. Bei den Informationsveranstaltungen stellte die Stadt auch in Aussicht, dass möglicherweise die eigentlich von einem Nachnutzer zu zahlende Ablöse übernommen werden könnte, wenn der Wert des Gartens die Entschädigungssumme übersteigt. Das muss jedoch noch vom Stadtrat beschlossen werden. Offen ist auch, was mit einer Ablösesumme passiert, die ein Kleingärtner aufbringen muss, wenn er innerhalb seines Vereins auf eine andere Parzelle umzieht, die teurer ist als die 1800 Euro Entschädigung für die Aufgabe seiner bisherigen Parzelle im Kernbereich.

Was sagen die Kleingärtner?

Vereinsvertreter haben bei den Informationsveranstaltungen immer wieder darauf hingewiesen, dass sie den Mitgliedern zu Seite stehen werden. Gartenfreunde-Chef Frank Hoffmann verwies darauf, dass auch finanziell niemand im Regen stehen gelassen werde. Der Vorsitzende vom Verein Salzburger Straße, Thomas Fischer, sieht noch viele offene Fragen. Gartenpreise seien erheblich gestiegen, sodass Umzüge innerhalb der Vereine auch nicht einfach seien. An der Salzburger Straße besteht eine besondere Situation. Dort soll die Straße aufgeständert werden, damit Laubegast im Hochwasserfall für Rettungsfahrzeuge erreichbar bleibt. Bevor das Problem jedoch nicht gelöst ist, macht es aus Sicht der Stadt keinen Sinn, über den Umgang mit den Kleingärten zu entscheiden. So muss dort auf jeden Fall in den nächsten fünf, aber wahrscheinlich zehn oder 15 Jahren nichts verändert werden. Damit bleibt jedoch offen, wie es dort weitergeht. Das könnte Garteninteressenten vom Abschluss eines Pachtvertrags abhalten, beschreibt Vereinschef Fischer die Verunsicherung. Daran hätten die bisherigen Informationen der Stadt nichts geändert.

Von Ingolf Pleil