Dresden

Bei den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) stößt die Forderung nach einer Entzerrung des Schülerverkehrs offene Türen auf. „Wir sind sehr offen für dieses Thema, weil es uns schon lange unter den Nägeln brennt“, sagt DVB-Sprecherin Anja Ehrhardt gegenüber den DNN. Die Pandemie biete jetzt die Chance, etwas gegen im Stoßverkehr übervolle Straßenbahnen und Busse zu tun.

Verkehrsbetriebe starten Untersuchung

Dabei verfolgen die Verkehrsbetriebe vor allem den Ansatz, Anfangszeiten in Schulen zu staffeln. Dafür habe man eine Untersuchung gestartet, die noch bis Mitte Dezember läuft. Dabei werden exemplarisch drei Linien unter die Lupe genommen, die für Probleme bekannt sind. Einmal die Buslinie 65, die zum Beispiel die Dehoga-Schule anbindet. Dann die Linie 62, an deren Strecke mehrere Schulen liegen, etwa die Gymnasien St. Benno und Tschirnhaus. Und die Straßenbahnlinie 10, die das Gymnasium Bürgerwiese und die Berufsschule für Gesundheit anbindet. Bei diesen drei Linien und den zugehörigen Einrichtungen werden unter anderem Schülerzahlen, Anfangszeiten und Fahrtenbelegung ausgwertet. Am Ende sollen Empfehlungen stehen, mit welchen Unterrichtszeiten für die jeweilige Bildungseinrichtung der Verkehr am besten entzerrt werden kann.

Schnelle Beschlüsse für Umsetzung notwendig

„Dazu kommen wir mit dem Stadtplanungsamt und dem Schulverwaltungsamt ins Gespräch“, sagt DVB-Sprecherin Anja Ehrhardt. Es würden rasche Beschlüsse und eine ebenso schleunige Umsetzung gebraucht, damit „die Maßnahmen sich noch positiv auf den Pandemieverlauf auswirken können“, fügt sie an.

Mit weniger Euphorie reagieren die Verkehrsbetriebe auf die Forderung, mehr Fahrzeuge im Schülerverkehr einzusetzen. Es gebe ja in Dresden so gut wie keinen Schülersonderverkehr, sagt Anja Ehrhardt. Wenn man bei den DVB aber registriere, dass Linie zu einer bestimmten Zeit überlastet sei, werde schon jetzt reagiert. Beispiel dafür sei die die Linie 85, die am Morgen alle zehn statt der üblichen 20 Minuten verkehrt, weil an der Südhöhe mehrere Schüler einen Unterrichtsbeginn in etwa zur gleichen Zeit haben. Einer Finanzierung von Zusatzverkehren durch Bundesmittel sei man aufgeschlossen gegenüber. „Durch die Pandemie hat alles eine neue Dynamik bekommen“, sagt die Sprecherin. Es gehe nicht mehr nur darum, alle Schulkinder zur rechten Zeit an die Schule gebracht zu haben, sondern auch um Abstände und Infektionsschutz in den Fahrzeugen.

Land bleibt vage

In den Gesprächen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten der Länder am Mittwoch spielte auch der Nahverkehr für Kinder und Jugendliche eine Rolle. Um die Schülerverkehre zu entzerren, sollen schulorganisatorische Maßnahmen wie der gestaffelte Unterrichtsbeginn ergriffen werden „und wo immer möglich zusätzliche Schülerverkehre eingesetzt werden“, hieß es im Beschluss der Konferenz. Die Verkehrsministerkonferenz werde sich damit im Detail befassen. Wann und wie das geschieht, blieb zunächst offen. Ebenso unklar war auch, ob sich der Bund oder die Länder möglicherweise an zusätzlichen Kosten für die Erweiterung des Angebots beteiligen würde.

Auch der Freistaat blieb zunächst recht vage, bei der Frage, wie die Beschlüsse aus den Berlinger Gesprächen umgesetzt werden sollten. Sozialministerin Petra Köpping sprach bei der Entzerrung des Schülerverkehrs und gestaffelten Startzeiten für die Schulen von „wichtigen Instrumenten“ und lobte Kommunen, die dies bereits umsetzen würden.

Grundsätzlich gibt es natürlich bereits gestaffelte Unterrichtszeiten. Die Schulen können schon immer innerhalb einer bestimmten Spanne entscheiden, wann sie mit dem Unterricht beginnen wollen. Auswirkungen hätten damit nur weitere Überlegungen für die Staffelung innerhalb der Schulen.

Von Uwe Hofmann und Ingolf Pleil