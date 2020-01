Wie es am Goldenen Reiter weitergehen soll

Dresden

Zum „Ob“ gibt es keine Zweifel mehr: Der Immobilienkonzern Vonovia hat sich dazu bekannt, die Wohngebäude am Neustädter Markt innen und außen zu sanieren. Das „Wann“ und das „Wie“ stehen aber noch nicht fest. „Wann genau die Modernisierungen beginnen, ist derzeit noch unklar, da die Planungen und vor allem die Abstimmung mit der Landeshauptstadt Dresden noch nicht abgeschlossen sind“, erklärte Vonovia-Sprecher Matthias Wulff.

Planungsladen für Anwohner und insbesondere Mieter öffnet

Bei der Frage des „Wie“ will das Unternehmen die Mieter und Anwohner rund um den Goldenen Reiter mit einbeziehen. Im vergangenen Jahr hat Vonovia die Dialogplattform „Wir am Neustädter Markt gestartet“, dieser Austausch soll jetzt fortgesetzt werden. „Wir sind Teil der Stadtgesellschaft und offen für die unterschiedlichen Ansichten und Wünsche, aber auch Sorgen und Nöte der Bewohner“, sagt Alexander Wuttke, bei Vonovia verantwortlich für die Bestände am Neustädter Markt.

Lesen Sie auch:

Als nächster Schritt öffnet am Freitag ein Planungsladen für Anwohner und insbesondere Mieter seine Pforten – in der Hauptstraße 20 bis 22. Das Ladengeschäft hat am Freitag von 14 bis 19 Uhr geöffnet, am Sonnabend von 10 bis 15 Uhr und am Freitag, 7. Februar, von 14 bis 19 Uhr. In dem Laden haben Vonovia-Mieter die Gelegenheit, ihre Vorstellungen und Wünsche zu äußern. So geht es unter anderem um die Renovierung der Treppenhäuser, die Modernisierung von Wohnungen sowie die Gestaltung der Gebäude und des Wohnumfeldes.

Am 7. Februar beantworten auch Vertreter des Mietervereins den Vonovia-Mietern Fragen zum Mietrecht, kündigte Wulff an.

Von Thomas Baumann-Hartwig